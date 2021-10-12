Пентагон готовит размещение "контртеррористических сил" на базах в Узбекистане, - Politico

10:37 14.10.2021

Представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на источники в Конгрессе, знакомые с планами американского Минобороны.



"Главной в повестке дня будет возможность размещения "загоризонтных" антитеррористических сил. Договоренность позволит американским военным более легко наблюдать и поражать цели в Афганистане", - сказано в сообщении.



Как отмечает издание, на прошлой неделе четверо республиканцев приехали в Узбекистан, чтобы встретиться с высшими должностными лицами, в том числе побеседовать более двух часов с президентом Шавкатом Мирзиеевым.



А во вторник группа во главе с председателем палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс вернулась из своей отдельной поездки в Узбекистан. Согласно пресс-релизу, "делегация встретилась с руководителями узбекского правительства, чтобы выразить свою признательность за поддержку, оказываемую Узбекистаном усилиям по эвакуации из Афганистана под руководством США, и обсудить проблемы региональной безопасности".



Официальные лица США заявляют, что Узбекистан поднялся в списке приоритетов после ухода из Афганистана. Эти две страны соседствуют друг с другом, и Ташкент был открыт для дискуссий о приеме беженцев и размещении американских войск. "...Некоторые законодатели рассматривают Узбекистан как страну, имеющую уникальные возможности помочь США защитить региональные интересы в будущем", отмечает издание.