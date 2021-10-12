|15:19 Елбасы возглавит "Совет мудрецов СВМДА"?
15:18 "Моя любимая тюрьма": какой ценой Китай победил коронавирус
15:16 Союз на грани нервного срыва: кто ссорит Россию и Казахстан? - М.Ростовский
15:14 Операция "Нож". В Турции схватили российских шпионов, - Ферхат Унлю
15:03 В Москве "закрыли" еще одного знатного либера - ректора "Шанинки" Зуева
14:33 КазПрез запустил 10-ть нацпроектов - "Улттык рухани жангыру" и пр.
14:27 В Таджикистане начались "ремонтно-профилактические" перебои с электричеством, - "РО"
14:15 Новая Европа. Муэдзин пригласит немцев на намаз, - С.Гомзикова
14:14 Дешево, но нестабильно: перейдет ли Китай на солнечную энергетику
13:59 Частная школа и коттеджный поселок. Чем владеет семейство Минздрава Кыргызстана
13:57 На Украине началась "газовая паника"
13:21 Крымскую "няшу" прокуроршу Поклонскую отправили послом на Зеленый мыс
13:06 Талибы анонсировали реформу своей ТалибАрмии
12:59 КазВласти довели реку Урал до катастрофы, - депутат Турганов
12:54 Информационно-разведывательная война против Китая, - Владимир Овчинский
12:26 Многоженство, хиджабы, национальные имена: новые тренды ЦАзии, - Алия Хамидуллина
12:14 Умер от КОВИ экс-министр экономики (в 1998-2000 гг.) России А.Шаповальянц
11:46 В Ираке схвачен вице-халиф ДАИШ Сами Джасим
10:24 Рахмон улетел к Макрону. Просить помощь на борьбу с талибами
09:24 "Двадцатка" пообещала Афганистану помощь, но не признание, - Ю.Паниев
09:23 ОДКБ и Россия подтягивают на границу с Афганистаном боевые резервы, - В.Мухин
09:08 Урегулирование Афгана не могут поделить на 20-ть, - С.Строкань
09:06 Президент Киргизии обставляет свой кабинет, - "Къ"
08:59 Почему Эрдоган целует кольцо русского царя, - Омер Ташпинар
08:51 "Энеида" Вергилия и кыргызский эпос "Манас": параллели, аналогии, - Асылбек Эшиев
00:54 О бедном Афгане замолвили слово: чем завершился саммит G20, - Н.Портякова
00:10 Химеры доверия: в чем Сергей Лавров увидел угрозу для Азии
|21:10 Муктада аль-Садр побеждает на выборах в Ираке
20:52 Нуланд заставила Путина пойти на встречу с Зеленским? Кремль опять завилял хвостом...
18:57 Понять и простить. Дело Садибекова и Джаксалиева – бывшие вице-министры Казэнергетики просят их оправдать
18:21 Умер известный казахстанский журналист Рашид Гарипов
18:14 Израиль отказался разменивать Голаны, - Г.Петров
18:00 Статский советник, профессор, генерал и губернатор. Памяти 1-го директора Института истории ТаджССР А.Семенова
16:59 Китай с кольтом у виска. Будет ли война на Дальнем Востоке и в Тихом океане следующей?
16:51 Акылбек Жапаров - любимчик всех властей. Что известно о новом главе кабмина Киргизии
16:22 В Казахстане задержали россиянина при попытке вывезти в Китай две тонны бивней мамонтов
15:58 Цифрогеддон. Сбой в работе соцсетей и первая цифровая гражданская война, - Анна Скок
15:55 Газовое ралли. Энергетика "зеленеет" - цены растут, - Олег Щукин
15:19 КабМин Киргизии отправлен в отставку. Новый врид премьера - Акылбек Жапаров и его сокумысники
15:05 США должны спасти Тайвань от Китая, - Брахма Челлани
14:30 Шах на раскаленной доске Средней Азии: почему Путин предлагает американцам свои военные базы? - А.Роша
14:19 Кто виноват в "холодной газовой войне", - Герхард Шредер
13:44 Чтобы выстоять против России и Китая, США должны пойти на раздел "сфер влияния", - Дэвид Пайн
13:36 Новая атака на туркменских активистов в Стамбуле
12:15 Партизан Масуд обвинил "Талибан" в геноциде и этнических чистках в Афганистане
12:13 В Кыргызстане введено временное государственное регулирование цен на уголь
11:43 "Нарынец" Суюн Касмамбетов назначен Госсекретарем Кыргызстана
11:38 Авиценна отдыхает... Аркадаг выпустил 13-й том "Лекарственных растений Туркменистана"
10:35 Как преодолеть топливный кризис в Казахстане? - Е.Васильев
09:34 Безлюдная демократия и другие политические чудеса 2121 года, - Владислав Сурков
09:25 Новым (29-м) премьером Кыргызстана станет "иссык-кулец" Акылбек Жапаров
|КазПрез запустил 10-ть нацпроектов - "Улттык рухани жангыру" и пр.
14:33 13.10.2021
Токаев утвердил перечень нацпроектов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил перечень национальных проектов, сообщает zakon.kz.
Указ "Об утверждении перечня национальных проектов" опубликован на сайте Акорды.
Перечень национальных проектов
Национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация".
Национальный проект "Качественное образование "Образованная нация".
Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру".
Национальный проект "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций".
Национальный проект по развитию предпринимательства.
Национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны".
Национальный проект "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев".
Национальный проект "Зеленый Казахстан".
Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса.
Национальный проект "Безопасная страна".
12 октября правительство утвердило нацпроекты развития.