ОДКБ и Россия подтягивают на границу с Афганистаном боевые резервы, - В.Мухин

09:23 13.10.2021

Узбекистан и Китай в это время налаживают с талибами экономические связи

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



12.10.21

Россия и ее союзники по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершают подготовку к серии масштабных учений у границы с Афганистаном, которые пройдут 18–23 октября. Страны ОДКБ демонстрируют готовность к защите южных рубежей Содружества, а на этом фоне по инициативе российского руководства в столице РФ 20 октября организуют встречу в рамках Московского формата по Афганистану. На нее помимо КНР, Пакистана, Ирана и Индии приглашены представители движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Объявленные в Таджикистане маневры "Взаимодействие-2021", "Поиск-2021" и "Эшелон-2021" с участием более 2,7 тыс. военнослужащих из стран ОДКБ (Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ и Таджикистана) и 500 единиц техники плановые. Но их связывают с нестабильной обстановкой, складывающейся в приграничных северных провинциях Афганистана, где власть пытаются контролировать представители "Талибана". Замглавы МИД РФ Андрей Руденко при этом сообщал, что якобы "есть данные, что талибы не могут контролировать ситуацию с безопасностью на севере страны". В Москве рассчитывают, что новые власти Афганистана "смогут сдержать свои обещания не представлять угрозы третьим странам". Хотя талибов в Москву пригласили, пока не ясно, прибудут ли они. А вот самые масштабные за последнее время маневры стран ОДКБ на таджикско-афганской границе, видимо, произведут на них впечатление. Ранее СМИ сообщали, что ряд вооруженных группировок, причисляющих себя к "Талибану", готовы к вторжению в Таджикистан. Руководство Таджикистана, поддерживая антиталибский Фронт сопротивления в провинции Панджшер, заняло наиболее непримиримую позицию к нынешнему кабульскому режиму.



Неделю назад российский МИД сообщал об отсутствии напряженности на таджикско-афганской границе. Но РФ при поддержке ОДКБ продолжает повышать военный потенциал Таджикистана. 5 октября, поздравляя президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, глава России Владимир Путин, по официальной информации из Душанбе, пообещал ему дальнейшее укрепление "сотрудничества двух стран в сфере безопасности". В частности, таджикские СМИ подчеркивают, что обещалась поддержка "материально-технического укрепления охраны таджикско-афганской границы с учетом тенденции развития ситуации в Афганистане". И это уже осуществляется.



Во вторник заместитель командующего войсками Центрального военного округа по материально-техническому обеспечению (МТО) Алексей Лемякин сообщил, что на предстоящих учениях "Эшелон-2021" будет отработан "широкий спектр задач материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ с учетом опыта вооруженных конфликтов современности, в том числе в Сирии и Карабахе". Он также отметил, что на учении подразделения выполнят учебно-боевые задачи "по развертыванию объектов складской инфраструктуры, полевых пунктов массовой заправки техники, эвакуации поврежденных бронемашин с поля боя, а также доставке материальных средств, боеприпасов и другие вопросы тылового и технического обеспечения". Не исключено, что многие из этих пунктов МТО будут законсервированы на границе на случай отражения агрессии со стороны талибов. 201-ю российскую военную базу, чьи подразделения сейчас также сосредотачиваются в районе маневров у таджикско-афганской границы, тоже могут укрепить спецподразделениями, которые в рамках маневров "Поиск-2021" и "Взаимодействие-2021" переброшены из Центрального военного округа РФ в Таджикистан.



В учениях в Таджикистане не будут принимать участие узбекские военные. "Военная опасность со стороны Афганистана существует. Видимо, Узбекистан, тоже граничащий с этой страной, надеется, что справится с возможными угрозами в одиночку, и Ташкент пошел своим путем", – объясняет ситуацию военный эксперт, полковник в отставке Николай Шульгин. По его словам министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 7 сентября встретился в Кабуле с назначенным движением "Талибан" главой внешнеполитического ведомства Афганистана Мавлави Амир Ханом Муттаки и обсудил с ним вопросы совместного сотрудничества. "От Узбекистана – это первый визит в Афганистан такого уровня из всех постсоветских стран. Путь экономического сотрудничества с талибами обозначили и руководители Китая. Может быть, и для России пришло время пересмотреть свое отношение к нынешнему руководству Афганистана. Хочется надеяться, что это произойдет на московском саммите 20 октября", – отмечает Шульгин.



СМИ сообщали, что в ходе узбекско-афганских контактов "достигнута договоренность по реализации проектов строительства линии электропередачи Сурхан-Пули-Хумри и железной дороги по маршруту Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар. "Железная дорога в Афганистане – это хороший экономический проект, дающий возможность Ташкенту выйти на рынки Пакистана. Это в интересах и Китая, который в рамках Большого шелкового пути, как утверждают западные СМИ, убедил "Талибан" передислоцировать этнических уйгуров подальше от границ с КНР и взамен готов вложиться в добычу меди, лития и других ценных металлов, – сообщил "НГ" военный эксперт подполковник в отставке Александр Овчинников. – Остается за малым – укрепить режим талибов в Афганистане, чтобы военные конфликты не мешали возрождать экономические проекты на его территории. Россия в этих проектах почти незаметна. Хотя именно СССР пытался поднять экономику этой страны. И в Афганистане еще осталось много афганских спецов, получивших образование в нашей стране", – отмечает эксперт.