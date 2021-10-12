В Таджикистане начались "ремонтно-профилактические" перебои с электричеством, - "РО"

14:27 13.10.2021

В Таджикистане началось отключение электричества. "Барки точик" сообщает о "ремонтно-профилактических работах"



Жители регионов Таджикистана жалуются, что с наступлением холодов началось массовое отключение электричества. Сообщения об отключении света в редакцию Радио Озоди поступают из Согдийской и Хатлонской области и районов республиканского подчинения. Компания "Барки точик" заявляет, что перебои с электричеством связаны с ремонтными работами на ЛЭП и подстанциях.



Электричество в городах Гиссар, Вахдат, Турсунзаде, Бохтар и Куляб, в районе Рудаки, в Матчинском и Айнинском районах, судя по сообщениям, отключается в дневное время суток – с 8 часов утра и до 17 часов вечера. Читатель сайта Радио Озоди из Файзабадского района сообщил, что жители лишены электричества с 23 часов ночи до 5 часов утра.



Корреспондент Радио Озоди в Кулябе сообщил, что подача электричества в дома местных жителей прекращается ранним утром и возобновляется только вечером.



Компания "Барки точик" отвергает сообщения о том, что в регионах негласно веден лимит на потребление электроэнергии. Перебои с электричеством связаны с ремонтными работами на ЛЭП и подстанциях, сообщают энергетики. В настоящее время сотрудники компании проводят обрезку деревьев вдоль ЛЭП, а также ремонтно-профилактические работы на ГЭС, ЛЭП и подстанциях, из-за чего возможно локальное отключение электричества в определенные часы, говорится в распространенном энергохолдингом 12 октября заявлении.



Когда завершатся все ремонтно-профилактические работы, "Барки точик" не сообщает.



В прошлом году в осенний период также были отключения электричества в регионах страны. Тогда, как и сейчас, в компании "Барки точик" связывали отключения с ремонтными работами и контрольно-профилактическими мероприятиями,



В начале декабря энергохолдинг в своем обращении приносит извинения потребителям электроэнергии за затянувшиеся в этом году ремонтно-профилактические работы в электрических сетях, В обращении говорилось о существенной ограниченности водно-энергетических ресурсов в 2020 году и связывалось это с сокращением "запасов снега в речном бассейне страны по сравнению с 2019 годом - на 44%".



Последний раз в Таджикистане лимит на потребление электроэнергии был введен 5 января. Тогда энергохолдинг "Барки точик" сообщил, что лимит коснется только сельских районах. Подача электричества в полном объеме была возобновлена 4 мая.



Здание энергохолдинга "Барки точик" в Душанбе

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Компанию "Барки точик" критикуют за то, что продают электроэнергию в соседние страны в то время, когда население страны нуждается в свет и тепло.



В прошлом месяце кыргызские СМИ со ссылкой на руководство энергетического ведомства этой страны сообщили, что Таджикистан с 1 октября начал поставлять свою электроэнергию в Кыргызстан. "У Таджикистана сейчас электроэнергия в достаточном объеме, поэтому они предложили нам. В сутки будем импортировать 1 миллион киловатт-часов", сообщил . журналистам министр энергетики Кыргызстана Доскул Бекмурзаев. Он отметил, что речь идет о покупке электроэнергии, однако отказался раскрывать стоимость поставок.



Однако министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана опровергло сообщения СМИ о поставках электроэнергии Кыргызстану. В Минэнерго подчеркнули, что электроэнергия Кыргызстану не продается: переток осуществляется по методике сведения балансов сальдо-перетоков электрической энергии энергосистем ОЭС Центральной Азии и Южной зоны Казахстана.