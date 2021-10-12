Частная школа и коттеджный поселок. Чем владеет семейство Минздрава Кыргызстана

13:59 13.10.2021

Сюжет: Скандалы с чиновниками

Частная школа и коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и его семья



Руслан ХАРИЗОВ



Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев владеет частной школой, а его супруга - коттеджным поселком на 163 жилых помещения. Об этом сообщает издание Factcheck.kg.



По его данным, чиновник спустя полгода после того, как приступил к должности министра здравоохранения, стал учредителем общественного объединения "Чечей". Оно зарегистрировано в микрорайоне "Джал", 29.



По тому же адресу находится микрокредитная компания Алымкадыра Бейшеналиева "Беймарал". Ее основали в 2012 году. Фирма оплатила налогов на 71 тысячу сомов до 2015-го. По данным НБ КР, она не имеет лицензии.



Алымкадыр Бейшеналиев также является соучредителем школы-комплекса "Арча Бешик". Она зарегистрирована в 2018 году. В заведении обучаются 400 детей. Стоимость годового обучения составляет 27 тысяч сомов.



Согласно статье 22 Закона "О государственной гражданской и муниципальной службе", госслужащему запрещается заниматься лично или через доверенных лиц предпринимательской деятельностью, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм.



После назначения Бейшаналиева главой Минздрава его супруга Замира Кульматова стала учредителем ОсОО "Париж КО", которое находится в Иссык-Кульской области в селе Чок-Тал. Компания занимается продажей и арендой коттеджей на Иссык-Куле. Общая площадь территории составляет 15 гектаров, там расположены 75 коттеджей, 88 квартир, 10 горячих источников, 7 гектаров занимает пруд, а также имеется два пляжа.



Сына чиновника зовут Мар. Он является руководителем ОсОО "Драйв", которое находится по тому же адресу, что и компании самого Алымкадыра Бейшеналиева.