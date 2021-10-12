 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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The Telegraph: Европа во власти Путина
08:41 14.10.2021

Скачки цен на газ связаны не с его дефицитом, а с "геополитическими шагами" России, заявили в Британии. Попытки Меркель и Макрона добиться от Москвы срочных поставок показывают, насколько сильно Европа зависит от Кремля. Такой ситуации не возникло бы, если бы европейские лидеры "уделили больше внимания" мотивам России при строительстве "Северного потока - 2", пишет газета. Теперь же им придется соглашаться на условия Путина.
The Telegraph (Великобритания): Европа во власти Путина
Меркель и Макрон скоро поймут, что любые сделки с Кремлем они будут заключать не на своих условиях, а на условиях Путина.

Редакционная статья
Попытки Германии и Франции добиться от России срочных поставок газа демонстрируют, насколько сильно Европа зависит от Кремля, когда ей нужно удовлетворять потребности в энергоресурсах. Мировые цены на энергию бьют рекорды, и в этих условиях становится понятно, что российский президент Владимир Путин активно содействует такому росту цен в попытке добиться от Европы сертификации трубопровода "Северный поток - 2", строительство которого было завершено в прошлом месяце. Как заявил на этой неделе в парламенте министр финансов лорд Теодор Эгню, барон Оултонский (Theodore Agnew of Oulton), скачки цен на мировых энергетических рынках больше связаны с "геополитическими шагами" России, нежели с дефицитом.

Нынешний кризис станет сигналом побудки для европейских лидеров, которые неизменно игнорировали предупреждения американских администраций о том, что "Северный поток - 2" - расчетливая уловка Путина, стремящегося контролировать будущие энергетические потребности Европы. Критики проекта утверждают, что он увеличит европейскую зависимость от российского газа и в то же время нанесет ущерб экономике Украины, которая получает плату за транзит, позволяя Москве перекачивать газ по идущим через украинскую территорию трубопроводам. Россия уже несколько раз прекращала поставки газа на Украину.

Теперь и остальные страны Европы оказались во власти Путина. Такая ситуация не возникла бы, удели ее лидеры больше внимания мотивам Москвы при строительстве "Северного потока - 2", по которому газ из России будет поставляться в Германию напрямую. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, пытающиеся урегулировать этот кризис посредством переговоров с Россией, скоро поймут, что любые сделки с Кремлем они будут заключать не на своих условиях, а на условиях Путина.

Оригинал публикации: Europe has found itself at Putin"s mercyОпубликовано 13/10/2021

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634190060
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