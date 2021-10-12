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Санду готовит в Молдавии второй Донбасс: гагаузы митингуют уже неделю, - "МК"
12:29 14.10.2021

"Арест генпрокурора и давление на СМИ восприняли как плевок"

В Молдавии растет волна протестов в связи с арестом генпрокурора Александра Стояногло. В воскресенье митинги в его защиту прошли в Кишиневе и в Комрате, столице автономной Гагаузии. После окончания митинга гагаузы перекрыли въезд в автономию со стороны Кишинева. Они обещают продолжить блокировать трассы, если власти не отреагируют на их требования. Но вместо этого от президентской администрации пришла новая весть - о проверке русскоязычных СМИ.

"Арест генпрокурора и давление на СМИ восприняли как плевок"
ФОТО: AP
В Комрате протесты начались сразу же, как только пришло известие об аресте генпрокурора. Дело в том, что Стояногло – гагауз по национальности, ранее он возглавлял прокуратуру Гагаузии и потом, уже работая в Кишиневе, всегда защищал интересы автономии.

Депутаты Народного собрания Гагаузской автономии (НСГ) двух созывов потребовали освободить Стояногло. Башкан (глава автономии) Ирина Влах назвала арест генпрокурора "срежиссированным спектаклем". В Кишиневе в связи с арестом Стояногло прошла самая многочисленная за последнее время протестная акция, организатором которой выступил оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты".

"МК" попросил прокомментировать последние события в Молдове известного кишиневского политолога Владимира Букарского.

- Что вы можете сказать о давлении на русскоязычные СМИ?

- Санду просто зачищает под себя все медийное пространство страны. Речь идет не только о русскоязычных СМИ: у всех этих СМИ были и программы на молдавском языке. Ее целью является полная зачистка информационного поля от всех неугодных ей и ее западным кураторам изданий и телеканалов.

- А с чем связан арест Генпрокурора?

- Это связано с его принципиальной позицией, поскольку он не захотел "ложиться" под новую власть. И самое главное – с тем, что он обвинил теперь уже бывшего главу миссии Евросоюза в Молдове Петера Михалко во вмешательстве во внутриполитический процесс и в судебную систему Молдовы.

Он обвинил Михалко в том, что его постоянным информатором был экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, который регулярно предоставлял ему секретную информацию. Эти заявления были сделаны Стояногло на пресс-конференции 4 октября, а уже на следующий день против него было возбуждено уголовное дело.

Буквально за 15 минут до того, как Стояногло должен был выйти на брифинг перед СМИ с очередной серией разоблачительных материалов, его арестовали, причем вместе с супругой. Правда, супругу через несколько часов отпустили.

В Молдавии тысячи жителей вышли на демонстрацию после задержания генпрокурора

Все это показывает, что новое руководство страны идет на все, чтобы подавить любое недовольство, любую критику в свой адрес. И что Молдова действительно находится в состоянии внешнего управления. Этот арест возмутил широкие круги нашего общества, включая многих из тех, кто голосовал за Санду. До этого ареста у многих еще были иллюзии, что Санду пришла для того, чтобы бороться с коррупцией и проводить реформы. Но теперь все поняли, что ее цель – установление личной власти в интересах ее западных кураторов.

- Вы лично как оцениваете фигуру Стояногло?

- Я его лично не знаю. Но я доверяю мнению тех людей, кто считает его настоящим профессионалом, независимым человеком, который не прогибался и под прежнюю власть, и под нынешнюю, несмотря на колоссальное давление и угрозы. Судя по тому, как он бросил вызов системе – он действительно достойный человек.

- Гагаузы восприняли все эти события как угрозу для своей автономии?

- Гагаузы считают, что это не первый демонстративный выпад в их адрес и демонстративный плевок в их лицо со стороны новой власти. Они уверены, что это месть за то, что гагаузы не поддержали Майю Санду на выборах. Уже несколько дней в Гагаузии продолжаются митинги протеста. Думаю, что они будут продолжены. Как заявляют некоторые политики, Санду своими действиями провоцирует новый Донбасс на территории Молдовы. То есть она создала новую "горячую точку" в регионе.

Марина Перевозкина

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634203740
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