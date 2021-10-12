Таджикистан готов воевать с талибами* чужой кровью за чужие деньги, - А.Храмчихин

00:12 14.10.2021

Военно-политическая обстановка, складывающаяся для стран ОДКБ на Центрально-Азиатском стратегическом направлении, вызывает озабоченность российского политолога Александра Храмчихина.



Как сообщалось, в Таджикистане, в 20 километрах от афганской границы, на полигонах Харб-Майдон и Момирак на 18−23 октября запланирована серия учений ОДКБ "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" в которых будут задействованы более двух тысяч 700 военнослужащих и 500 единиц техники шести государств - Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.



Ранее руководитель террористической группировки "Джамаат Ансаруллах" [террористическая организация, основанная таджикскими боевиками, возникла вскоре после завершения гражданской войны в Таджикистана 1992−97 годов и считающаяся запрещенной в Таджикистане], контролирующей ряд северных районов Афганистана, заявил о готовности к вторжению в Таджикистан.



Как акцентирует Александр Храмчихин, с Таджикистаном у талибов* напряженные отношения.



"Официальный Душанбе очень откровенно поддерживает Ахмада Масуда-младшего [афганский политик таджикского происхождения, сын и преемник полевого командира Ахмад Шаха Масуда, известного своей успешной борьбой сначала с советскими войсками, а потом с "Талибаном"], который явно не заслуживает поддержки. Он очень не похож на своего отца, и, на мой взгляд, не способен быть никаким лидером сопротивления. Это очевидно. Но тут, видимо, действует этнический фактор", - указывает собеседник "Свободной прессы".



Кроме того, по его мнению, Таджикистан очень рассчитывает на поддержку России и ОДКБ.



"Россия пообещала, что окажет всяческую помощь. Вот Таджикистан и почувствовал, что на этом можно хорошо „проехаться". Мол, - попробуй меня тронуть, и будешь иметь дело с моим сильным братом. И подобная смелость понятна - ведь в случае чего, воевать он будет чужой кровью за чужие деньги", - подчеркивает Александр Храмчихин.



* Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.