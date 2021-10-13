"Соглашения Авраама" . В чем смысл последних договоренностей Израиля, ОАЭ и Бахрейна, - "Къ"

07:45 14.10.2021 От Авраама до Ирана

В Вашингтоне отметили нормализацию отношений Израиля с арабскими странами



Главы внешнеполитических ведомств США, Израиля и ОАЭ отметили в Вашингтоне годовщину "Соглашений Авраама", которые были заключены благодаря поддержке президента Дональда Трампа и открыли новый этап в отношениях арабских стран с еврейским государством. Соглашения рассматривались в том числе как документы, направленные против Ирана. За год арабские страны и Вашингтон взяли курс на диалог с Тегераном, но пробуксовка переговоров по иранской "ядерной программе" может вновь сделать актуальным антииранский фронт.



Госсекретарь США Энтони Блинкен (в центре) и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Зайд Аль Нахайян (справа) Госсекретарь США Энтони Блинкен (в центре) и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Зайд Аль Нахайян (справа)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (в центре) и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Зайд Аль Нахайян (справа)



Дружба втроем

С месячным опозданием в Вашингтоне сегодня отметили годовщину "Соглашений Авраама". Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился по отдельности с министрами иностранных дел Израиля и ОАЭ Яиром Лапидом и Абдуллой бен Зайдом Аль Нахайяном, они также провели трехсторонние переговоры. По итогам было решено создать две рабочие группы. Первая будет заниматься вопросами религиозного сосуществования, вторая нацелена на сотрудничество в области водных и энергоресурсов.



Энтони Блинкен заверил своих гостей, что США по-прежнему поддерживают процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.



Яир Лапид и Абдулла бен Зайд также высказали удовлетворение двусторонним сотрудничеством. Эмиратский министр пообещал в скором времени посетить Израиль.



В ходе переговоров три высокопоставленных дипломата обсудили ситуацию в секторе Газа, Иране и Сирии. С представителем ОАЭ Энтони Блинкен также затронул темы Афганистана и Йемена, а с израильским министром - Китая. Последнее несколько выбивается из региональной тематики, но у Вашингтона накопилось слишком много вопросов к растущему сотрудничеству Израиля с Пекином. США рассматривают это как риск "для общих интересов национальной безопасности".



Основные опасения Вашингтона связаны с технологиями двойного назначения. Под давлением США израильтяне ограничили сотрудничество с Пекином в некоторых чувствительных сферах, тем не менее у китайских компаний достаточно крупных инфраструктурных проектов в Израиле, чтобы это вызывало раздражение США. И дипломаты заранее предупредили, что во время визита Яира Лапида будут "откровенны с израильскими друзьями". Впрочем, в Вашингтоне неизменно подчеркивают, что при любых обстоятельствах остаются привержены вопросу безопасности Израиля.



Напомним, что церемония подписания "Соглашений Авраама" между Израилем, ОАЭ и Бахрейном состоялась в середине сентября прошлого года в Белом доме. Тогда же президент Трамп уверял, что есть еще пять или шесть арабских стран, которые хотят изменить свои отношения с Израилем. Но после церемонии в Вашингтоне к "Соглашениям Авраама" присоединились только Марокко и Судан - правда, не на уровне обмена посольствами. В Рабате открылось израильское Бюро по связям, параметры сотрудничества с Хартумом еще обсуждаются. Большего сделать для Израиля администрация Дональда Трампа не успела.



На сегодняшний день называется лишь одно государство - Оман, которое может объявить о возобновлении открытого диалога с Израилем.



Новые хозяева Белого дома - президент Джо Байден и его команда - пересмотрели американские приоритеты. США решили возобновить диалог с руководством Палестины, также прерванный при Дональде Трампе, так как палестинцы отказывались принять видение Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта и возмутились признанием США Иерусалима единой и неделимой столицей Израиля и последовавшим за этим переносом туда американского посольства.



Нафтали Беннет отправился с визитом в Вашингтон

Джо Байден не отменил решения своего предшественника по Иерусалиму, как и признания Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами, хотя в последнее время у израильских политиков возникли опасения на этот счет. Кроме того, США стараются учитывать мнение всех сторон арабо-израильского конфликта. Не стал Вашингтон и давить на арабские страны, торопя их присоединиться к "Соглашениям Авраама", хотя всячески подчеркивал, что продолжает поддерживать процесс нормализации.



Последнее, в частности, отметил сегодня Энтони Блинкен, сказавший, что США продолжают работать над расширением "Соглашений Авраама", но рассматривают восстановление связей Израиля с арабскими странами как путь к прогрессу в урегулировании палестино-израильского конфликта. При президенте Трампе подход был противоположным: дружить с арабскими странами, можно и без мира с палестинцами.



Однако эксперты считают, что в целом отношения между США и Израилем не пострадали от смены руководства двух стран.



"Нафтали Беннет воспринимается большинством экспертов как консервативный и очень практичный лидер, что отличает его от эксцентричного, работавшего на публику Биньямина Нетаньяху",- сказал "Ъ" глава Нью-Йоркского центра по связям в области международной политики Джастин Расселл. По его мнению, отношения Нафтали Беннета и Джо Байдена будут более взвешенными и будут отличаться традиционными подходами к формированию внешней политики.



"План B" для Ирана

Главной темой сегодняшних переговоров в Госдепартаменте, а также состоявшихся накануне встреч Яира Лапида с вице-президентом США Камалой Харрис и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном стал Иран. И это напомнило ситуацию год назад.



При подписании "Соглашений Авраама" Израиль, ОАЭ и Бахрейн не скрывали, что их союз при поддержке Вашингтона во многом антииранский. Администрация Трампа с самого начала делала все возможное, чтобы создать фронт против Тегерана, считая, что давление (экономическое, политическое и военное) - единственный способ, который может остановить иранские ядерные амбиции. В 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и вернули свои санкции в отношении Ирана. При Дональде Трампе обострились и без того непростые отношения между Саудовской Аравией и Ираном, однако Эр-Рияд так официально и не присоединился к "Соглашениям Авраама". Правда, никто не знает, как сложилась бы ситуация, если бы Дональд Трамп остался в Белом доме.



Администрация Байдена не идет путем конфронтации в зоне Персидского залива, в отличие от предшественников, приветствуя начавшийся диалог между Саудовской Аравией и Ираном.



Уже прошло четыре раунда переговоров, и на днях появились сообщения со ссылкой на различные дипломатические источники о возобновлении работы консульств. Правда, как подчеркивает агентство Bloomberg, разногласий еще много. Так, по его информации, Саудовская Аравия хотела бы заключить с Ираном сделку по Йемену, чтобы прекратить обстрелы своей территории хуситским движением "Ансар Аллах", которое поддерживает Тегеран. Иран, напротив, настаивает на том, что сначала должны быть нормализованы отношения между ним и королевством, и как знак доброй воли просит обменяться консульствами в Мешхеде и Джидде.



Как власти Ирана согласились возобновить переговоры по своей ядерной программе

На фоне наметившегося потепления в зоне Персидского залива тема иранской ядерной программы стоит особняком. Консультации на тему возвращения США и Ирана к СВПД начались в апреле в Вене, но к результату не привели. Стороны не сошлись в вопросе отмены антииранских санкций. После состоявшегося в июне последнего раунда переговоров в Тегеране сменились президент и правительство, дата начала новой серии консультаций пока не назначена.



Воспользовавшись паузой, Израиль пытается убедить администрацию Джо Байдена разработать "план B" на случай провала переговоров с Ираном.



Это в очередной раз подтвердил в ходе визита в Вашингтон Яир Лапид. "Да, другие варианты будут на столе, если дипломатия не сработает. Говоря "другие варианты", я думаю, все понимают здесь, в Израиле, в Эмиратах, в Тегеране, что мы имеем в виду",- сказал он в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.



Что нужно знать об иранской ядерной сделке



Израильтяне всегда считали СВПД слишком мягким и предлагали связать его с ограничением ракетной программы Тегерана, а также его региональной активности - влияние на политику в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене. Дональд Трамп был с этим согласен. Администрация Джо Байдена также не отказалась бы от такого варианта, но Тегеран при поддержке Москвы дал понять, что на изменение параметров СВПД не пойдет. Впрочем, и без того переговоры застопорились. Издание Axios утверждает, что израильтяне посоветовали США разработать новый пакет санкций против Тегерана и одновременно дать понять, что на столе есть и военный вариант решения проблемы.



И, видимо, эти разговоры оказались убедительными. Вашингтон теряет терпение.



"То, что мы видим, а вернее, не видим от Тегерана, сейчас свидетельствует о том, что они не готовы к этому (возвращению к СВПД.- "Ъ"). Время на исходе... и мы приближаемся к моменту, когда возвращение к исполнению СВПД не будет отвечать интересам самого соглашения, поскольку Иран использует это время для продвижения различными способами своей ядерной программы",- сказал Энтони Блинкен по итогам переговоров с коллегами из Израиля и ОАЭ. С аналогичными выступлениями сегодня выступил и спецпосланник США по Ирану Роберт Малли. "Мы чувствуем, что возвращение (к СВПД.- "Ъ") по-прежнему будет лучшим исходом, но мы реалисты",- сказал он, выступая на мероприятии в Фонде Карнеги в Вашингтоне. По его словам, в Вашингтоне понимают, что "существует большая вероятность того, что Иран выберет другой путь, и нам необходимо координировать свои действия с Израилем и другими нашими партнерами в регионе". В ближайшие дни господин Малли отправится в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, чтобы обсудить возможные варианты развития событий.



Марианна Беленькая, Екатерина Мур

13.10.21 Источник - kommersant.ru

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