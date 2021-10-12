Мэрия кыргызского Нооката успешно разворовала городской бюджет. Идут аресты

09:37 14.10.2021

ГКНБ задержал мэра Нооката и депутата Ноокатского горкенеша

Задержаны мэр города Нооката Жоомарт Нуридинов, 1978 года рождения, и бывший спикер, ныне депутат Ноокатского горкенеша Абдурахман Гафаров, 1958 года рождения.



Как сообщили 14 октября в пресс-службе ГКНБ, с 2017 года по июнь 2021 года задержанные, злоупотребляя должностным положением, причинили ущерб бюджету в размере 15 млн 43 тыс. 720 сомов.



Данный факт была зарегистрирован в ЕРПП по ст.320 ч.2 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР.



Так, 13 октября Нуридинов и Гафаров были водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.



Ведется следствие.