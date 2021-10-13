Китай и Индия готовятся к войне в Гималаях, - В.Скосырев

00:02 14.10.2021

13.10.2021



Энергетический кризис побуждает Пекин и Дели к мирному разрешению спора

Владимир Скосырев



13.10.21

Очередной раунд переговоров между Индией и Китаем о разъединении войск на линии контроля, заменяющей границу в Гималаях, закончился безрезультатно. Обозреватели в США говорят, что район стал второй после Тайваня точкой, где КНР может вступить в конфликт с соседом. Дели, учитывая, что Пекин располагает преобладающей мощью, попытался опереться на группировку QUAD, куда, помимо Индии, входят США, Япония и Австралия. Но, по мнению эксперта, после того как США создали блок AUCUS c участием исключительно англоязычных стран, индийские политики убедились, что надеяться на помощь партнеров в споре с КНР нет смысла.



В последние недели в заголовках международных новостей пестрели сообщения о полетах китайских бомбардировщиков к Тайваню и учениях по высадке десанта на острове.



Но, как утверждает Си-эн-эн, за тысячи километров к западу бурлящий подспудно другой территориальный спор скорей всего первым вырвется на поверхность. 16 месяцев назад китайские и индийские солдаты сошлись в рукопашной схватке в долине Галван вдоль линии контроля. И сейчас снова растет напряженность. Согласно неподтвержденным сообщениям, происходили задержания солдат обеих сторон. Причем и та и другая укрепляли свои позиции, а переговоры по деэскалации зашли в тупик.



Линия реального контроля была установлена после того, как в 1962 году вспыхнула война высоко в горах. Но обе страны не договорились о точном прохождении линии, и каждая часто обвиняет соседа в намерении расширить свою территорию. С тех пор случались стычки без летальных исходов. Но 20 июня 2020 года произошла схватка без применения огнестрельного оружия. Погибли 20 индийских и четыре китайских солдата. Между командирами двух сторон состоялось 13 раундов переговоров. Последний не принес результатов. Министерство обороны Индии заявило, что напряжение вызвано односторонними попытками Китая изменить статус-кво в нарушение двусторонних соглашений. Индийская сторона выдвинула конструктивные предложения, но китайская сторона не была настроена на согласие.



Пекин толкует ситуацию иначе. Китай продемонстрировал свою искренность, а Индия настаивает на нереалистичных и неразумных требованиях, сказал полковник Лун Шаохуа, представитель западного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Пекинская газета Global Times, голос КНР для зарубежного читателя, дала комментарий, окрашенный в воинственные тона. "Китай должен не только отклонить неразумные требования Индии за столом переговоров, но должен быть готов обороняться против индийской военной агрессии", – утверждает газета. Объясняя причины обострения напряженности, разные государственные СМИ Китая дают аналогичный ответ. Виноваты во всем США. Линь Миньван, профессор Института международных исследований в Университете Фудань в Шанхае, сказал прессе: "Президент США Джозеф Байден часто вступал в контакт с правительством Индии. Они обсуждали планы, как сорвать рост Китая".



При этом китайские комментаторы ссылаются на то, что в сентябре впервые состоялся не виртуальный, а персональный саммит QUAD с участием Байдена, а также лидеров Индии, Японии и Австралии.



Газета Indian Express напоминает, что рядом с долиной, где произошла схватка в прошлом году, проходит стратегическое шоссе, связывающее два неспокойных автономных района КНР – Синьцзян и Тибет. Поэтому вопреки достигнутым договоренностям китайцы не хотят отвести свое подразделение из долины. Но договариваться все же нужно, подчеркивает газета.



Винай Шукла, редактор-консультант журнала India Strategic, в беседе с "НГ" высказал аналогичное мнение. "В Индии связывали большие надежды с образованием QUAD. Но после того как Вашингтон убедил своих двух англоязычных закадычных союзников сформировать на Тихом океане новый эксклюзивный блок AUCUS с участием Лондона и Канберры, в Дели многим стало ясно, что рассчитывать на поддержку США и их близких партнеров в разрешении пограничного спора с Китаем нечего. Решение нужно искать на двусторонней основе", – сказал эксперт.



Война Китаю и Индии совершенно ни к чему, тем более что обе державы столкнулись сейчас с нехваткой угля и других источников энергии. Потребности в энергии растут благодаря тому, что мировая экономика открывается. А снабжение за ней не успевает. Вот и две крупнейшие экономики Азии сталкиваются с проблемами. В Китае нехватка энергии связана с рядом факторов – от бума в строительстве после пандемии до попыток руководства сократить выбросы углекислого газа. Как утверждают эксперты фирмы Citi, дефицит продлится до зимы. Власти предупредили, что промышленные и коммерческие предприятия не смогут больше рассчитывать на государственные ограничения цен и должны будут приобретать электричество по рыночным ценам.



А в Дели главный министр столичного правительства Авинд Кердживал предупредил, что из-за нехватки угля город и соседние провинции зимой ожидает энергетический кризис.