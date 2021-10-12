КазВласти довели реку Урал до катастрофы, - депутат Турганов

12:59 13.10.2021

Депутат назвал катастрофой ситуацию с рекой Урал



Депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов обвинил в бездействии акиматы западных регионов Казахстана и в несогласованности министерства из-за пересыхания рек и истощения подземных вод, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Река Урал (Жайык) катастрофически быстро пересыхает. Не мелеет, а именно пересыхает. Происходящее можно назвать катастрофой. (...) Похожая ситуация и с малыми реками этого региона. Пересыхает нижнее устье реки Уил, входящей в группу малых рек Атырауской области. Пересыхают и приходят в негодность подземные источники пресной воды. Флора и фауна подвергаются деградации, что угрожает исчезновением пастбищных угодий. В результате в ряде районов Атырауской области уже сложилась критическая ситуация", - указал депутат в запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра.



Он рассказал, что 8 сельских округов Кызылкогинского района испытывают острый дефицит воды. Район обеспечивается водой только из одного подземного пресноводного месторождения Тайсойганского песчаного массива, запасы которого уже истощаются. В скором времени такая ситуация может привести к необходимости переселения более 18 тысяч жителей района.



Одной из основных причин уменьшения объема воды на реках Жем, Уил и Сагиз депутат назвал бессистемно построенные плотины на территории Актюбинской области.



"Большинство этих плотин официально не зарегистрированы как водохозяйственные объекты. По предписанию Генпрокуратуры Министерством экологии, геологии и природных ресурсов была организована проверка состояния гидротехнических сооружений в Актюбинской области. В результате выявлено 57 различных объектов, среди них 36 бесхозных плотин, дамб и водохранилищ, а также заброшенные родники. Местные исполнительные органы до сих пор не предприняли достаточных действий по решению этих проблем", - заявил депутат.



По его словам, в неудовлетворительном состоянии или требуют ремонта 9 водохранилищ, один пруд, 10 плотин, одна дамба, 10 гидроузлов и 2 156 каналов.



"Получается, что государственные органы не владеют информацией о реальном положении дел, не ведут реального учета гидротехнических сооружений и не предпринимают соответствующих мер по наведению порядка в этом вопросе, что справедливо вызывает возмущение населения.



В настоящее время на 4 286 водных месторождениях республики из 2 256 аварийных скважин вода бесконтрольно уходит в степь", - указал Турганов.



"Сохраняется несогласованность государственного регулирования в сфере водоснабжения, что приводит к отсутствию централизованной координации, мониторинга, контроля, межведомственного взаимодействия и разделения полномочий между всеми госорганами, принимающими участие в достижении цели.



Такая несогласованность и неэффективность действий госорганов может привести к губительным последствиям как для населения, так и для экономики страны в целом, поэтому необходимо определить госорган по контролю и координации действий в вопросах поисково-разведочных работ", - заявил депутат.



Он предложил включить реку Урал в число водных объектов особого государственного значения, ускорить процесс корректировки и реализации Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал и разработать план мероприятий по сохранению малых рек Сагиз, Ойыл, Жем.



Также он попросил Скляра исполнить предписание Генпрокуратуры по ликвидации незаконно построенных дамб и принять меры по дальнейшему наведению порядка в учете и строительстве плотин и водохранилищ.



Ранее в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов объяснили обмеление реки Урал. Жители Западно-Казахстанской области также жаловались на резкое снижение уровня воды в реке в этом году. В министерстве это связали с наступлением цикла маловодного периода в бассейне реки.