Операция "Нож". В Турции схватили российских шпионов, - Ферхат Унлю

15:14 13.10.2021

Официального подтверждения задержания россиян в Турции по подозрению в шпионаже пока нет, и Кремль не располагает подобной информацией. Однако автор уверен, что все это правда, хотя и вставляет в повествование пресловутое "весьма вероятно". Дабы наполнить статью хоть каким-то смыслом, журналист вспоминает события пятилетней давности и зачем-то приплетает США.



Sabah (Турция): ностальгия России по "Ножу"!



Ферхат Унлю (Ferhat Ünlü)



"1ноября 2015 года в стамбульском Башакшехире был убит Вахид Эдельгириев. В момент покушения огнестрельное оружие подвело, и Эдельгириев был только ранен. Поэтому для нанесения смертельного удара использовали "нож". В этой связи, кстати говоря, операция турецких силовых структур получила аналогичное название - "Нож" (Kama).



Двое россиян, несомненно, работали на секретные службы своей страны. Два агента, арестованных и доставленных в суд, на допросах отказались говорить в соответствии с основным неписаным законом разведки. Один из них говорил, но сообщал ложную, противоречивую информацию. Второй вообще молчал. Согласно другому неписаному закону разведки, российская секретная служба "СВР" не признала своих агентов". Эти строки заимствованы из статьи, опубликованной в этой колонке 17 апреля 2016 года, под заголовком "Коды операции "Нож"". Я неслучайно использовал во вступлении фрагмент статьи о шпионаже пятилетней давности, а точнее, об операции, в результате которой была раскрыта попытка покушения. Ведь после задержания двух этих сотрудников Россия прекратила проводить операции по покушению в Турции. Была вынуждена сделать это.



Россия в то время была важнейшей страной, с которой мы осуществляли конъюнктурное сотрудничество в Сирии. И по-прежнему остается таковой… Более того, это конъюнктурное сотрудничество разрослось еще больше в силу договоренностей на таких площадках, как Ливия и Карабах.



Однако Россия после долгого пятилетнего перерыва вновь отправила специальную команду в Турцию, весьма вероятно, с целью покушения. И вот члены этой команды были пойманы в результате операций, проведенных органами безопасности Стамбула и Антальи в соответствии с информацией Национальной разведывательной организации (НРО) Турции.



Это трудный, но важный вопрос. Я слежу за этим событием несколько дней. Расследование, а, значит, и допрос подозреваемых в шпионаже продолжается, однако я получил новые сведения и поделюсь идеями на этот счет.



Органы безопасности не разглашают информацию о проведенной операции, НРО тоже еще не сделала заявлений. У англосаксов есть такое выражение, используемое в разведке: "ни подтвердить, ни опровергнуть" (neither confirm nor deny). Но дело в том - говорю это, опираясь на свой многолетний опыт работы с развединформацией, - что это реальный факт.



Становится понятно, что они готовили покушение



Мы знаем, что задержано шесть человек. Причины задержания - политический и военный шпионаж. Однако не менее серьезным является то, что в ходе операции в отношении шести человек, допросы которых сейчас продолжаются, было обнаружено оружие. Изъято три пистолета, один из которых - с глушителем и лазером. Эти материалы свидетельствуют о том, что агенты готовили операцию по покушению. Целью снова были чеченские оппозиционеры - такую информацию я тоже получил.



Было установлено, что задержанные подозреваемые - назовем их "подозреваемыми", поскольку расследование продолжается и обвинительное заключение еще не вынесено, - искали возможность совершения вооруженных действий в стамбульских районах Башакшехир, Сарыер и Кючукчекмедже.



Башакшехир заслуживает особого внимания. Поскольку ранее это было предпочтительное место проживания чеченских оппозиционеров, и до 2016 года российские агенты ликвидировали некоторых из них в ряде районов, в числе которых - Башакшехир.



Эти убийства прекратились после операции, проведенной в 2016 году и получившей название "Нож". Вернее, России пришлось нажать на тормоз в силу заключенного джентльменского разведсоглашения.



Говоря "соглашение", я не имею в виду какой-либо подписанный текст или даже решение, которое было устно обсуждено и согласовано. Однако, когда два важных российских агента были пойманы в апреле 2016 года, русские поняли сигнал и перестали отправлять сюда команды.



Тех агентов звали Александр Смирнов и Юрий Анисимов. По данным НРО, эти двое прибыли в Турцию, чтобы убить чеченского оппозиционера Эдельгириева 1 ноября 2015 года. Подозреваемые прилетели в очередной раз в Стамбул 4 апреля. Арендовали автомобиль и отправились в Ялову. За ними постоянно наблюдали и задержали по возвращении в Стамбул. В отношении двух россиян было вынесено обвинительное заключение, и они провели один год в тюрьме. В дальнейшем их депортировали.



Если Россия нарушит джентльменское разведсоглашение…



Прибытие новой команды в Турцию показывает, что русские нарушили негласное соглашение, которое действовало на протяжении пяти лет. Что произойдет в случае отмены соглашения… В таком случае возникнет новый расклад в дипломатическом плане. Турция, сотрудничая с Россией, придерживается другой тактики, нежели классический член НАТО, и не обращает особого внимания на ворчание США, поддерживающих терроризм. Как известно, США пытались и пытаются исключить Турцию из проекта F-35.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи после саммита с Владимиром Путиным сделал следующее важное заявление журналистам, в числе которых был и ваш покорный слуга: "Мы заплатили 1,4 миллиарда долларов. Что с этим делать? Мы должны увидеть их судьбу. У нас много денег, но мы не та страна, которая разбрасывается ими. Эти деньги дались, даются нелегко. США должны либо передать наши самолеты, либо отдать наши деньги". На днях появились сообщения о том, что Турция обратилась к США с запросом относительно F-16… Это была новость "Рейтер" (Reuters). Я сразу подумал: "Если эта новость верна, то существует вероятность того, что деньги, которые Турция отдала за F-35, будут использованы для пополнения или модернизации парка F-16". Такой сценарий постепенно начал превалировать. Как сказал Эрдоган, США дадут либо самолеты, либо деньги… Попытки США исключить Турцию из проекта F-35 - не что иное, как нарушение правил во время игры. А причина этого жульничества со стороны США состоит в том, что Турция начала сотрудничать с Россией по некоторым стратегическим направлениям, прежде всего в области закупки С-400.



Так что же будет, если русские нарушат это джентльменское соглашение, о котором я сказал выше. Турция не допустит проведения операций на своей территории, поэтому будет задерживать прибывающие команды, и конкуренция разведок будет накаляться. И, как я уже отметил выше, в дипломатическом плане возникнет новый расклад. Так что запомните эту историю о шести шпионах. Вероятно, в ближайшие дни мы снова будем говорить об этом. То, что я написал по делу Орхана Инанды (Orhan İnandı, подозреваемый в связях с движением Фетхуллаха Гюлена, задержан и доставлен в Турцию из Киргизии в результате операции турецких спецслужб. - Прим. ИноСМИ.), подтвердилось через месяц. Будьте первыми, кто узнает и о событиях, рассмотренных в этой статье. По мере получения новой информации я продолжу делиться ею.