Урегулирование Афгана не могут поделить на 20-ть, - С.Строкань

09:08 13.10.2021

Урегулирование не могут поделить

Афганскую проблему решают в разных местах и по-разному



Двадцать ведущих государств мира провели чрезвычайный саммит по Афганистану, инициированный председателем G20 - Италией. Идея премьера Марио Драги состояла в том, чтобы объединить усилия Запада и Востока для предотвращения гуманитарного кризиса, а также для защиты прав и свобод афганских граждан после свержения прозападного режима в Кабуле. Многие страны (Италия, Великобритания, Индия, Турция) были представлены их лидерами, другие - министрами иностранных дел (Китай). От России в саммите принял участие заместитель главы МИДа Игорь Моргулов. Москва не спешит делить с Западом ответственность за провал его проекта переустройства Афганистана и делает упор на проблемах безопасности, предпочитая решать их в рамках Московского формата переговоров и на других региональных площадках.



Состоявшийся во вторник чрезвычайный саммит "группы двадцати" прошел в формате видеоконференции. Он был инициирован премьером председательствующей в G20 Италии вскоре после того, как в середине августа рухнул западный проект демократического переустройства Афганистана и пришедшие к власти талибы взяли курс на создание в стране исламского эмирата. Организаторы саммита дали понять: упор будет сделан на оказание неотложной гуманитарной помощи Афганистану, который после прихода к власти "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая группировка) переживает глубокий кризис. Еще один блок вопросов касался состояния в стране демократических прав и свобод. Не последнее место в европейском списке озабоченностей занимает и проблема афганских беженцев. Как заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, необходимо не допустить "коллапса государства" в Афганистане и "бесконтрольных миграционных потоков в сопредельные страны с дестабилизирующими последствиями". В связи с этим господин Ди Майо призвал "найти механизм финансирования государства, не давая денег талибам".



Одной из первых готовность сделать акцент на гуманитарной составляющей афганского кризиса подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить гуманитарный и социально-экономический коллапс в Афганистане. Мы должны действовать быстро. Сегодня на заседании G20 я представлю пакет поддержки афганского народа на сумму около €1 млрд",- написала госпожа фон дер Ляйен в Twitter перед открытием форума. По ее словам, около €300 млн из этой суммы пойдут на программы вакцинации, еще €250 млн будут направлены на экстренную гуманитарную помощь афганцам, предусмотрены также фонды поддержки соседних стран.



В свою очередь, выступивший на саммите президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать рабочую группу по Афганистану под эгидой G20, заявив о готовности Анкары ее возглавить. "Мировое сообщество не может отвернуться от Афганистана, бросив его народ на произвол судьбы",- отметил президент Эрдоган.



"Новая волна беженцев, которая хлынет к границам Турции, обязательно повлияет и на страны Европы",- предупредил президент Эрдоган.



Идея итальянского премьера Марио Драги, который провел последние полтора месяца в интенсивных переговорах с потенциальными участниками форума G20, состояла в том, чтобы привлечь к решению множащихся проблем Афганистана максимальное число влиятельных внешних игроков. Среди них итальянский премьер сразу назвал Россию, Китай, Саудовскую Аравию, Турцию, а также страны региона. В конце сентября он сообщил, что саммит пройдет в расширенном составе с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка, а также соседних с Афганистаном государств. Обращает на себя внимание то, что повестку встречи Марио Драги успел лично обсудить с рядом мировых лидеров, в том числе дважды по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.



Между тем приглашенные государства проявили разную степень заинтересованности и готовности к участию, которая стала индикатором их подхода к решению афганской проблемы и отношения к тем приоритетам, которые обозначил Рим. Интрига по поводу того, какая страна и организация будут представлены и на каком уровне, сохранялась до последнего момента. Среди мировых лидеров особый интерес к саммиту, в частности, проявили премьер-министры Великобритании и Индии Борис Джонсон и Нарендра Моди. Как заявили в канцелярии господина Джонсона по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора премьеров двух стран, "они согласились с необходимостью скоординированного международного подхода к взаимодействию с "Талибаном" и с тем, что следует уделять особое внимание соблюдению прав человека в стране".



Как в Афганистане укрепляется власть талибов

Многие другие страны, в том числе Китай, на саммите представляли министры иностранных дел. Москва же направила на него заместителя главы МИД РФ Игоря Моргулова и спецпредставителя президента по Афганистану Замира Кабулова. Как сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, РФ заранее информировала Рим, что ни президент Владимир Путин, ни глава МИДа Сергей Лавров в саммите принять участие не смогут. "График президента связан в первую очередь с началом работы парламента, а также с ранее запланированными международными контактами, имеется в виду визит премьер-министра Армении Пашиняна. А министр иностранных дел находится в загранкомандировке",- сказал он.



Весьма символично, что местом командировки Сергея Лаврова стала столица Казахстана Нур-Султан, где в тот же день ситуация в Афганистане обсуждалась на шестой встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Как говорится в заявлении организаторов, в ходе встречи с Сергеем Лавровым президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев "отметил большую роль России в продвижении СВМДА в качестве эффективного форума для выработки коллективных подходов к решению проблем безопасности, предотвращения конфликтов и поддержания мира в Азии".



Сам Сергей Лавров, выступая на заседании, говорил о том, что НАТО после ухода из Афганистана стремится переместить силы в другие зоны региона и что РФ хочет предложить провести под эгидой ООН конференцию по гуманитарной помощи Афганистану, а также о том, что Москва ждет реакции талибов на приглашение участвовать в назначенной на 20 октября встрече московского формата (создан на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей РФ, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана).



Помимо напряженного графика первых лиц эксперты называют и другие причины, определяющие уровень представительства Москвы в международных форумах по Афганистану.



Как пояснил "Ъ" руководитель группы стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин, "для России важно при каждой возможности подчеркивать ответственность участников присутствовавшей в Афганистане международной коалиции за положение в этой стране".



"Это, вероятно, будет сказываться на любых форматах, где хозяева - страны Запада. Гуманитарное содействие афганцам при этом возможно и с российского направления, но скорее по двусторонним каналам, где вклад донора не обезличивается. Также вероятно использование механизмов ООН, в укреплении которой Россия заинтересована",- продолжил эксперт. По его словам, "Россия заметно дальше стран Запада продвинулась в политическом диалоге с силами, фактически контролирующими Афганистан, и склонна развивать это преимущество, а не растворяться в многосторонних группах, которые им не обладают".



Страны Запада, напротив, склонны размывать ответственность за развитие событий в Афганистане, списывать провалы на качество афганского политического класса и армии, подчеркивать свою позитивную роль в предоставлении убежища некоторому количеству сотрудничавших с международной коалицией афганцев. "Довольно лицемерно выглядит забота Запада о ситуации с правами человека в стране сразу после сознательного и поспешного сворачивания своего военного и дипломатического присутствия, которое при всей противоречивости влияло на положение в Афганистане существенно больше любой международной конференции, созываемой теперь",- резюмировал в разговоре с "Ъ" Сергей Уткин.



Сергей Строкань

12.10.21