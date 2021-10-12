"Моя любимая тюрьма": какой ценой Китай победил коронавирус

15:18 13.10.2021 Живущие в Поднебесной россияне рассказали, чем приходится жертвовать



Пока весь мир безуспешно борется с коронавирусом, Китай уже давно празднует победу. Сейчас эта страна считается самой безопасной в плане COVID-19 на Земле. КНР заявляет об единичных случаях заражения, причем значительная часть – привозные. Но стоит ли игра свеч, если жители находятся "под колпаком" властей, а в стране ведется тотальный контроль за населением? Живущие в Китае россиянки рассказали о происходящем.



Мария Чернецкая живет и работает в Китае 12 лет. Девять из них - в Пекине.



Вторая собеседница – Полина Струкова, доцент в небольшом вузе в Гуанчжоу. В Китае живет больше 15 лет.



Мы попросили девушек подтвердить или опровергнуть факты, которые появлялись в различных СМИ по поводу обстановки в стране.



Цитата СМИ: "Китай поборол коронавирус".



Полина Струкова (Гуанчжоу): "Обстановка в Китае стабильная. В отличие от России, здесь не считают коронавирусные волны, их просто нет. На днях власти сообщили, что вышли на ноль заражений внутри страны.



Однако регулярно продолжают поступать сообщения о нескольких завозных случаях в день, которые фиксируют в карантинных отелях, куда селят народ после прилета в Китай. Чаще всего вирус заносят сами китайцы, вернувшиеся домой из-за рубежа".



Мария Чернецкая (Пекин): "Во время пандемии мы не сидели в Пекине, переезжали с места на место. Столкнулись с ограничениями. Ничего, пережили. По возвращению в Пекин отсидели карантин на дому. Выход на улицу был запрещен.



Но здесь хорошо работают коммунальные службы: еду приносили на дом, нам постоянно звонили, интересовались самочувствием, ежедневно приходили измерять температуру. Я чувствовала себя защищенной".



СМИ: "Цифровая слежка за людьми помогла властям в борьбе с коронавирусом".



Мария: "Сейчас в Китае выявляют единичные случаи заражения. Все они на счету. О каждом зараженном можно почитать в открытом доступе.



Пишут имя-фамилию человека, пол, возраст, адрес. Указывают весь путь его передвижения, вплоть до вагонов поезда, в котором он ехал, чтобы найти людей, с кем он контактировал. Прослеживаются все магазины, куда он заходил. Соседи, с которыми он общался, попадают под отдельное наблюдение.



Если инфицированный сотрудник работал в офисе, то всех его коллег автоматически переводят на удаленку. Я не знаю, можно ли это назвать слежкой, но я не против такого контроля".



Полина: "О слежке говорить неуместно. Чтобы узнать, где находился зараженный человек, достаточно проверить данные по его геолокации и оплатам в электронном кошельке. На входе в подавляющее число крупных заведений установлены специальные регистрационные коды. Приходивших туда в "опасный" день вычислить легко. Плюс люди сами охотно рассказывают о своих контактах.



За сокрытие информации человек несет ответственность, вплоть до уголовной. К тому же никому не нравится сидеть на карантине из-за новых заражений, поэтому проще изолировать потенциальных зараженных.



У каждого жителя Китая есть "код здоровья" (QR-код в телефоне каждого человека на территории страны) и единая карточка перемещения. Они подключены к данным мобильных операторов. И код, и карточка могут менять цвет в зависимости от ситуации".



Тюрьма или нет?



СМИ: "Из-за одного заболевшего в жилом комплексе на карантин сажают весь дом".



Полина: "Если выявляют заразившегося, то на карантин могут посадить и дом, и квартал. Опасную территорию возьмут в оцепление, выставят охрану.



Если человек оказался в зоне карантина, то покинуть ее не сможет. Иногда внутри карантинной зоны можно передвигаться, иногда нет. Это решают местные власти. Плюс оповещают и сажают на карантин тех людей, которые находились в местах по недавнему маршруту зараженного.



Код здоровья у контактных иногда меняет цвет. Если человек посетил зону заражения недавно, то его код здоровья из "чистого" зеленого окрасится в желтый. Ему придется срочно сдавать бесплатный тест в ближайшей больнице. С желтым кодом его не пустят в общественный транспорт и другие общественные места. Результат приходит, как правило, в течение нескольких часов".



СМИ: "По мобильному телефону отслеживают все передвижения человека".



Мария: "Передвижение жителей Китая отслеживают по сим-картам. Есть специальное приложение, которое проверяют у всех, кто приезжает в новый административный округ. Например, если я еду из Пекина в Шанхай, меня попросят показать приложение, там отражается, где я была последние 14 дней.



Если среди посещаемых мной провинций имеются очаги заражения, тогда, скорее всего, мне откажут во въезде в тот или иной регион. А мой код здоровья поменяется с зеленого на желтый. Если еще у меня выявят прямые контакты с заболевшим, то код здоровья станет красным, и я отправлюсь на карантин.



Контакты проследить легко и быстро. Если вдруг знакомые моих знакомых заболели, но я вместе с последними ехала в автобусе, такси, то мой код здоровья с зеленого меняется на желтый. Далее подключаются районные власти, которые нас находят. Обязательно позвонят, спросят, как самочувствие, нет ли симптомов. По результатам мини-интервью примут решение, нужно ли мне садиться на карантин.



Еще в Пекине ввели ограничения на покупку жаропонижающих и всех лекарств, которые используются при простуде. Без электронного паспорта нельзя приобрести препараты. Если ты заказал доставку лекарств домой, на следующий день обязательно позвонят, придут, поинтересуются, как у вас здоровье".



СМИ: "Китай с принудительными карантинами напоминает тюрьму".



Мария: "Как хотите называйте: ограничения, тюрьма, но такова цена нашей безопасности".



Полина: "Это явное преувеличение. На карантин сажают только тех, кто находится в зараженных районах. При передвижении из зараженных районов нужно обязательно сдать тест.



Например, если выявляют одного зараженного и решили перекрыть весь жилой район - около 10-20 тысяч жителей, все они сидят в изоляции и регулярно делают бесплатные тесты. Через 14 дней с момента обнаружения последнего заболевшего микрорайон открывают.



Обычно от первого выявленного случая до полного открытия проходит две-три недели. Плюс ко всему, эти случаи очень локальные, то есть не перекрывают весь город или район. Например, в Гуанчжоу такой ажиотаж с зимы 2020 года случился всего лишь однажды – этим летом".



СМИ: "Китайцы не пытаются обмануть систему".



Мария: "Истории про обман я слышала в основном от иностранцев, которые хотели перехитрить систему. Можно отключить телефон, купить сим-карту в пункте назначения. Загвоздка в том, что подобные вещи наказуемы. Если факт сокрытия информации всплывет, то человеку может грозить серьезное наказание".



СМИ: "Права человека не соблюдаются".



Мария: "Можно спорить о соблюдении прав человека, но, когда дело касается всеобщего здоровья, больницы не справляются с наплывом пациентов, умирают врачи, тогда китайцы сами для себя принимают решение, каким образом они должны помочь. В стране нет тотального недоверия к государству, в большинстве своем народ считает, что власти поступает правильно. Я тоже так считаю".



Привиты не все



СМИ: "Открыть границы для туристов КНР сможет не раньше весны 2022 года".



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Мария: "Авиасообщение с Китаем приостановлено. Кому надо в страну по работе, смогут прилететь, только рейсов мало, билеты стоят заоблачных денег, с визами напряженка.



Иностранцам сложно попасть в Китай. Поэтому мы не выезжаем отсюда. Понимаем, что обратно заехать будет проблематично и дорого. Решили год, а то и два, не навещать родных. Можно сказать, что страна "очищена" от иностранцев. Лишние люди здесь не нужны, своих хватает.



Если человеку удалось сюда прилететь, то придется отсидеть на карантине две, три, а то и шесть недель. Количество дней зависит от каждого конкретного случая, от страны прилета, от результатов тестов, потому что Китай постоянно продлевает карантин. Случается, что прилетевшего сразу могут отправить домой. Бывает, что домой не пускают долго – это нечеткая история".



Полина: "По данным официальной статистики доля постоянно живущих в Китае иностранцев снизилась незначительно. В самом начале 2020 года уехали все те, кто находился в Китае в расчете на короткий срок – туристы, сезонные работники, студенты. А вот иностранцы с постоянной работой, долгосрочными проектами и семьями так или иначе вернулись в страну.



Так что все, кому не нравился китайский строгий подход, покинули страну еще летом-осенью 2020 года, остальные смирились и не возмущаются. Совершенно точно народ привык к новой жизни и предпочитает, если надо, отсидеть 2-3 недели на карантине, а не подвергать опасности здоровье. Вводить локдаун, который был зимой 2020 года, никому не хочется. Например, когда в Харбине выявили зараженного, закрыли целый микрорайон - местные сидели по домам, зато остальная страна могла спокойно работать, ездить на отдых, посещать родных, пусть и с дополнительными тестами и проверками".



СМИ: "Китай полностью вакцинировал более миллиарда человек".



Мария: "Привилось большинство. Мы с мужем, например, добровольно сделали прививку, но не в первую волну. Поначалу поддались панике, боялись, читали новости в интернете.



Сейчас понимаю, что антипрививочная ересь – антинаучная и никакого смысла не имеет для думающего, современного человека. Антипрививочники в Китае тоже есть. Но информация о вреде прививок в СМИ отсутствует. Если у человека нет прививки, ему приходится делать тесты, если он желает выехать из города. А то и два теста, три, пять, в зависимости от ситуации.



Государственные компании обязали всех своих сотрудников вакцинироваться. Исключение делается, если человеку нельзя делать прививку по состоянию здоровья, и для женщин, которые планируют беременность. Стариков, детей, беременных прививают по желанию, осторожно, под их ответственность.



Например, в моей частной компании работает примерно 200 человек. Нас прививаться не заставляли. Процентов 20 ходят без прививок. Если у них код здоровья зеленый, они живут в Пекине и никуда особо не выезжали, то никаких проблем не испытывают".



Полина: "Пока сертификат о вакцинации требуется только при посещении особо крупных мероприятий. У меня попросили только один раз – на входе в не самый популярный музей. Вакцину ставить не заставляют, но есть легкое общественное непонимание в адрес тех, кто отказывается от прививки: "Ну как? Мы же вместе боремся с заразой, ну ты чего? Вакцина – это же естественное продолжение мер". Наверное, это можно назвать общественным договором.



Читала, что пару месяцев назад ревакцинацию рекомендовал главный вирусолог Китая – Чжун Наньшань. Значит, ее точно будут проводить. Но пока ревакцинация не очень популярна в Китае. Наверное, стоит цель завершить базовую вакцинацию".



СМИ: "В стране фиксируются только привозные из-за границы случаи заражения".



Мария: "Так и есть, вирус приходит из-за рубежа. Но в 99,9 случаев его привозят сами китайцы, которые возвращаются на родину. После таких поездок китайцы сидят на карантине, делают бесконечное количество тестов".



Полина: "Официальные и неофициальные данные говорят о локальных заражениях рядом с местами содержания завозных больных. Возможно, какие-то заражения сохраняются в совсем уж глубоких деревнях, но ближе к цивилизации все охвачено регулярным тестированием".



Тесты каждый день



СМИ: "В Китае пришли к выводу, что инкубационный период COVID-19 длится 50 дней. Контактных с заразным человеком могут отправлять на карантин почти на 2 месяца".



Мария: "Да, сейчас инкубационный период продлили до 50 дней. Не знаю, что будет в таком случае с карантином. Все это никого не радует, но что поделаешь, вирус мутирует".



Полина: "Сложно комментировать. Пока в нашей провинции карантин для заразившихся - 21 день".



СМИ: "Если в городе фиксируется вспышка, то все население обязуют сдавать тесты. В Ухане за 5 дней тестировали 11 млн жителей".



Мария: "Если в какой-то провинции выявляют новые случаи заражения, даже если речь идет об одном инфицированном, весь регион автоматически попадает под дополнительный надзор государства. Всем придется сдавать тесты.



Но народ быстро кооперируется. Жилищные компании оповещают заранее всех жильцов своих ЖК, в какой день пройдет тестирование. Приходят домой, вешают объявление в лифте, звонят: такого-то числа вы обязаны явится на тест. Данные по жильцам потом передают в район. Тестирование длится три дня. Не припомню, чтобы кто-то проигнорировал это мероприятие. В крайних случаях медики могли приехать на дом взять тесты".



Полина: "Если район находится в зоне карантина, то тесты могут заставить сдавать хоть каждый день. В таком случае тест бесплатный. Если код здоровья у человека пожелтел, тест тоже бесплатный, но иногда его надо сдавать два раза с разницей в сутки. Если вы решили по своим делам выехать из провинции, где есть карантинный микрорайон, то потребуется 48-часовой тест, стоимость которого варьируется от 15 до 80 юаней - 150-800 рублей.



Для массового тестирования, как было в Ухане, организуются специальные бригады из врачей и волонтеров. За это время уже отработана схема тестирования, чтобы процедура занимала минимум времени и сил. Кроме того, в Китае очень четко работает система уведомлений и регистрации людей по районам, это облегчает задачу.



Если кто-то не пришел, то либо к этому человеку придут домой и попросят пройти тест, либо у него пожелтеет код здоровья и тест придется сдать. В отдельных случаях недобросовестного человека могут "сдать" бдительные граждане за небольшую премию. В Китае неповиновение в борьбе с эпидемией карается по закону, проблемы не нужны никому".



СМИ: "Жесткие ограничения введут во время зимней Олимпиады в Пекине"



Мария: "Знаю, что билеты на соревнования смогут купить только люди, находящиеся внутри страны. Иностранные гости в этот раз не попадут на игры".



Полина: "В районе, где я живу, открыли специальный карантинный отель на пять тысяч мест. Думаю, всем въезжающим придется месяц провести в таких заведениях в изоляции. Наверняка для посещения игр потребуется также пройти полный курс вакцинации".



Сценарий оказался фантастическим



СМИ: "Маски носит вся страна".



Мария: "В Китае есть поговорка: "Чем дальше от императора, тем выше горы". Это значит, что в отдаленных регионах нет такого тотального контроля, как в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу. Поэтому в отдельных провинциях маски никто не носит. Зачем их носить, если император не видит и все тихо, спокойно, нет случаев заражения".



Полина: "Маски в школах сняли еще в прошлом году. В метро толкучка, дистанцию никто не держит, но в масках ходят все. Если в общественном транспорте человек снимает маску, то водитель имеет право остановить движение, а пассажиры просто испепелят взглядом нарушителя. В общественных местах маску можно снимать, но охрана и волонтеры все равно напоминают о необходимости находится в ней".



СМИ: "Система в Китае более строгая к людям, которые сопротивляются самоизоляции. Если человек не соблюдает карантин, к нему могут приехать, скрутить и отвезти в больницу"



Мария: "Если человек отказывается соблюдать самоизоляцию, он несет опасность для окружающих людей, поэтому в первую очередь его соседи позвонят куда надо. Слышала, раньше нарушителям опечатывали дверь квартиры и устанавливали камеры. Крайняя мера наказания - приедут люди и заберут человека в больницу или в отель на принудительную изоляцию. А что делать, если человек не справляется сам?"



Полина: "Подобное происходило в самом начале пандемии. Сейчас все точно знают, что лучше посидеть на самоизоляции дома, чем в тюрьме или оплатить штраф".



СМИ: "Китай – самое безопасное место на Земле"



Мария: "В Пекине я чувствую себя в безопасности. Чувствую ли я себя под колпаком – да, но я не делаю ничего беззаконного, поэтому грех жаловаться".



Полина: "Риск заразиться ковидом тут явно минимальный. Под колпаком я себя не чувствую. В Китае такая система борьбы с коронавирусом работает, потому что у них есть средства. Плюс граждане обладают высокой степенью принятия мелких затруднений, чтобы избежать больших проблем со здоровьем, экономикой, уже налаженной жизнью.



В начале 2020 года я не сомневалась, что такую жесткую систему введут во всех странах. И пару месяцев мы организованно потерпим, но сведем вирусную нагрузку к минимуму. Жаль, что этот сценарий оказался фантастическим".



Ирина Боброва Источник - МК

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