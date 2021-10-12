На Украине началась "газовая паника"

13:57 13.10.2021

"Это газовый кризис": на Украине началась паника



В украинских СМИ, даже в таких совершенно ручных и выхолощенных, какими они являются после 2014 года, начинается ощутимая волна паники. Все больше и больше изданий пишут, что предстоящей зимой стране предстоит столкнуться с чем-то очень серьезным, чего не было раньше.



Детсады, школы, больницы, военные части и другие бюджетные учреждения столкнулись с настоящим газовым кризисом перед отопительным сезоном, пишет издание "Бизнес.Цензор".



В статье говорится, что их вынуждают платить 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр газа.



Напомним, правительство заключило с "Нафтогазом" и местными властями соглашение, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. Но, как всегда, есть нюанс: поставлять газ по сниженным ценам, согласно условиям этого соглашения, должен "Нафтогаз Трейдинг". Но вот беда - он не принимает участия в тендерах. А приходят туда только частные компании, которые готовы поставлять газ только по рыночным ценам. Такой вот социально-ориентированный бизнес по-украински.



Дело еще и в том, что многие бюджетные и коммунальные учреждения уже расторгли старые договоры с "частниками" в расчете заключить новые контракты с "Нафтогазом". И теперь в преддверии отопительного сезона эти учреждения остались вообще без контрактов.



Пришла беда и для рядовых граждан: ряд потребителей, которые сейчас платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (44,86 рубля).



Речь идет о тех, кого перевели к поставщику "последней надежды", причем происходит это зачастую без ведома потребителя из-за того, что некоторые поставщики отказываются выполнять свои обязательства. По данным "Бизнес.Цензор", речь идет о 600 тысячах украинских домохозяйств.



Вчера много шума наделало заявление мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива: он рассказал, что сейчас в больницах, детских садах и школах температура колеблется в районе 18-19 градусов, и назвал это "чрезвычайной ситуацией".