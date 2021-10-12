Многоженство, хиджабы, национальные имена: новые тренды ЦАзии, - Алия Хамидуллина

12:26 13.10.2021

Многоженство, хиджабы, национальные имена: за что ратуют в странах Центральной Азии?

Алия Хамидуллина, Asia-Plus



Страны Центральной Азии после получения независимости активно строят свою государственную идентичность. Ценностные ориентиры тут, как, впрочем, и запреты, зачастую направлены на возвращение к своим национальным истокам: традициям, культуре, письменности. А где-то даже пытаются возродить древние религиозные устои. Расскажем о том, за что ратуют и какие идеи продвигают в странах ЦА в последнее время.



Узбекистан: Хиджаб теперь не вне закона

В Узбекистане табу на хиджаб и другую атрибутику религиозной одежды начали применять с конца 90-х, прописав этот запрет в соответствующем законе. А с 2009 года кампания против ношения хиджабов приобрела особый размах. Продавцам вещевых рынков запрещалось продавать мусульманские платки, а за их ношение предусматривался штраф или административный арест на пятнадцать суток.



Доходило до того, что милиционеры выискивали женщин в платках, насильно затаскивали в машину и отвозили в районное отделение милиции.



В июле 2021 года этот запрет сняли, прописав это в новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях", подписанным главой государства Шавкатом Мирзиеевым. С такой инициативой выступил в сентябре прошлого года депутат Расул Кушербаев, а законодательная палата законопроект поддержала.



Теперь в общественных местах Узбекистана, кроме учебных заведений, носить хиджаб и другую религиозную одежду не воспрещается.



Вероятно, данный запрет был снят после волны возмущений граждан в отношении действий сотрудников правоохранительных органов, которые оказывали давление на женщин, носивших хиджаб и нарушали, по их словам, свободу совести и вероисповедания в стране.



Кыргызстан: детям – мороженое, мужчинам – по две жены

В Кыргызстане, как, впрочем, и в других странах Центральной Азии, мужчины не сдерживают свою полигамность и заводят себе вторых жен. Несмотря на то, что на законодательном уровне многоженство в стране запрещено, женщин, которых делят одного мужчину на двоих не становится меньше.



И хотя об этом в открытую говорить не принято и противников полигамных отношений предостаточно, в кыргызских СМИ можно найти немало анонимных исповедей вторых жен.



А недавно в стране смягчили наказание за многоженство. В 2019 году в уголовный Кодекс республики внесли изменения, теперь за "сожительство и ведение общего хозяйства" с более чем одной женщиной можно отделаться сравнительно небольшим штрафом до 30 тысяч сомов (чуть более 350 долларов) или максимум общественными работами.



Вторые жены сохраняют здоровье мужчинам. Так думают в Казахстане. А в Таджикистане?

Политическая партия "Келечек –Будущее" и вовсе выступила с инициативой легализовать многоженство. Об этом заявила ее кандидат Назира Абдыкайымова, объяснив это тем, что в стране из-за экономических и социальных проблем очень много незаконных браков и незаконнорожденных детей.



"Это уже огромная проблема для нашей нации. Партия "Келечек – Будущее" выступает за узаконивание двоеженства и тем самым планирует решить много проблем – социальных, экономических – в нашем государстве", – цитировали политика кыргызские СМИ, отмечая, что в видео на ней был одет хиджаб.



Пропаганда многоженства в Кыргызстане происходит не только в залах партийных заседаний. Ювелирный магазин "Алтын" решил нестандартно разрекламировать свою продукцию. Одна из владелиц магазина опубликовала ролик, где героинями стали три жены одного мужчины.



Фото: Mihai SurduUnsplash

В ролике женщины хвастаются друг перед другом подаренными мужем украшениями. Причем старшая жена уверенно демонстрирует свое превосходство "старшей", с которой любезно соглашаются две другие жены.



Казахстан: все – на казахском

Об актуализации государственного языка в Казахстане говорят не первый год.



Конкретные шаги по популяризации казахского языка в Казахстане стали предпринимать на законодательном уровне.



В парламенте Казахстана одобрили предложение депутатов об изменениях в визуальной информации на государственном языке. Согласно новым поправкам теперь реклама, ценники, меню, указатели, информация на дорожных знаках должна быть оформлена на казахском языке, использование русского языка - лишь при необходимости.



Фото Tengrinews.kz



"Сегодня проблема госязыка волнует всех. Среди них одна из наиболее часто поднимаемых нашими избирателями – это неграмотное изложение текста визуальной информации на казахском языке, а в некоторых случаях даже отсутствие информации на казахском языке", - процитировал заявление депутата Берика Абдыгалиулы казахский Sputnik.



Между тем, тему языка стали развивать и националисты. Особенно отличился в этом плане казахский блогер Куат Ахметов, который прославился так называемыми "языковыми патрулями".



Мужчина снимал ролики, в которых проверял казахстанцев на знание государственного языка, но делал это не по-дружески: продавцов обязывал обслуживать его на казахском языке, а с русских жителей требовал извинения за использование русского языка.



Объяснил блогер свои действия тем, что его возмущает факт использования в повседневной жизни многими казахстанцами русского языка вместо казахского.



За такие инициативы националист поплатился штрафом в 340 долларов и запретом въезда в Россию на 50 лет.



Отметим, что в Казахстане проживают почти 3,5 млн русских, что составляет порядка 19% всего населения. Это вторая по численности национальная группа в стране. Свободно говорят и пишут на русском языке 84% граждан, 34,3% студентов выбирают вузы с русским языком обучения.



Таджикистан: Возвращение к национальным истокам

В Таджикистане активно стараются возродить духовные ценности, национальные традиции и историческое культурное наследие предков.



15:09 18 апреля, 2017

В Таджикистане составили список имен, которыми можно называть детей

С этой целью власти порекомендовали гражданам перейти на свои национальные имена. Для этого был разработан реестр, в список которого вошли свыше 3 тысяч мужских и женских имен.



И хотя данная инициатива считается личным правом каждого гражданина, практически все госслужащие после соответствующих поправок в закон сменили свои фамилии и отчества с окончаниями "ов", "ова", "ович", "овна".



Данные поправки касаются и присвоению имен новорожденным. И если раньше родители могли назвать своего ребенка любым понравившимся именем, то сейчас прежде нужно проштудировать реестр с допустимыми именами. Если выбранное имя отсутствует в списке, а предлагаемые имена вам не импонируют, то необходимо обратиться за разрешением в Комитет по языку и терминологии, иначе ребенку попросту не выдадут свидетельство о рождении.



Фото: официальная страница пресс-службы президента РТ в Facebook

Данные правила не касаются представителей национальных меньшинств, проживающих в стране: они могут давать своим детям имена, согласно своим национальным традициями или которые посчитают нужными.



Возрождение этнической самобытности стали продвигать и через популяризацию национальной одежды.



В 2017 году депутаты Маджлиси намояндагон внесли соответствующие поправки в закон "Об упорядочении традиций и обрядов", согласно которым жители должны носить национальную одежду. По словам чиновников, данная инициатива направлена на борьбу с чуждой и "непристойной" для таджиков одеждой.



В связи с этим со стороны Минобрнауки вышло распоряжение, согласно которому с 1 марта и до окончания праздника Навруз учителя, преподаватели вузов, школьницы и студентки могут заменить черно-белую форму одеждой из атласа, адраса и с вышивкой чакан.