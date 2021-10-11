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    Таджикистан   | 
Рахмон улетел к Макрону. Просить помощь на борьбу с талибами
10:24 13.10.2021

Эмомали Рахмон прибыл в Париж. Обсудит ли Макрон на встрече с ним послание таджикской оппозиции?

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон после завершения официального визита в Бельгии 12 октября прибыл из Брюсселя в Париж.

В рамках официального визита ожидается встреча Эмомали Рахмона с президентом Франции Эммануэлем Макроном и высокопоставленными руководителями этой страны, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Ожидается, что главной темой переговоров в Париже станет ситуация в Афганистане после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в ряде стран мира). Франция и Таджикистан первыми выступили против признания власти талибов в Афганистане. В прошлом французские власти поддерживали Северный Альянс во главе с Ахмад Шахом Масудом в борьбе с талибами.

Накануне визита Эмомали Рахмона в Брюссель и Париж Гражданский комитет защиты политических заложников и узников в Таджикистане обратился к руководству Европарламента с просьбой передать президенту Таджикистана шесть требований оппонентов таджикских властей. Правозащитники, в частности, попросили Евросоюз и Францию призвать Рахмона прекратить уголовное преследование политических оппонентов и их семей, освободить политзаключенных из тюрем, разрешить свободную деятельность всех политических партий, групп и движений в стране; разрешить въезд в страну афганских беженцев, которые скопились на афганско-таджикской границе.

Эмомали Рахмон в рамках визита в Париж примет участие в культурном мероприятии – выставке исторических экспонатов "Таджикистан - страна золотых рек" и выступит на Дне культуры Республики Таджикистан в ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

"Таджикистан - страна золотых рек" - крупнейшая выставка исторических экспонатов, связанных с предками таджиков, откроется 13 октября в парижском Национальном музее восточных искусств - музее Гиме. Выставка продлится до 10 января 2022 года.

Для участия в Днях культуры Таджикистана в ЮНЕСКО в Париж прибыла делегация из 82-х деятелей искусств и творческих коллективов во главе с иинистром культуры Зулфией Давлатзода, сообщает президентская пресс-служба.

Эмомали Рахмон в рамках официального физита в Бельгию и Францию побывал в Брюсселе, где 11 октября встретился с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сферах промышленности, добыче полезных ископаемых, инфраструктуры, гидроэнергетики, сельском хозяйстве и туризма.

Особое внимание собеседники уделили ситуации в регионе, с учетом сложной обстановки в Афганистане, говорилось в сообщении пресс-службы таджикского президента.

"Мы подчеркнули необходимость инклюзивного правительства в Афганистане" написал Шарль Мишель в Twitter после встречи с Эмомали Рахмоном.

В ходе визита Рахмона в Бельнию и Францию представители таджикской оппозиции в изгнании проводили акции протеста против политики властей Таджикистана.

Официальный визит Эмомали Рахмона в европейские страны продлится до 14 октября.

Источник - rus.ozodi.org
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