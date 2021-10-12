 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Я прошу, давайте проведем честные выборы", - кырпрез Жапаров
10:23 14.10.2021

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал кандидатов не подкупать избирателей, а сам пообещал остановить применение административного ресурса. С таким обращением он выступил на заседании Жогорку Кенеша 13 октября.

Как передает Радио Азаттык (кыргызская редакция Радио Свобода), Жапаров подробно остановился на предстоящих парламентских выборах. Он отметил, что многие действующие депутаты будут участвовать в выборах в составе партий или в качестве самовыдвиженцев.

"Я прошу, давайте проведем честные и справедливые выборы. Если кандидаты и партии остановят подкуп голосов, я остановлю применение административного ресурса. У меня хватит на это сил и воли. 23 октября будет проведено республиканское совещание на эту тему, где будут участвовать все руководители, начиная от глав айыл окмоту, заканчивая главой Кабмина. Среди приглашенных есть и депутаты, и лидеры партий. Там всем структурам я дам поручение по проведению честных выборов, мы запретим учителям, врачам, акимам и другим госслужащим агитировать за кого-то, как раньше. Если это будет происходить, они будут привлекаться к ответственности", – сказал Жапаров.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября и будут проводиться по смешанной избирательной системе. Парламент нового созыва Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов, из которых 54 избираются по пропорциональной системе (среди кандидатов от политических партий), а 36 – по мажоритарной (в одномандатных избирательных округах).

Источник - rus.ozodi.org
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