Зампред РосГосдумы Толстой раскритиковал миграционную амнистию 158 тысячам законо-непослушных узбеков

10:44 14.10.2021

Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой в соцсетях выступил с критикой решения объявить миграционную амнистию для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был закрыт въезд в Россию.



Напомним, о таком решении ранее объявил первый заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник Александр Горовой.



Толстой считает, что ссылки на то, что этим людям было запрещено въезжать на территорию РФ "всего лишь" из-за административных правонарушений, являются подменой понятий и забалтыванием проблемы. Он подчеркнул, что наши бывшие соотечественники - это те, кто уважает наши традиции и разделяет ценности, а не пристает к русским женщинам в общественном транспорте.



"Это не соотечественники, это обычные гастарбайтеры, которые не вернулись на родину, а приехали в Россию зарабатывать деньги, и они думают, что могут делать у нас, что вздумается", - написал он.



При этом Толстой призвал не указывать ему на правонарушения, которые совершают граждане РФ, поскольку с ними мы разберемся сами, а нарушители-мигранты должны быть сразу депортированы.



"Лоббистам завоза мигрантов или желающим сдавать в аренду русские земли ордам приезжих вахтовиков из Азии, лучше уже сейчас расстаться со своими планами. Пока не началось, как в народе говорят", - написал он.