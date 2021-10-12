В Узбекистане стартовало досрочное голосование на выборах президента

10:35 14.10.2021

В четверг, 14 октября, в Узбекистане началось досрочное голосование на выборах президента страны. Голосование продлится до 20 октября.



Как сообщили в ЦИК Узбекистана, избирательные участки будут работать с 09:00 до 19:00.



Участие в досрочном голосовании на выборах президента Узбекистана является добровольным решением самих избирателей и не требует никаких документов помимо личного заявления в избирательную комиссию.



Для досрочного голосования избиратель на основании заявления с указанием причины отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу и т.п.) должен получить у участковой избирательной комиссии по месту своего жительства избирательный лист. При этом участковая избирательная комиссия не должна требовать от избирателя дополнительных документов, подтверждающих причину невозможности его прибытия на свой избирательный участок в день выборов.



Заполненный избирательный лист досрочного голосования помещается в конверт и хранится в сейфе.