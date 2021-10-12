Ще не взмэрзла Украина?

01:25 14.10.2021 В незалежной нет газа: пациенты больниц кутаются в одеяла, а простые украинцы готовы топить кизяком и соломой



Дмитрий Родионов

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Алексей Ильяшевич

Роман Травин



Объекты социальной инфраструктуры на Украине до сих пор не отапливаются, пациентам больниц приходится приносить из дома одеяла, а в детские сады и школы родители приносят обогреватели. Об этом заявила эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно на пресс-конференции, посвященной проблемам отопительного сезона.



"В школах сейчас температура 14−15 градусов. Одна воспитательница, одна нянечка в садике, и одна из них должна постоянно следить, чтобы никто из детей не подбежал и не сунул пальцы в обогреватель", - рассказала она.



В свою очередь глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, заявил, что отключения ждут школы и другие объекты, потому что газа для прохождения отопительного сезона недостаточно, а денег на его покупку нет.



При этом стоит напомнить, что ранее украинские чиновники хором утверждали, что газа на прохождение зимнего сезона накоплено предостаточно, и Украине не стоит бояться даже остановки российского транзита…



Что пошло не так?



- Ситуация абсурдна, как и вся украинская энергетика после 2014 года, - считает эксперт аналитического портала Rubaltic.ru Алексей Ильяшевич. - По факту газ в украинских подземках есть - 18,7 миллиардов кубометров (по состоянию на 7 октября). Это, конечно, не рекордные показатели. В прошлом году на начало сентября запасы составляли 25,6 миллиардов кубов, в 2019 году - 19,5 миллиардов. Но в офисе президента Украины уверены, что накопленных объемов хватит, если не будет форс-мажоров.



Вопрос в другом: потребители элементарно не могут получить этот газ по тем ценам, которые 30 сентября зафиксировали "Нафтогаз", правительство и представители местных властей. Для населения это 7,4 гривны за куб, для бюджетных учреждений - 13,6 гривен. "Нафтогаз трейдинг" обязался отпускать газ по таким ценам. Но он просто не участвует в торгах. Приходят другие компании и говорят: "Покупайте газ по 35−40 гривен". В местных бюджетах просто нет денег на такие расходы.



Вы спрашиваете: "Что случилось?" Я отвечу: случилось рекордное подорожание цен на газ, которым хотят воспользоваться украинские трейдеры. Судя по всему, "Нафтогаз трейдинг" специально уступает потребителей своим конкурентам. Ставка делается на то, что местные власти, оказавшись в безвыходном положении накануне старта отопительного сезона, будут покупать газ втридорога. Я уверен, что это чисто коррупционная история. Очередная попытка ободрать "лохов", то бишь рядовых украинцев.



Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко говорит, что все это спекуляции, "Нафтогаз" со всеми готов заключить договора. Но что мешает это сделать? Какой смысл местным властям объявлять чрезвычайные ситуации, если все в порядке? Они просто понимают, что Киев хочет на них переложить ответственность за бедственную ситуацию в энергетике.



"СП": - Если будет реальная нехватка, есть ли у Киева возможности достать еще газ? Да хотя бы воровать из трубы. Опыт есть…



- Воровать не надо. Думаю, до февраля запасов в хранилищах точно хватит. Но по каким ценам его будут продавать? Кто наживется, а кто проиграет? Вот эти вопросы сейчас решаются. Речь идет об очень больших деньгах.



"СП": - На что еще, коме отсутствия отопления, может повлиять нехватка газа?



- На промышленность, разумеется: горнодобывающую, металлургическую, химическую и т. д. Издание "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники пишет, что в случае нехватки энергоресурсов первым делом пострадают промышленные предприятия - им предложат добровольно сократить потребление электричества на 10−20%. Если добровольно не захотят, то в ход пойдут принудительные меры. Украинская промышленность и ее перспективы в ближайшие несколько месяцев - это вообще отдельная тема.



"СП": - Вообще-то больницы и школы бюджетные учреждения, о них должно заботиться государство. А как быть простым людям? Возможны ли перебои с теплоснабжением в целых городах?



- Государство "позаботилось": подписало меморандум с "Нафтогазом", который не выполняется. Типичный для постмайданной Украины пример "заботы". С другой стороны, сейчас середина октября. Есть время поиграть в эти игры до наступления морозов. В "Нафтогазе", правительстве и офисе президента это наверняка понимают.



"СП": - Есть ли альтернативные способы обогрева жилищ? Многие уже приспособились к использованию "биотоплива", да те же дрова… То есть украинцы не пропадут?



- Вы правы. Есть альтернативные источники, но в общем энергобалансе Украины доля газовых и угольных станций очень велика. Заменить их просто так не получится. Кстати, с углем тоже все плохо. "Центрэнерго" - единственная государственная компания, которая обслуживает ТЭС - по состоянию на 1 октября запасла в 11 раз меньше угля, чем планировала. В 11 раз! Недостающие объемы вроде как обещают докупить, но цены на уголь сейчас очень высокие. К тому же, из России импортировать Украина не хочет, а это самый выгодный и надежный вариант.



1 ноября истекает запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси. Та же "Экономическая правда" сообщала, что его не хотят продлевать. Но Минэнерго Украины утверждает обратное: возобновление импорта электричества из РФ и Беларуси не планируется.



"СП": - А что с атомной энергетикой? Ведь с ней на Украине вроде пока все в норме…



- Сами станции работают стабильно, все в порядке (если вынести за скобки аварийные отключения блоков, которые, впрочем, происходят не только на Украине). Но есть проблема огромных долгов перед НАЭК "Энергоатом" - это оператор всех действующих украинских АЭС. Месяц назад он отсудил почти 19 миллиардов гривен у государственного предприятия "Энергорынок", который до 2019 года выполнял функции единого покупателя и продавца электроэнергии. То есть все генерирующие компании свою продукцию продавали "Энергорынку", а он продавал ее энергопоставщикам. Теперь эта компания должна быть ликвидирована, но только после погашения кредиторской и дебиторской задолженности. А как ее погасить? Самому "Энергорынку" его партнеры задолжали почти 30 миллиардов гривен. Получается круговорот долгов в природе. Минэнерго убеждает Минфин выпустить облигации внутреннего государственного займа, но пока что эта проблема не решается.



Есть еще одна проблема: в прошлом году правительство "перекраивало" прогноз по энергобалансу страны и урезало производство атомной электроэнергии. ВИЭ не тронули, угольные и газовые ТЭС не тронули, потому что там замешаны интересы олигархов и иностранных инвесторов. Пришлось отдуваться атому. То есть если потребление электроэнергии на Украине падает, то это отражается на деятельности АЭС.



Уже нужно думать о строительстве новых реакторов (на смену тем, которые скоро придется вывести из эксплуатации). Но это тема отдельного разговора.



"СП": - Мы часто слышим мантру про "Украина замерзнет", не переживет зиму и т. п. Возможно ли такое в реальности или это все страшилки?



- Каждый год слышим и каждый год обнаруживаем, что эти прогнозы не сбылись. Сейчас тоже не сбудутся. Проблемы с прохождением отопительного периода на Украине однозначно будут (они уже начались). Возможны даже коммунальные бунты в отдельных городах и регионах. Но я не допускаю, что они приведут к катастрофе и концу нынешней украинской власти.



- Украина достаточно большая страна и в разных регионах ситуация может сильно отличаться, - напоминает политолог, руководитель проекта "Открытая аналитика" Роман Травин. - Например, в Харькове в школах, детсадах и больницах отопление уже есть. Это отчасти объясняется тем, что Харьков относительно благополучный город в целом, а также тем, что там сейчас идет кампания по выборам мэра, и действующая городская власть хочет показать свою эффективность.



К слову и цена на газ для потребителей в разных областях тоже может значительно отличаться, речь может идти о разнице в полтора-два раза и больше. Но в целом, понятно, что проблем много, причем традиционные проблемы усугубляются дефицитом газа в Европе и колоссальным ростом цен при заключении краткосрочных контрактов. Также не стоит забывать об изменениях каналов поставок. И это не только "Северный поток-2", который вот-вот полноценно заработает, можно вспомнить и новый контракт Газпрома с венграми, который также осложнит реверс для Украины.



"СП": - Школы и больницы должны отапливаться в первую очередь? На них экономят? Ради чего?



- Думаю, что все же возможность отапливать такие объекты найдут. При необходимости вмешается центральная власть, и вопрос будет так или иначе решен. По крайней мере в подавляющем большинстве населенных пунктов.



"СП": - Ранее стало известно, что больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с кризисом из-за высоких цен на топливо. Их вынуждают покупать газ по тарифу 35−45 гривен (95−122 рубля) за кубометр. Это дорого? Но ведь это бюджетные организации, платить должно государство…



- Это очень дорого. Насколько я понимаю, основная проблема и возникла из-за того, что в бюджетах заложены цены ниже 10 гривен, а реальные тарифы подскочили в разы выше. На Украине сейчас достаточно запутанная история с коммерческими организациями - поставщиками газа, которых там очень много. И, понятно, ни одна из них не хочет работать себе в убыток. Но, думаю, государство и "Нафтогаз" как-то вмешаются в ситуацию, и совсем без газа социальные объекты не останутся. Хотя в некоторых областях муниципальные власти уже объявляют чрезвычайную ситуацию.



"СП": - Есть ли риск столкнуться с отсутствием отопления в целых районах и городах? Что в этом случае делать простым людям?



- Центральное отопление на Украине еще не включили. Согласно действующим правилам оно должно подаваться, если среднесуточная температура в течение трех дней держится ниже восьми градусов. Я не думаю, чтобы прямо массово по всей стране люди остались без отопления из-за цены на газ. Хотя в отдельных местах проблемы быть могут.



На мой взгляд, куда большую опасность представляет изношенная инфраструктура, из-за которой с каждым годом все в большем количестве домов и целых районов возникают перебои с подачей тепла. Напомню, в середине 2000-х целый достаточно крупный украинский город Алчевск остался зимой без отопления. Это была настоящая катастрофа. Повторение такой ситуации с каждым годом выглядит все более реальной.



"СП": - Есть ли альтернативные способы обогрева жилищ? На самом-то деле все леса - там, где они есть - уже изрядно прорежены на дрова. Во многих местах установили для обогрева спецкотлы на биотопливе - кизяке, камыше, соломе разных видов, стебли подсолнухов теперь вовсю используются как топливо…



- Если говорить о жителях частных домов, то да, несмотря на цены, они как-то выкрутятся. Куда сложнее тем, кто живет в многоквартирных домах с центральным отоплением. Спасаются по-разному: включают газовые и электроплиты, кондиционеры на обогрев, различные электрообогреватели. Но понятно, что с одной стороны, в домах все равно холодно, с другой, это колоссальная дополнительная нагрузка на электросети. И зимой полноценным решением это точно не будет.



"СП": - Пользователи соцсетей очень резко реагируют на ситуацию, угрожают "вынести власть". Это мнение отдельных людей или многие украинцы так думают? Если да, то что, вынесут? Прошлой зимой тоже были" тарифные майданы", но ничего не изменилось…



- Это вполне логичная и понятная реакция людей. И многие действительно так думают. Но, говоря о протестах на Украине, следует учитывать, что любая акция протеста, если только ее не организовывают "правильные активисты", будет жестко пресечена либо властью, либо все теми же "правильными активистами". И примеров тому огромное множество. Да, могут быть какие-то массовые стихийные протесты, но сами по себе их участники никого не вынесут. Другое дело, что определенные силы могут попробовать воспользоваться такими настроениями. Но к решению реальных проблем людей это не приведет. Источник - СвободнаяПресса

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