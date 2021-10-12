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"Двадцатка" пообещала Афганистану помощь, но не признание, - Ю.Паниев
09:24 13.10.2021

Москва хочет провести конференцию по гуманитарному содействию Кабулу под эгидой ООН
Юрий Паниев
Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"
12.10.21

Премьер-министр Италии Марио Драги вынашивал идею саммита по Афганистану почти два месяца.
По инициативе Марио Драги, премьер-министра Италии, председательствующей в этом году в G20, во вторник состоялся чрезвычайный саммит по Афганистану. Во встрече, организованной в формате видеоконференции, Россию вместо Владимира Путина представляли заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов и спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
За два часа до начала виртуального саммита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, почему Владимир Путин в отличие от лидеров других стран не примет участие в мероприятии. "Сегодня график президента... к сожалению, не позволяет (принять участие в саммите. – "НГ")", – сказал он. Это связано с началом работы Государственной думы, а также с ранее запланированным визитом в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Министр иностранных дел тоже находится в загранкомандировке. Мы, собственно, об этом заранее информировали итальянских организаторов", – цитирует Пескова ТАСС.

Можно предположить, что разъяснения представителя Кремля были восприняты в Риме без восторга. Ведь подготовку экстренного саммита в Италии начали практически сразу после захвата власти в Кабуле "Талибаном" (запрещен в России), и Драги в телефонных разговорах с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, который тоже не участвовал в саммите, обсуждал свою идею организовать встречу на высшем уровне в рамках G20.

А в ходе рабочего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Рим в начале сентября его итальянский коллега Луиджи Ди Майо сообщил, что его страна работает над планом помощи афганскому народу, в котором обозначены такие приоритеты, как защита гражданского населения, соблюдение прав человека, противостояние терроризму и регулирование миграционных потоков. При этом Ди Майо подчеркивал важность России как в афганском урегулировании в целом, так и в вопросе организации саммита G20 по Афганистану.

Как сообщило итальянское информагентство ANSA, основное внимание на саммите было уделено потребностям Афганистана в гуманитарной помощи, борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности передвижения тысяч афганцев, сотрудничавших со странами Запада и желающих покинуть страну. Сам Драги, открывая саммит, особо остановился на целенаправленной дискриминации в отношении женского населения Афганистана. Он обвинил талибов в отказе женщинам в праве на участие в общественной жизни и на получение образования. Но без соблюдения основных прав женщин и формирования инклюзивного правительства новые власти Афганистана не могут рассчитывать на международное признание, указал итальянский премьер.

О том, что признание "Талибана" пока не стоит на повестке дня, заявила и канцлер Германии Ангела Меркель. Вместе с тем она обещала предоставить Афганистану 600 млн евро для предотвращения гуманитарной катастрофы. О выделении на эти цели 1 млрд евро объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Участники саммита, как отметил президент США Джозеф Байден, подтвердили коллективную приверженность предоставлению гуманитарной помощи напрямую народу Афганистана.

Экономика Афганистана близка к коллапсу, зарплаты не выплачиваются, здравоохранение разрушено, цены на продукты и горючее выросли до беспрецедентного уровня, 14 млн афганцев испытывают нехватку продовольствия, недоедание угрожает более чем 2 млн детей. При этом после прихода к власти талибов западные банки заморозили иностранные активы Афганистана, а Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз приостановили финансирование проектов.

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, отсутствие средств в казне может подтолкнуть новые власти к тому, чтобы зарабатывать на торговле наркотиками и оружием. Если в Афганистане не будет продовольствия, рабочих мест и там не будут соблюдать права человека, все больше афганцев будут покидать страну в поисках лучшей жизни. "Это плохо скажется не только на самом Афганистане, но также на регионе и остальном мире", – предупредил генсек. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна "не может позволить себе новый поток мигрантов из Афганистана".

Как бы развивая призыв Гутерриша о срочной помощи, находившийся вчера в Нур-Султане на встрече глав МИД стран – участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Лавров заявил, что Россия и ряд стран намерены предложить провести под эгидой ООН конференцию по гуманитарному содействию Афганистану. Предложение может быть озвучено на встрече "московского формата" по Афганистану 20 октября. Этот формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей РФ, Афганистана, Индии, Ирана, КНР и Пакистана. Принципиальное отличие встречи будет состоять в том, что теперь за столом переговоров будет представлена сила, уже не борющаяся за власть в Кабуле, а захватившая ее силовым путем и 7 сентября сформировавшая свое правительство.

Источник - ng.ru
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