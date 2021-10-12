 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.10.2021
00:18  В новый КырКабмин собрали старых клоунов, - "ВБ"
00:12  Таджикистан готов воевать с талибами* чужой кровью за чужие деньги, - А.Храмчихин
00:02  Китай и Индия готовятся к войне в Гималаях, - В.Скосырев
Среда, 13.10.2021
23:00  Турция хочет покрыть санкционные издержки сотрудничества с Россией, - И.Субботин
18:27  Эр-Рияд и Тегеран заложили бомбу под американские санкции, - И.Субботин
18:24  Тегеран ссорится с Баку и делает ставку на Армению, - Н.Бобкин
15:19  Елбасы возглавит "Совет мудрецов СВМДА"?

15:18  "Моя любимая тюрьма": какой ценой Китай победил коронавирус
15:16  Союз на грани нервного срыва: кто ссорит Россию и Казахстан? - М.Ростовский
15:14  Операция "Нож". В Турции схватили российских шпионов, - Ферхат Унлю
15:03  В Москве "закрыли" еще одного знатного либера - ректора "Шанинки" Зуева
14:33  КазПрез запустил 10-ть нацпроектов - "Улттык рухани жангыру" и пр.
14:27  В Таджикистане начались "ремонтно-профилактические" перебои с электричеством, - "РО"
14:15  Новая Европа. Муэдзин пригласит немцев на намаз, - С.Гомзикова
14:14  Дешево, но нестабильно: перейдет ли Китай на солнечную энергетику
13:59  Частная школа и коттеджный поселок. Чем владеет семейство Минздрава Кыргызстана
13:57  На Украине началась "газовая паника"
13:21  Крымскую "няшу" прокуроршу Поклонскую отправили послом на Зеленый мыс
13:06  Талибы анонсировали реформу своей ТалибАрмии
12:59  КазВласти довели реку Урал до катастрофы, - депутат Турганов
12:54  Информационно-разведывательная война против Китая, - Владимир Овчинский
12:26  Многоженство, хиджабы, национальные имена: новые тренды ЦАзии, - Алия Хамидуллина
12:14  Умер от КОВИ экс-министр экономики (в 1998-2000 гг.) России А.Шаповальянц
11:46  В Ираке схвачен вице-халиф ДАИШ Сами Джасим
10:24  Рахмон улетел к Макрону. Просить помощь на борьбу с талибами
09:24  "Двадцатка" пообещала Афганистану помощь, но не признание, - Ю.Паниев
09:23  ОДКБ и Россия подтягивают на границу с Афганистаном боевые резервы, - В.Мухин
09:08  Урегулирование Афгана не могут поделить на 20-ть, - С.Строкань
09:06  Президент Киргизии обставляет свой кабинет, - "Къ"
08:59  Почему Эрдоган целует кольцо русского царя, - Омер Ташпинар
08:51  "Энеида" Вергилия и кыргызский эпос "Манас": параллели, аналогии, - Асылбек Эшиев
00:54  О бедном Афгане замолвили слово: чем завершился саммит G20, - Н.Портякова
00:10  Химеры доверия: в чем Сергей Лавров увидел угрозу для Азии
Вторник, 12.10.2021
21:10  Муктада аль-Садр побеждает на выборах в Ираке
20:52  Нуланд заставила Путина пойти на встречу с Зеленским? Кремль опять завилял хвостом...
18:57  Понять и простить. Дело Садибекова и Джаксалиева – бывшие вице-министры Казэнергетики просят их оправдать
18:21  Умер известный казахстанский журналист Рашид Гарипов
18:14  Израиль отказался разменивать Голаны, - Г.Петров
18:00  Статский советник, профессор, генерал и губернатор. Памяти 1-го директора Института истории ТаджССР А.Семенова
16:59  Китай с кольтом у виска. Будет ли война на Дальнем Востоке и в Тихом океане следующей?
16:51  Акылбек Жапаров - любимчик всех властей. Что известно о новом главе кабмина Киргизии
16:22  В Казахстане задержали россиянина при попытке вывезти в Китай две тонны бивней мамонтов
15:58  Цифрогеддон. Сбой в работе соцсетей и первая цифровая гражданская война, - Анна Скок
15:55  Газовое ралли. Энергетика "зеленеет" - цены растут, - Олег Щукин
15:19  КабМин Киргизии отправлен в отставку. Новый врид премьера - Акылбек Жапаров и его сокумысники
15:05  США должны спасти Тайвань от Китая, - Брахма Челлани
14:30  Шах на раскаленной доске Средней Азии: почему Путин предлагает американцам свои военные базы? - А.Роша
14:19  Кто виноват в "холодной газовой войне", - Герхард Шредер
13:44  Чтобы выстоять против России и Китая, США должны пойти на раздел "сфер влияния", - Дэвид Пайн
13:36  Новая атака на туркменских активистов в Стамбуле
12:15  Партизан Масуд обвинил "Талибан" в геноциде и этнических чистках в Афганистане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Таджикистан   | 
Таджикистан готов воевать с талибами* чужой кровью за чужие деньги, - А.Храмчихин
00:12 14.10.2021

Военно-политическая обстановка, складывающаяся для стран ОДКБ на Центрально-Азиатском стратегическом направлении, вызывает озабоченность российского политолога Александра Храмчихина.

Как сообщалось, в Таджикистане, в 20 километрах от афганской границы, на полигонах Харб-Майдон и Момирак на 18−23 октября запланирована серия учений ОДКБ "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" в которых будут задействованы более двух тысяч 700 военнослужащих и 500 единиц техники шести государств - Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Ранее руководитель террористической группировки "Джамаат Ансаруллах" [террористическая организация, основанная таджикскими боевиками, возникла вскоре после завершения гражданской войны в Таджикистана 1992−97 годов и считающаяся запрещенной в Таджикистане], контролирующей ряд северных районов Афганистана, заявил о готовности к вторжению в Таджикистан.

Как акцентирует Александр Храмчихин, с Таджикистаном у талибов* напряженные отношения.

"Официальный Душанбе очень откровенно поддерживает Ахмада Масуда-младшего [афганский политик таджикского происхождения, сын и преемник полевого командира Ахмад Шаха Масуда, известного своей успешной борьбой сначала с советскими войсками, а потом с "Талибаном"], который явно не заслуживает поддержки. Он очень не похож на своего отца, и, на мой взгляд, не способен быть никаким лидером сопротивления. Это очевидно. Но тут, видимо, действует этнический фактор", - указывает собеседник "Свободной прессы".

Кроме того, по его мнению, Таджикистан очень рассчитывает на поддержку России и ОДКБ.

"Россия пообещала, что окажет всяческую помощь. Вот Таджикистан и почувствовал, что на этом можно хорошо „проехаться". Мол, - попробуй меня тронуть, и будешь иметь дело с моим сильным братом. И подобная смелость понятна - ведь в случае чего, воевать он будет чужой кровью за чужие деньги", - подчеркивает Александр Храмчихин.

* Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634159520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин обсудил с главой СИБУР Д. Коновым реализацию совместных проектов в нефтегазохимии
- Совет по улучшению инвестклимата рассмотрел вопросы развития альтернативной энергетики
- А. Мамин провел совещание по вопросам цен на социально значимые продукты питания и ГСМ
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2021 года №694
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 октября 2021 года №709
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2021 года №713
- В 2020 году среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 116 126 тенге
- КУСА или не КУСА? Как работать с проблемными активами
- Крымбек Кушербаев принял участие в церемонии награждения государственной наградой Народного артиста Казахстана Досхана Жолжаксынова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  