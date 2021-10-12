Турция хочет покрыть санкционные издержки сотрудничества с Россией, - И.Субботин

23:00 13.10.2021

В Анкаре рассчитывают на приобретение американских самолетов F-16

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Желание Турции приобрести у США 40 истребителей F-16, а также модернизировать с американской помощью около 80 имеющихся у нее самолетов этого типа является попыткой устроить экзаменовку двусторонним отношениям. Об этом в Анкаре говорят на неофициальном уровне, отмечая, что администрации президента Джозефа Байдена предоставлен последний шанс показать приверженность сохранению союзнических связей. В экспертной среде указывают на то, что соответствующий запрос в действительности связан с желанием руководства республики покрыть все санкционные издержки, которые она понесла в связи с приобретением российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

О том, что запрос на F-16 в Анкаре рассматривают как проверку, заявили турецкие источники вашингтонского издания Al-Monitor. По их словам, это момент истины для двусторонних отношений с Вашингтоном, в которых наметилась брешь после развития военно-технического сотрудничества (ВТС) с Москвой. Ответ со стороны США может многое изменить во внешней политике Турции, следует из высказываний неназванных собеседников Al-Monitor. Речь может идти о покупке у российской стороны альтернативной продукции. У официальных лиц в Анкаре есть уверенность в том, что администрация Байдена имеет возможность убедить Конгресс одобрить сделку по F-16, "если она действительно заботится о том, чтобы Турция не тяготела к России".



О том, что Турция обратилась к США с просьбой о закупке 40 истребителей F-16, а также о проведении модернизации примерно 80 истребителей, неделей ранее сообщило агентство Reuters. По словам его источников, соответствующая сделка оценивается в миллиарды долларов. Несмотря на то что многое зависит от решения Байдена и профильных структур исполнительной власти, хода контракту может не дать Конгресс. Представители и Республиканской, и Демократической партий по-прежнему призывают вашингтонскую администрацию оказывать воздействие на Анкару в связи с ситуацией вокруг С-400. Отдельным поводом для критики также остается сфера прав человека и региональная политика Турции.



Запрос, как сообщается, пока что продолжает находиться на рассмотрении Госдепартамента и профильной структуры, которая входит в вертикаль Пентагона. Накануне, выступая на брифинге, глава пресс-службы дипломатического ведомства США Нед Прайс уклонился от ответа на вопрос по поводу продаж F-16. "Что касается F-16, то это политика Госдепартамента – мы публично не подтверждаем и не комментируем предложенную продажу вооружений до тех пор, пока о ней не будет официально уведомлен Конгресс", – пояснил он. Однако официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын открыто подтвердил планы по приобретению F-16, указав на то, что это ответ на принудительное исключение Турции из программы F-35.



Санкции США, связанные с многоцелевыми истребителями F-35, были ответом на приобретение Анкарой С-400. Однако, как стало известно в конце сентября, даже эти ограничительные меры не лишили американского союзника желания развивать ВТС с Россией. В эфире американского телеканала CBS президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил: "В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне. Никто не сможет вмешиваться в это. Только мы можем принимать такие решения". Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, есть ли у Анкары намерение закупить еще одну партию российских С-400, глава турецкого государства ответил утвердительно.



"После того как Анкара приобрела российские зенитные комплексы С-400, она была вынуждена покинуть программу производства F-35, откуда ее по большому счету "попросили", – напомнил в разговоре с "НГ" турецкий политолог Керим Хас. – Вследствие этого турецкое руководство не смогло приобрести уже давно заказанные новейшие F-35, а сама Турция потеряла колоссальный технический опыт и возможность передачи технологий, которую бы обеспечило участие в программе". Отдельно собеседник "НГ" обратил внимание на финансовые потери турецких компаний, которые принимали участие в программе F-35 и должны были участвовать в экспорте: это примерно 10 млрд долл.



"На фоне этого происходит активный процесс укрепления ВВС государств, которые являются соседями Турции в региональном контексте, – указал Хас. – Так, например, в последнее время Греция, Израиль, Египет, Иран в значительной мере укрепили и обновили свои ВВС. Сирия модернизирует свои силы с помощью России. Фактически ситуация для Анкары складывается таким образом, что она не имеет возможности приобрести новейшие F-35, но и, с другой стороны, не может использовать С-400 из-за санкций со стороны США. Этим и обуславливается желание модернизировать имеющиеся на вооружении F-16. Так, Анкара заявила о готовности приобрести 40 новых F-16, а также "начинку" для имеющихся 80 F-16".



Эксперт привел в пример аналогию: "Когда все окружающие партнеры уже давно используют смартфоны, Турции приходится модернизировать кнопочный телефон и производить впечатление продвинутого государства в плане технологий. Сам Эрдоган таким образом лишний раз сможет получить дополнительные очки у внутренней аудитории, преподнося модернизацию старых самолетов как заслугу. Это очередной пример использования внешнеполитической игры на внутреннем рынке. Однако и США, с другой стороны, не могут допустить столь сильного ослабления своего союзника по НАТО и в какой-то степени будут заинтересованы в том, чтобы продать самолеты и некоторые технологии для турецких ВВС". Но процесс могут затянуть, говорит Хас. В то же время в 2023 году в Турции запланированы президентские выборы, и администрация президента США не может не формировать свою политику, исходя из прогнозов по поводу будущих конфигураций в высшем руководстве республики, подытожил собеседник "НГ".