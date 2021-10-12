|15:19 Елбасы возглавит "Совет мудрецов СВМДА"?
15:18 "Моя любимая тюрьма": какой ценой Китай победил коронавирус
15:16 Союз на грани нервного срыва: кто ссорит Россию и Казахстан? - М.Ростовский
15:14 Операция "Нож". В Турции схватили российских шпионов, - Ферхат Унлю
15:03 В Москве "закрыли" еще одного знатного либера - ректора "Шанинки" Зуева
14:33 КазПрез запустил 10-ть нацпроектов - "Улттык рухани жангыру" и пр.
14:27 В Таджикистане начались "ремонтно-профилактические" перебои с электричеством, - "РО"
14:15 Новая Европа. Муэдзин пригласит немцев на намаз, - С.Гомзикова
14:14 Дешево, но нестабильно: перейдет ли Китай на солнечную энергетику
13:59 Частная школа и коттеджный поселок. Чем владеет семейство Минздрава Кыргызстана
13:57 На Украине началась "газовая паника"
13:21 Крымскую "няшу" прокуроршу Поклонскую отправили послом на Зеленый мыс
13:06 Талибы анонсировали реформу своей ТалибАрмии
12:59 КазВласти довели реку Урал до катастрофы, - депутат Турганов
12:54 Информационно-разведывательная война против Китая, - Владимир Овчинский
12:26 Многоженство, хиджабы, национальные имена: новые тренды ЦАзии, - Алия Хамидуллина
12:14 Умер от КОВИ экс-министр экономики (в 1998-2000 гг.) России А.Шаповальянц
11:46 В Ираке схвачен вице-халиф ДАИШ Сами Джасим
10:24 Рахмон улетел к Макрону. Просить помощь на борьбу с талибами
09:24 "Двадцатка" пообещала Афганистану помощь, но не признание, - Ю.Паниев
09:23 ОДКБ и Россия подтягивают на границу с Афганистаном боевые резервы, - В.Мухин
09:08 Урегулирование Афгана не могут поделить на 20-ть, - С.Строкань
09:06 Президент Киргизии обставляет свой кабинет, - "Къ"
08:59 Почему Эрдоган целует кольцо русского царя, - Омер Ташпинар
08:51 "Энеида" Вергилия и кыргызский эпос "Манас": параллели, аналогии, - Асылбек Эшиев
00:54 О бедном Афгане замолвили слово: чем завершился саммит G20, - Н.Портякова
00:10 Химеры доверия: в чем Сергей Лавров увидел угрозу для Азии
|21:10 Муктада аль-Садр побеждает на выборах в Ираке
20:52 Нуланд заставила Путина пойти на встречу с Зеленским? Кремль опять завилял хвостом...
18:57 Понять и простить. Дело Садибекова и Джаксалиева – бывшие вице-министры Казэнергетики просят их оправдать
18:21 Умер известный казахстанский журналист Рашид Гарипов
18:14 Израиль отказался разменивать Голаны, - Г.Петров
18:00 Статский советник, профессор, генерал и губернатор. Памяти 1-го директора Института истории ТаджССР А.Семенова
16:59 Китай с кольтом у виска. Будет ли война на Дальнем Востоке и в Тихом океане следующей?
16:51 Акылбек Жапаров - любимчик всех властей. Что известно о новом главе кабмина Киргизии
16:22 В Казахстане задержали россиянина при попытке вывезти в Китай две тонны бивней мамонтов
15:58 Цифрогеддон. Сбой в работе соцсетей и первая цифровая гражданская война, - Анна Скок
15:55 Газовое ралли. Энергетика "зеленеет" - цены растут, - Олег Щукин
15:19 КабМин Киргизии отправлен в отставку. Новый врид премьера - Акылбек Жапаров и его сокумысники
15:05 США должны спасти Тайвань от Китая, - Брахма Челлани
14:30 Шах на раскаленной доске Средней Азии: почему Путин предлагает американцам свои военные базы? - А.Роша
14:19 Кто виноват в "холодной газовой войне", - Герхард Шредер
13:44 Чтобы выстоять против России и Китая, США должны пойти на раздел "сфер влияния", - Дэвид Пайн
13:36 Новая атака на туркменских активистов в Стамбуле
12:15 Партизан Масуд обвинил "Талибан" в геноциде и этнических чистках в Афганистане
12:13 В Кыргызстане введено временное государственное регулирование цен на уголь
11:43 "Нарынец" Суюн Касмамбетов назначен Госсекретарем Кыргызстана
11:38 Авиценна отдыхает... Аркадаг выпустил 13-й том "Лекарственных растений Туркменистана"
10:35 Как преодолеть топливный кризис в Казахстане? - Е.Васильев
09:34 Безлюдная демократия и другие политические чудеса 2121 года, - Владислав Сурков
09:25 Новым (29-м) премьером Кыргызстана станет "иссык-кулец" Акылбек Жапаров
|Елбасы возглавит "Совет мудрецов СВМДА"?
15:19 13.10.2021
Токаев предложил кандидатуру Назарбаева на пост главы Совета мудрецов СВМДА
Президент Казахстана предложил кандидатуру Назарбаева на пост главы Совета мудрецов СВМДА
АЛМА-АТА, 12 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру первого президента страны Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщил заместитель министра иностранных дел республики Акан Рахметуллин.
Во вторник в Нур-Султане проходит заседание глав МИД стран-участниц СВМДА.
"Сегодня мы утвердим положение о Совете мудрецов. В ходе встречи с нами сегодня утром президент (Казахстана Касым-Жомарт) Токаев предложил учредителя СВМДА господина Назарбаева на пост главы Совета мудрецов. Надеюсь, вы утвердите эту кандидатуру", - сказал Рахметуллин на заседании.
Совет мудрецов СВМДА создается для выработки рекомендаций по интенсификации сотрудничества на различных векторах укрепления мер доверия.
СВМДА – общеазиатская диалоговая площадка для обсуждения региональных проблем и развития практического сотрудничества. В качестве пяти основных направлений взаимодействия определены экономическое, военно-политическое, гуманитарное и экологическое измерения, а также сфера новых вызовов и угроз.
Форум СВМДА был создан по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.