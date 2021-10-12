 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Угробит ли "зеленая энергетика" российскую экономику?
01:26 14.10.2021

Международное Энергетическое Агентство (МЭА) прогнозирует резкое падение спроса на нефть и газ

Вера Жердева
Материал комментируют:
Елена Телегина
Сергей Правосудов

МЭА предложило несколько сценариев развития ситуации на рынке углеводородов, и все они для России на первый взгляд неутешительны. По мнению аналитиков, нефть потеряет в цене при любом раскладе и спрос на нее будет неуклонно сокращаться. Причем прогнозируемая цена на "черное золото" может опуститься до 36$ за баррель. А к 2050 году вообще упадет до 24$. Сегодня баррель нефти марки Brent стоит $83.77. Как говориться, почувствуйте разницу.

Что до газа, то к 2030 году его добыча достигнет пика, потому что спрос на него будет расти, но потом неизбежно тоже начнет падать. И обе этих тенденции МЭА связывает в первую очередь с реализацией климатической политики, не к ночи будь помянутой. Той самой, призванной спасти мир от "глобального потепления", которое всенепременно угробит земную цивилизацию, если прямо сейчас не заменить нефть, уголь и газ углеродно-нейтральной, т.е. не выделяющей СО2 энергетикой. А это значит, что России, являющейся одним из крупнейших экспортеров нефти и газа, придется туго.

Или прогнозы МЭА вилами по воде писаны, и им не стоит так уж доверять?

- Доверять прогнозам - сложная вещь, они редко сбываются, - таково мнение Елены Телегиной, декана факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа. - Но в целом этот прогноз был скорректирован с учетом того, что от нефти последовательно будут отказываться. Это прежде всего связано с транспортным сектором: большинство производителей автомобилей переходят на электромоторы, в Европе после 35-го года автомобили с двигателем внутреннего сгорания не будут выпускаться вообще. Поэтому здесь отказ от продуктов переработки нефти понятнее.

Что касается газа, то текущая ситуация доказала невозможность быстрого перехода на возобновляемые источники энергии в отопительном сегменте. Скорее всего скорректированный прогноз опирается еще на то, что отопление будет поддерживаться газом. И поскольку климатическая повестка хоть и внедряется быстро, но не имеет ресурсов, чтобы через пять лет уже уйти от органического топлива, то газ будет использоваться для отопительных систем.

Но для российской экономики снижение спроса на нефть и газ началом конца не станет. Хотя бы потому, что это не произойдет мгновенно, есть возможность для маневра. Ведь нефть все равно будет использоваться в нефтехимии, т.к. без нее большинство полимеров произвести нельзя. Вполне можно переориентировать промышленность на переработку сырой нефти в востребованные продукты. Да и стоить они будут на мировом рынке куда дороже.

- Конечно, бюджет будет недополучать доходы, но это не произойдет мгновенно и можно будет перестроиться с точки зрения стратегии, - полагает эксперт.

А вот Сергей Правосудов, руководитель института национальной энергетики, напоминает, что на Европе свет клином не сошелся. Крупнейшими потребителями нефти, газа и угля (который почему-то регулярно "выпадает" из прогнозов) являются все растущие и растущие индустриальные монстры - Индия и Китай:

- Первый базовый посыл таких прогнозов - грядет глобальное потепление. Второй глобальный посыл - это ужасно плохо. Третий - с этим надо бороться за счет того, что сокращаем выброс СО2. Враг № 1 - это уголь, враг № 2 - это нефть, и враг № 3 - это газ. Дальше МЭА предполагает, что будет развиваться "зеленая энергетика". Но на практике-то все происходит не так, как им хочется. Те же Индия с Китаем продолжают активно сжигать и уголь, и нефть, и газ. Китай, например, угля сжигает столько, что весь остальной мир рядом не стоит. Конечно, они тоже поговариваю о том, что неплохо бы сокращать выбросы СО2, но не сейчас. Сейчас не готовы. Китай опубликовал свой прогноз, что у него выбросы будут расти до 2030 года, а потом начнут снижаться. Но не факт, что это произойдет: до 2030 еще дожить надо.

Также эксперт обратил на то, что МЭА постоянно пересматривает свои прогнозы. Да и Европа в своих действиях последовательностью не отличается. Она десятилетия боролась с российским газом, что он не нужен, что он вредный и вообще ужасный. А теперь европейцы обижаются, что Россия его мало поставляет, говорят, давайте больше, а то цены взлетели. Претензии нам предъявляют какие-то. Одно с другим у них не вяжется. МЭА и дальше будет публиковать свои прогнозы, но насколько они будут адекватны реальности, мы еще посмотрим, - уверен Сергей Правосудов.

И еще одна страшилка от МЭА: по мнению этого агентства слишком медленные темпы энергоперехода приведут к тому, что люди будут чаще умирать от загрязнения воздуха в течение ближайших десяти лет. Однако если человечеству удастся достичь пресловутой углеродной нейтральности к 2050 году, этот риск может снизиться на 40%. Вот только китайцы, нещадно загрязняющие атмосферу выбросами СО2, по продолжительности жизни уверенно перешагнули 80-летний рубеж. Да еще занимают второе место в мировом рейтинге долгожителей, уже отметивших 100-летний юбилей. Опережает их только Япония, которая по выбросам СО2 на 5 месте в мире.

И еще, сладко говорят о "зеленой энергетике", но при этом активно сжигают углеводороды Соединенное Штаты. По выбросам СО2 они занимают вторе место, опережая Индию и отставая от Китая.

Так, может быть, сначала Большому Брату пересмотреть свои энергетические приоритеты, а потом уже и мы подтянемся?

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634163960
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