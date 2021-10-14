МВФ навязывает миру разорительную реформу энергетики, - В.Прохватилов

08:21 14.10.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 14.10.2021 |



Что стоит за так называемыми климатическими целями



31 октября в Глазго (Шотландия) под председательством Великобритании откроется 26-я Конференция ООН (COP26) по изменению климата.



В преддверии этой конференции Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало доклад, в котором предлагается запретить строительство новых угольных электростанций, "так как они не улавливают парниковые газы". Авторы доклада, президент группы Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс и исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, призывают все страны мира отказаться от угольной энергетики, но не скрывают, что это приведет "к экономическим и социальным потрясениям".



В октябре МЭА заявило, что "разработка новых нефтяных и газовых месторождений должна быть остановлена в этом году для достижения климатических целей".



Одновременно свой доклад, приуроченный к открытию COP26, выпустил Международный валютный фонд (МВФ). В докладе предлагается лишить государственной поддержки все отрасли добычи ископаемого топлива. По данным МВФ, эти отрасли каждую минуту получают субсидии в размере $11 млн. "МВФ обнаружил, что производство и сжигание угля, нефти и газа было субсидировано на $5,9 трлн долларов в 2020 году", в результате чего цены на нефть, газ и уголь были резко занижены.



"Субсидии подливают масла в огонь климатического кризиса, – говорится в докладе, – в то время, когда срочно необходимо быстрое сокращение выбросов углерода". По данным МВФ, благодаря государственным субсидиям "цены на 99% угля, 52% дизельного топлива и 47% природного газа в 2020 году были как минимум на 50% ниже их истинной стоимости". Две трети субсидий приходились на пять стран: Китай, США, Россию, Индию и Японию.



По словам аналитиков МВФ, установление цен на ископаемое топливо, отражающих их истинную стоимость, сократит глобальные выбросы CO2 более чем на треть. Поэтому отмена государственной поддержки нефтяной, газовой и угольной индустрии должна стать ключевой целью саммита ООН COP26 по климату. "Еще одна цель COP26 – согласовать правила для углеродных рынков, которые позволят установить правильную цену за загрязнение. Реформа цен на ископаемое топливо не терпит промедления", – заявляют аналитики МВФ.



Из доклада МВФ явствует, что отмена субсидий на углеводородное топливо приведет к дальнейшему повышению цен на нефть, газ и уголь не менее чем на 50%. То, что это вызовет всемирный экономический обвал, нищету и голод, отрицать трудно, но авторы доклада изящно именуют это "экономическими и социальными потрясениями".



Йен Парри, руководитель группы аналитиков МВФ, рассуждает своеобразно: "Некоторые страны не хотят повышать цены на энергоносители, потому что считают, что это повредит бедным. Но сдерживание цен на ископаемое топливо – крайне неэффективный способ помочь бедным... Было бы лучше направить ресурсы на прямую помощь бедным и уязвимым людям". Нетрудно догадаться, что под "прямой помощью" имеются в виду кредиты МВФ.



Авторы доклада недовольны также тем, что "ископаемые" энергетики слишком много тратят на внутреннее инвестирование (то есть на собственное развитие) и слишком мало отчисляют на борьбу с глобальным потеплением. Между тем прекрасно известно, что именно "внутреннее инвестирование" угольной отрасли Китая позволило резко снизить углеродные выбросы в атмосферу и избавить многие китайские города от смога.



В 2013 году премьер Госсовета Ли Кэцян объявил войну загрязнению воздуха. Были введен в строй ряд угольных электростанций, построенных по новым китайским экологическим стандартам. Требования к выбросам от угольных электростанций ужесточились с 1996 по 2012 г. в среднем в 5,5 раза по оксидам азота, в 13 раз по оксидам серы и в 70 раз по золе – и стали более жесткими, чем нормативы США, Японии или Евросоюза. Диапазон допустимых значений концентрации вредных веществ сократился в три-шесть раз по оксидам и в 300 раз по золе.



Если бы в Китае не построили новые экологичные угольные станции, а пожертвовали миллиарды долларов на борьбу с глобальным потеплением, жители Пекина до сих пор бы задыхались от смога.



Самозваные глашатаи мирового правительства, которым мнят себя МВФ, ВБ, МЭА, навязывают руководству суверенных государств путь к уничтожению энергетической базы национальных экономик, предлагают поменять энергетическую независимость на кабальные кредиты МВФ и скользкую колею "зеленой экономики", которая якобы сулит процветание.



Каково это процветание, видно на примере мирового эталона "чистой" энергетики – Австралии и в первую очередь штата Южная Австралия, где был совершен полный энергетический переход на возобновляемые источники энергии.



Поскольку Австралия располагает крупнейшими запасами дешевого энергетического угля, у нее не было проблем, пока правительство не стало искоренять угольную генерацию в штате Южная Австралия, избрав этот штат полигоном апробации идей энергетического перехода. Сразу же возникли проблемы в виде веерных отключений электричества из-за нестабильности солнечной и ветровой генерации.



В 2017 году восполнение образовавшегося дефицита потребовало подключения от оставшихся угольных электростанций и перезапуска законсервированных газовых электростанций. "Рост использования энергии ветра и солнца в Австралии должен был стать похоронным звонком для использования угля, но ископаемое топливо обретает новую жизнь и может привлекать субсидии, чтобы свет не погас", – пишет агентство Reuters.



Для потребителей это вылилось в троекратный рост счетов за электроэнергию с 2000 года. Сталелитейщики из компании BlueScope Steel стали ворчать, что цены на электроэнергию в Австралии в 5-10 раз выше, чем в США.



Тарифы на электроэнергию в Австралии непрерывно росли с началом энергоперехода на "зеленую экономику", и нет ни малейших оснований рассчитывать, что далее они станут снижаться.



Независимые австралийские эксперты пришли к выводу, что без угольных электростанций стабильного электроснабжения стране достичь невозможно.



Однако на родине "зеленой энергетики", в США, решили иначе и довели эксперимент до конца. Илон Маск пообещал построить мощную аккумуляторную батарею, которая решит все проблемы Южной Австралии. Правительственное Бюро метеорологии в Австралии стало подделывать климатическую статистику, чтобы стимулировать иностранные инвестиции в "зеленую энергетику". Данные о низких температурах исчезали из отчетности, чтобы никто не усомнился в глобальном потеплении.



1.700.000 жителей штата Южная Австралия получили в итоге самые высокие в стране тарифы за электричество ($1884 в год). Тем не менее правительство Австралии намерено еще больше ускорить темпы перехода на солнечную энергетику, что сулит гражданам запредельный рост платы за электричество.



Короче говоря, планы самозваных спасителей человечества не выдерживают испытания на прочность. Яркий пример – разрекламированная "суперзеленая" электростанция компании Drax в Северном Йоркшире (Великобритания), использующая в качестве топлива биомассу. Эта электростанция стала главным эмитентом парниковых газов в Британском королевстве.



Россия серьезно готовится к предстоящей конференции ООН по изменению климата. "Москве есть что предложить", – говорит Сергей Лавров. И важно, чтобы проблематика изменения климата учитывала интересы всех стран.