КазПрез запустил 10-ть нацпроектов - "Улттык рухани жангыру" и пр.

14:33 13.10.2021

Токаев утвердил перечень нацпроектов



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил перечень национальных проектов, сообщает zakon.kz.



Указ "​​​​​​​Об утверждении перечня национальных проектов" опубликован на сайте Акорды.



Перечень национальных проектов

Национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация".

Национальный проект "Качественное образование "Образованная нация".

Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру".

Национальный проект "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций".

Национальный проект по развитию предпринимательства.

Национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны".

Национальный проект "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев".

Национальный проект "Зеленый Казахстан".

Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса.

Национальный проект "Безопасная страна".

12 октября правительство утвердило нацпроекты развития.