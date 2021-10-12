В Ираке схвачен вице-халиф ДАИШ Сами Джасим

11:46 13.10.2021

Пойман заместитель главаря "Исламского государства"*

Алексей Иванов



Иракский премьер-министр и руководитель Национальной разведывательной службы Мустафа аль-Каземи объявил о поимке известного террориста Сами Джасима.



Джасим являлся вторым человеком в иерархии "Исламского государства"*, заместителем вроде бы уничтоженного осенью 2019-го Абу Бакра аль-Багдади и "министром финансов" ИГ* (ранее - "министром природных ресурсов" ИГ*). Помимо распределения бюджетов на осуществление терактов, он занимался незаконной продажей нефти, газа, ископаемых и антиквариата от имени террористической сети.



"Пока силы безопасности Ирака были сфокусированы на выборах, их коллеги из Национальной разведки Ирака выполняли за рубежом сложную операцию, чтобы арестовать Сами Джасима... Да здравствует Ирак и наши отважные герои", - написал в Twitter премьер аль-Каземи. Другие подробности высокопоставленный чиновник сообщать не стал.



Если верить источнику Agence France-Presse, иракская разведка поймала Джасима на территории Турции. Анкара воздерживается от каких-либо комментариев.



Справка ТГ-канала "Рыбарь": "Правоохранительные органы Ирака задержали главного координатора "Исламского государства"* в Сирии и Ираке - Сами Джасима. Он возглавляет Уполномоченный комитет группировки и является вторым лицом в ИГ*. Родившийся в 1973 году в Ираке Сами Джасим Мухаммад аль-Джабури, также известный как "Хаджи Хамид", отвечал за финансирование террористической организации. Источники утверждают, что Сами Джасим в 2019 году находился вместе с Абу Бакром аль-Багдади в Идлибе, но сумел избежал поимки. По словам аналитиков, Сами Джасим сыграл ключевую роль в создании "Исламского государства"* после отмежевания от "Аль-Каиды"*. Как и положено приличному боевику, с 2005 по 2011 год он отсидел в американской тюрьме в Ираке, но после освобождения снова вступил на путь глобального джихада. В промежутке между разгромом и возрождением ИГ* в Ираке Сами Джасим успел сбежать в Европу, но после вернулся".