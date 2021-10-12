Эр-Рияд и Тегеран заложили бомбу под американские санкции, - И.Субботин

18:27 13.10.2021

Региональные соперники договорились возобновить отношения

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



12.10.21

Власти Ирана и Саудовской Аравии договорились о возобновлении работы консульств в обеих странах. Первыми об этом сообщили западные СМИ. По неофициальным данным, региональным противникам в то же время удалось согласовать механизм урегулирования противоречий по Йемену и прийти к консенсусу по поводу информационного давления друг на друга. Несмотря на то что дипломатический прорыв может положительно отразиться на безопасности Ближнего Востока, он, можно предположить, поставит в тупик администрацию президента США Джозефа Байдена, которая пока сохраняет в силе санкционный режим против Тегерана.



О том, что Эр-Рияд и Тегеран согласовали сделку по ситуации с дипломатическими представительствами, сообщили источники AFP.



"Страны достигли соглашения о возобновлении работы консульств, – цитирует агентство свой диписточник. – Думаю, что в течение ближайших недель может последовать соглашение о нормализации (двусторонних отношений. – "НГ")". По его словам, стороны выразили готовность ослабить военную напряженность в регионе Персидского залива. Собеседник AFP обратил внимание на то, что в ближайшее время может состояться еще один раунд переговоров между Тегераном и Эр-Риядом, по итогам которого будут внесены "последние штрихи в соглашение" между государствами.



Главной переговорной площадкой на протяжении последнего времени был Ирак. По открытым данным, к настоящему времени страны провели пять раундов диалога: четыре состоялись в Багдаде, а один – на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Если Тегеран волновала главным образом борьба с последствиями международного давления, то Саудовскую Аравию – нейтрализация угроз у ее границы. С 2014 года в соседнем Йемене идет противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников-хуситов, которых принято считать проводниками иранских интересов. Ракетные обстрелы со стороны повстанческого объединения нередко достигают саудовской столицы и подвергают опасности местный нефтепром.



Как заявлял на днях на пресс-конференции в Бейруте министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, его страна и Саудовская Аравия "являются двумя важными региональными игроками, от которых зависит укрепление безопасности". "Диалог между Тегераном и Эр-Риядом движется в правильном направлении, – поделился своей оценкой шеф дипломатического ведомства. – Иран считает, что диалог и открытость обеспечат наилучшее будущее Ближнему Востоку". Как пояснил Абдоллахиян, Тегеран "предпринял в последнее время сразу несколько инициатив, результаты которых появятся в ближайшее время и будут способствовать стабилизации обстановки (в регионе. – "НГ")".



Отдельно в Тегеране уточняли, что "стороны не выдвигали друг другу никаких предварительных условий" и в ходе диалога просто стремились "добиться налаживания прочных отношений, устраивающих всех".



Базирующийся в Великобритании арабский новостной портал Amwaj привел информацию своего дипломатического источника, согласно которому, по итогам последнего переговорного раунда иранские и саудовские официальные лица даже приняли решение воздерживаться от участия в информационных кампаниях друг против друга и демонстрировать взаимную поддержку на площадках различных международных организаций. Как сообщает Amwaj, Эр-Рияд и Тегеран договорились сформировать механизм урегулирования противоречий по йеменскому конфликту. Как будет выглядеть эта инициатива в реальности, детально неясно. По данным собеседников портала, переговоры по Йемену сдвинулись с мертвой точки, когда к дискуссии решили привлечь лидеров хуситов. Как ни странно, командиры повстанческого объединения "Ансар Аллах" выразили свою готовность содействовать выполнению плана.



Ирак, в свою очередь, предложил Тегерану и Эр-Рияду создать международную автомагистраль, которая свяжет иранский Мешхед с саудовской Меккой через иракский город Кербела, заявил Amwaj дипломатический источник. Отмечается, что официальные лица Ирана и Саудовской Аравии положительно отнеслись к инициативе. Интригу представляет лишь то, какие экономические уступки саудовская сторона согласилась сделать Ирану, добивавшемуся, если верить региональным СМИ, инструмента смягчения того санкционного давления, которое на него продолжают оказывать США.



В случае если иранские официальные лица действительно добились того, чего хотели, это поставит администрацию президента США Джозефа Байдена в неловкое положение. Тем более что, как заметил в Twitter исполнительный вице-президент вашингтонского Института управления государством Трита Парси, подавляющая часть американского истеблишмента давно "либо полностью отвергла багдадский диалог, либо сочла его наивным и неуместным".