 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.10.2021
15:19  Елбасы возглавит "Совет мудрецов СВМДА"?
15:18  "Моя любимая тюрьма": какой ценой Китай победил коронавирус
15:16  Союз на грани нервного срыва: кто ссорит Россию и Казахстан? - М.Ростовский
15:14  Операция "Нож". В Турции схватили российских шпионов, - Ферхат Унлю
15:03  В Москве "закрыли" еще одного знатного либера - ректора "Шанинки" Зуева
14:33  КазПрез запустил 10-ть нацпроектов - "Улттык рухани жангыру" и пр.
14:27  В Таджикистане начались "ремонтно-профилактические" перебои с электричеством, - "РО"

14:15  Новая Европа. Муэдзин пригласит немцев на намаз, - С.Гомзикова
14:14  Дешево, но нестабильно: перейдет ли Китай на солнечную энергетику
13:59  Частная школа и коттеджный поселок. Чем владеет семейство Минздрава Кыргызстана
13:57  На Украине началась "газовая паника"
13:21  Крымскую "няшу" прокуроршу Поклонскую отправили послом на Зеленый мыс
13:06  Талибы анонсировали реформу своей ТалибАрмии
12:59  КазВласти довели реку Урал до катастрофы, - депутат Турганов
12:54  Информационно-разведывательная война против Китая, - Владимир Овчинский
12:26  Многоженство, хиджабы, национальные имена: новые тренды ЦАзии, - Алия Хамидуллина
12:14  Умер от КОВИ экс-министр экономики (в 1998-2000 гг.) России А.Шаповальянц
11:46  В Ираке схвачен вице-халиф ДАИШ Сами Джасим
10:24  Рахмон улетел к Макрону. Просить помощь на борьбу с талибами
09:24  "Двадцатка" пообещала Афганистану помощь, но не признание, - Ю.Паниев
09:23  ОДКБ и Россия подтягивают на границу с Афганистаном боевые резервы, - В.Мухин
09:08  Урегулирование Афгана не могут поделить на 20-ть, - С.Строкань
09:06  Президент Киргизии обставляет свой кабинет, - "Къ"
08:59  Почему Эрдоган целует кольцо русского царя, - Омер Ташпинар
08:51  "Энеида" Вергилия и кыргызский эпос "Манас": параллели, аналогии, - Асылбек Эшиев
00:54  О бедном Афгане замолвили слово: чем завершился саммит G20, - Н.Портякова
00:10  Химеры доверия: в чем Сергей Лавров увидел угрозу для Азии
Вторник, 12.10.2021
21:10  Муктада аль-Садр побеждает на выборах в Ираке
20:52  Нуланд заставила Путина пойти на встречу с Зеленским? Кремль опять завилял хвостом...
18:57  Понять и простить. Дело Садибекова и Джаксалиева – бывшие вице-министры Казэнергетики просят их оправдать
18:21  Умер известный казахстанский журналист Рашид Гарипов
18:14  Израиль отказался разменивать Голаны, - Г.Петров
18:00  Статский советник, профессор, генерал и губернатор. Памяти 1-го директора Института истории ТаджССР А.Семенова
16:59  Китай с кольтом у виска. Будет ли война на Дальнем Востоке и в Тихом океане следующей?
16:51  Акылбек Жапаров - любимчик всех властей. Что известно о новом главе кабмина Киргизии
16:22  В Казахстане задержали россиянина при попытке вывезти в Китай две тонны бивней мамонтов
15:58  Цифрогеддон. Сбой в работе соцсетей и первая цифровая гражданская война, - Анна Скок
15:55  Газовое ралли. Энергетика "зеленеет" - цены растут, - Олег Щукин
15:19  КабМин Киргизии отправлен в отставку. Новый врид премьера - Акылбек Жапаров и его сокумысники
15:05  США должны спасти Тайвань от Китая, - Брахма Челлани
14:30  Шах на раскаленной доске Средней Азии: почему Путин предлагает американцам свои военные базы? - А.Роша
14:19  Кто виноват в "холодной газовой войне", - Герхард Шредер
13:44  Чтобы выстоять против России и Китая, США должны пойти на раздел "сфер влияния", - Дэвид Пайн
13:36  Новая атака на туркменских активистов в Стамбуле
12:15  Партизан Масуд обвинил "Талибан" в геноциде и этнических чистках в Афганистане
12:13  В Кыргызстане введено временное государственное регулирование цен на уголь
11:43  "Нарынец" Суюн Касмамбетов назначен Госсекретарем Кыргызстана
11:38  Авиценна отдыхает... Аркадаг выпустил 13-й том "Лекарственных растений Туркменистана"
10:35  Как преодолеть топливный кризис в Казахстане? - Е.Васильев
09:34  Безлюдная демократия и другие политические чудеса 2121 года, - Владислав Сурков
09:25  Новым (29-м) премьером Кыргызстана станет "иссык-кулец" Акылбек Жапаров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Талибы анонсировали реформу своей ТалибАрмии
13:06 13.10.2021

Талибы пообещали провести реформу своих вооруженных сил

Движение "Талибан" пообещало провести реформы в своих вооруженных силах и устранить членов, злоупотребляющих своим положением. В заявлении кабинета министров не содержится дополнительных сведений о новом решении, однако в министерстве внутренних дел сообщили, что этот шаг направлен на устранение неквалифицированных кадров, которые "злоупотребляют именем Эмирата и чьи действия противоречат правилам Эмирата", сообщает TOLOnews.

"Исламский Эмират создал независимую комиссию для наблюдения за своими силами, - сказал Сайед Хости, пресс-секретарь министерства внутренних дел. - В комиссию входят должностные лица из Министерства обороны, Министерства внутренних дел и разведки. Обязанность комиссии - выявлять и увольнять тех членов вооруженных сил, которые имеют плохую репутацию".

По некоторым данным, кабинет принял решение после того, как появились сообщения о том, что некоторые лица, связанные с талибами, жестоко обращались с людьми.

Между тем, как сообщает TOLOnews, граждане и активисты положительно оценили это решение.

"Это хороший шаг, и я надеюсь, что он вступит в силу, - сказал активист по гражданским правам Фардин Федаи. - Неквалифицированные кадры должны быть немедленно уволены и привлечены к ответственности".

Житель Кабула Ахмад Омар сказал: "Чтобы реализовать этот процесс, в первую очередь, необходимо создать униформу для каждой группы и отдела".

"Самая большая проблема для "Талибана" - укрепить доверие между собой и народом, - сказал политический аналитик Азиз Рафи. - С другой стороны, к сожалению, бедность резко возросла и может подготовить почву для любого вида мошенничества".

Ранее поступали сообщения о том, что лица, предположительно связанные с "Талибан" беспокоили, избивали и иным образом создавали проблемы для людей; однако в руководстве движения отмечали, что никому не разрешается незаконно действовать по отношению к людям.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634119560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин обсудил с главой СИБУР Д. Коновым реализацию совместных проектов в нефтегазохимии
- Совет по улучшению инвестклимата рассмотрел вопросы развития альтернативной энергетики
- А. Мамин провел совещание по вопросам цен на социально значимые продукты питания и ГСМ
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2021 года №694
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 октября 2021 года №709
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2021 года №713
- В 2020 году среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 116 126 тенге
- КУСА или не КУСА? Как работать с проблемными активами
- Крымбек Кушербаев принял участие в церемонии награждения государственной наградой Народного артиста Казахстана Досхана Жолжаксынова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  