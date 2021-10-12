Новая Европа. Муэдзин пригласит немцев на намаз, - С.Гомзикова

14:15 13.10.2021

Муэдзин пригласит немцев на намаз

Власти германского Кельна продолжают "играть" в религиозную толерантность



Светлана Гомзикова

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Вадим Трухачев



Власти Кельна - города, который, между прочим, считается столицей католицизма в Германии - приняли решение, позволяющее мечетям созывать верующих на молитву криками муэдзинов. Теперь каждую пятницу, как пишет немецкое издание Bild, между 12 и 15 часами из громкоговорителей всех тридцати пяти городских мечетей в течение пяти минут будет звучать "Нет другого бога кроме Аллаха!" и "Аллаху акбар!"



Обер-бургомистр Кельна Генриетта Рекер в своем "Твиттере" в связи с нововведением пояснила, что этот "модельный проект" (пока он ограничен двумя годами) следует рассматривать как "знак уважения" к мусульманам.



По ее словам, каждый приезжающий в Кельн "приветствуется звоном колоколов Кельнского собора". Теперь же Кельн как "открытый миру город" хочет защитить и "справедливые религиозные интересы" мусульман.



Критикам она ответила категорично: "Тот, кто думает по-другому, сомневается в идентичности Кельна и в мирном сосуществовании его граждан".



Между тем, эксперты по исламу, мнение которых приводит издание, не столь восторженны.



Специалист по интеграции Ахмад Мансур, к примеру, считает, что дело не в религиозной свободе, а подобным образом имамы пытаются добиться публичности, поскольку "зов муэдзина - это демонстрация их власти над кварталом".



Здесь важно отметить, что ислам является одной из великих мировых религий. И сам по себе не должен пугать - мусульманские сообщества проживают в Европе уже много столетий. И, конечно же, уважение к другим культам, за что так ратует фрау мэр, это хорошо и правильно.



Но насколько уместна такая навязчивая форма религии в Германии, даже если учесть, что ислам в стране исповедуют от 5 до 10% населения, а кельнская мусульманская община - одна из крупнейших: из более чем миллиона жителей 120 тысяч, это мусульмане.



Прежде всего, исторически, Кельн - один из важнейших центров католицизма в стране. Здесь расположен один из удивительных христианских храмом мира - кафедральный собор Святого Петра и Святой Девы Марии, более известный под названием - Кельнский собор. Это культовое сооружение в готическом стиле, строительство которого велось шесть веков с лишним, считается символом Кельна. А площадь, на которой он возведен, являлась местом паломничества христиан с эпохи римского владычества.



Что касается современности, то несколько лет назад город стал печально знаменит массовым изнасилованием немок в новогоднюю ночь мигрантами из Северной Африки и Ближнего Востока. Большинство нападений было совершенно как раз на площади перед знаменитым собором.



Случившееся шокировало Германию. Но особое возмущение у многих вызвало тогда поведение мэра Кельна, той самой фрау Рекер. Она фактически переложила всю ответственность на жертв насилия и посоветовала женщинам, во избежание домогательств, держаться на расстоянии вытянутой руки от незнакомцев, появляться на улицах группами и не пытаться установить контакты с малознакомыми людьми.



Как на этот раз жители Кельна отнесутся к нововведениям своего обер-бургомистра?



Этот и другие вопросы "СП" адресовала доценту кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, эксперту Российского совета по международным делам (РСМД) Вадиму Трухачеву.



- История - не новая. Еще в конце нулевых в Кельне велись дебаты по поводу проекта строительства мечети, минареты которой были выше шпилей знаменитого собора. И скандал тогда был огромный - на всю Германию. Но высоту минаретов в итоге уменьшили.



"СП": - Вы говорите о мечети Ditib, которую в сентябре 2018 открыл президент Турции Тайип Эрдоган?



- Разумеется. Но Эрдоган тогда не просто открыл мечеть, он призвал местных турок оставаться турками и воинами Аллаха.



Но вообще Кельн и крупные города Германии - это оплоты социал-демократов и зеленых, которые относятся к мигрантам более терпимо. Потому и выдвигаются подобные инициативы.



Естественно, это не останется незамеченным. И многим не понравится. Поэтому в дальнейшем можно ожидать, что количество голосов за "Альтернативу для Германии" в земле Северный Рейн-Вестфалия и в Кельне, в частности, существенно вырастет. Пока оно не слишком значительно.



Потому что тогда просто не останется никакой другой силы, которая четко заявит, что это никуда не годится.



Сейчас, я думаю, жители в шоке, учитывая, чем "прославился" Кельн в новогоднюю ночь 2016 года. Тем более что Кельн - это особое место для немецких католиков. Да и, в принципе, немецких христиан. И подобный план, это просто оскорбление части верующих, оскорбление немецкой истории и немецкой культуры. Никакая религиозная толерантность, никакое уважение к приезжим совершенно не требует таких шагов, которые делает кельнский бургомистр.



Ничем хорошим это, конечно же, не закончится. Это может закончиться только бесконечными столкновениями, перепалками, ну, и самым плохим - это человеческими жертвами.



"СП": - Не очень понятно, почему мэр Кельна все еще на своем месте. Почему ее не отправили в отставку после событий той новогодней ночи?



- Пока городское немецкое население Западной Германии не готово к альтернативе, как в прямом, так и в переносном значении тоже. Оно еще не созрело.



Все-таки для немцев, которые родились сразу после войны, любой разговор о защите немецких национальных ценностей и святынь, сродни понятно чему - проявлениям национал-социализма. Хотя, понятно, что с точки зрения здравого смысла это полная глупость.



Но, тем не менее, такие настроения в городском обществе Западной Германии есть. И, видимо, нужно еще какое-то количество происшествий, чтобы настроения качнулись в иную сторону.



С этой точки зрения коалиция социал-демократов, зеленых и свободных демократов, которая абсолютно лояльна к эмигрантам, может в этом вопросе довести дело до полного абсурда, который ничем хорошим, опять же, для Германии не закончится.



"СП": - Насколько вообще подобные опыты с религиозной толерантностью вписываются в традиции Германии и Западной Европы в целом?



- Это характерно для всех стран, начиная от Франции, и севернее. Процесс исламизации идет полным ходом. Несколько замедлили его в Австрии и Дании. Там приняли ряд законов, которые ограничивают миграцию. Кроме того, ужесточили требования к получению гражданства, а в случае Дании - подданства, поскольку это королевство.



Остальные страны, в общем-то, сделали пока только косметические ограничения. Там процесс исламизации продолжает идти полным ходов.



Естественно, это будет только накалять обстановку. А власти Кельна просто поднесли огонь к фитилю пороховой бочке. Теперь вопрос, когда эта бочка полыхнет.



"СП": - В свое время много споров вызвал роман Елены Чудиновой "Мечеть парижской богоматери", но, видимо, все идет к тому, что и Кельнский собор может стать скоро мечетью…



- Зачастую самые невообразимые утопии воплощаются в жизнь, как известно. А тут, собственно, и утопии не было. Елена Петровна написала книгу в 2005, если не ошибаюсь, но уже тогда в Париже, где она живет, начались массовые погромы в эмигрантских районах. А в Лондоне исламисты совершили серию терактов в метро.



В "десятые" годы, это явление уже стало постоянным.



Просто люди, которые годами управляют европейскими странами, они уже немолодые, и мозг их не переделать. Тот, кто в систему не вписывается, как австрийский канцлер Курц, его стараются просто убрать - чтобы все работали в формате системы.



К чему это приводит и к чему еще может привести, мы видим. Кельн здесь просто зеркало.



"СП": - Разве мультикультурализм не обанкротился?



- На самом деле, это признала Меркель. Причем, открыто. Ни кто-нибудь, а сама госпожа Меркель признала, что политика мультикультурализма провалилась. Но дальше слов, ничего не пошло фактически. Были только косметические поправки, которые упрощают высылку мигрантов, совершивших правонарушение. Это все, на что пошла Германия.



"СП": - Интересно, какой процент беженцев, которым Меркель открыла ворота в Европу в 2015 году, успели социализироваться? Это приблизительно один миллион сто тысяч человек…



- Насчет конкретно этого контингента остается только гадать. Но, в принципе, немецкая статистика более ранняя, предшествующая этому периоду, есть. И она гласит, что 45% приезжих их мусульманских стран не принимает европейские правила игры.



Но, я думаю, процент тех, кто не принимает эти правила, среди толпы, которая хлынула в Европу в 2015 году, он еще выше.



То есть, уже по состоянию на начало 2015 года цифра была такая. И это были турки с курдами, албанцы с боснийцами, которые по меркам мусульманского мира не отличаются сверхвысокой религиозностью. А тут уже - арабы, афганцы, сомалийцы…



То есть, даже если принять за основу эти 45%, получается, что в Германии на сегодняшний день где-то 5,5 млн. мусульман, и в абсолютных цифрах два с половиной миллиона не хочет социализироваться. Значит, это потенциально опасные люди. Как минимум, они просто сядут на пособие и не будут ничего делать. А, как максимум, мы с вами понимаем, что.