Президент Киргизии обставляет свой кабинет, - "Къ"

09:06 13.10.2021

Правительство республики отправлено в отставку за месяц до парламентских выборов



В Киргизии продолжается перестройка государственной системы под новую конституцию, концентрирующую основные полномочия в руках президента - Садыра Жапарова. До вторника в стране действовало правительство, назначенное еще по старым законам, то есть парламентом. Однако глава государства отправил его в отставку и сформировал новый кабинет - во главе со своим близким соратником и однофамильцем Акылбеком Жапаровым. Киргизские эксперты отмечают: в стране появилось "правительство-камикадзе, которое должно в кратчайшие сроки выдать положительные результаты".



Развернуть на весь экран

Президент Киргизии Садыр ЖапаровПрезидент Киргизии Садыр Жапаров

Президент Киргизии Садыр Жапаров



Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ



Президент Киргизии Садыр Жапаров 12 октября подписал указ об отставке правительства страны и назначил исполняющим обязанности премьер-министра бывшего главу Министерства финансов и экономики - Акылбека Жапарова. Напомним, согласно новой конституции, вернувшей Киргизии статус президентской республики, премьер и весь Кабинет министров напрямую подчиняются президенту и отчитываются только перед ним. Парламент, в свою очередь, не имеет никакого влияния на правительство, но вынужден формально утверждать его состав.



Новый и. о. премьера известен тем, что достаточно успешно работал со всеми свергнутыми экс-президентами Киргизии. На госслужбу он пришел еще в начале 1990 года руководителем отдела по делам молодежи в администрации первого президента страны Аскара Акаева. После событий октября 2020 года, когда в Киргизии из-за скандальных парламентских выборов в очередной раз сменилась власть, Акылбек Жапаров стал советником Садыра Жапарова, который, в свою очередь, исполнял обязанности премьера.



Но, похоже, главным аргументом, которым руководствовался президент, назначая нового главу правительства, стало непосредственное участие Акылбека Жапарова в нашумевшем деле, касающемся золотоносного рудника Кумтор. Именно Акылбек Жапаров стал инициатором введения на совместном киргизско-канадском предприятии "Кумтор" внешнего управления. А в конце мая правительство Киргизии полностью отстранило канадскую компанию Centerra Gold от управления золотым прииском и объявило о его национализации. После этого Госкомитет национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) начал тотальную проверку деятельности высокопоставленных чиновников, имевших отношение к работе совместного золотодобывающего предприятия.



Развернуть на весь экран

И.о. премьера Киргизии Акылбкек ЖапаровИ.о. премьера Киргизии Акылбкек Жапаров

И.о. премьера Киргизии Акылбкек Жапаров



Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ



Планы у нового главы правительства Киргизии весьма амбициозные. На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству и судебно-правовой реформе Акылбек Жапаров заверил, что расходная часть бюджета будет увеличена на 120 млрд сомов (примерно 102 млрд руб.).



Правда, Акылбек Жапаров уточнил, что эти планы будут реализованы, "если не будут вмешиваться олигархи, политики".



По мнению и. о. премьера, для того чтобы изыскать необходимые для улучшения экономической ситуации финансы, нужно "в первую очередь бороться с контрабандой и завершить цифровизацию".



Садыр Жапаров тоже настроен весьма оптимистично. "Предложены новые кандидатуры в несколько министерств,- сказал он во вторник.- Я с февраля наблюдал за работой каждого руководителя. Теперь начнет работать устойчивое, стабильное правительство".



Но не все эксперты уверены, что нынешнее правительство сохранит свой состав надолго. Дело в том, что 28 ноября в Киргизии пройдут повторные парламентские выборы, и весьма вероятно, что власти придется поделиться несколькими портфелями с оппозиционными партиями. "Вряд ли можно считать предложенный состав Кабинета министров окончательным. После выборов в Жогорку Кенеш (парламент.- "Ъ") состав правительства вновь подвергнется кадровой ротации. Но она будет незначительной. Глава Кабинета министров, назначенный сегодня, скорее всего, останется на своем посту",- заявила "Ъ" экс-председатель Счетной палаты Киргизии Эльмира Ибраимова.



"По новой конституции радикально изменилась сама суть работы исполнительной власти. Отныне не премьер, а только президент будет определять направление работы и кадровую политику правительства,- напомнил "Ъ" сопредседатель регионального клуба экспертов "Пикир" ("Мнение") Игорь Шестаков.- Сейчас социально-политическая ситуация такова, что буквально все члены правительства должны работать как кризис-менеджеры. Дефицит бюджета, проблемы с инвесторами - все это должно решаться сегодня, а не завтра. Этот Кабинет министров можно назвать правительством-камикадзе, которое должно в кратчайшие сроки выдать положительные результаты".



Кабай Карабеков, Бишкек

12.10.21