Талибы анонсировали реформу своей ТалибАрмии

13:06 13.10.2021

Талибы пообещали провести реформу своих вооруженных сил



Движение "Талибан" пообещало провести реформы в своих вооруженных силах и устранить членов, злоупотребляющих своим положением. В заявлении кабинета министров не содержится дополнительных сведений о новом решении, однако в министерстве внутренних дел сообщили, что этот шаг направлен на устранение неквалифицированных кадров, которые "злоупотребляют именем Эмирата и чьи действия противоречат правилам Эмирата", сообщает TOLOnews.



"Исламский Эмират создал независимую комиссию для наблюдения за своими силами, - сказал Сайед Хости, пресс-секретарь министерства внутренних дел. - В комиссию входят должностные лица из Министерства обороны, Министерства внутренних дел и разведки. Обязанность комиссии - выявлять и увольнять тех членов вооруженных сил, которые имеют плохую репутацию".



По некоторым данным, кабинет принял решение после того, как появились сообщения о том, что некоторые лица, связанные с талибами, жестоко обращались с людьми.



Между тем, как сообщает TOLOnews, граждане и активисты положительно оценили это решение.



"Это хороший шаг, и я надеюсь, что он вступит в силу, - сказал активист по гражданским правам Фардин Федаи. - Неквалифицированные кадры должны быть немедленно уволены и привлечены к ответственности".



Житель Кабула Ахмад Омар сказал: "Чтобы реализовать этот процесс, в первую очередь, необходимо создать униформу для каждой группы и отдела".



"Самая большая проблема для "Талибана" - укрепить доверие между собой и народом, - сказал политический аналитик Азиз Рафи. - С другой стороны, к сожалению, бедность резко возросла и может подготовить почву для любого вида мошенничества".



Ранее поступали сообщения о том, что лица, предположительно связанные с "Талибан" беспокоили, избивали и иным образом создавали проблемы для людей; однако в руководстве движения отмечали, что никому не разрешается незаконно действовать по отношению к людям.