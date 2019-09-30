 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.10.2021
15:54  Задержан директор государство-образующего Кыргызского рынка "Дордой" - Эркин Салымбеков
15:27  В Китае зарождается новый всемирный кризис, - В.Иноземцев
13:41  Новое расследование происхождения коронавируса назвали "последним шансом"
13:38  Как звездит кыргызская "золотая молодежь". Репортаж с днюхи племяшки Жапар-президента
13:35  Япония возрождает армию самураев. Чтобы вернуть Курилы, - "СП"
13:32  П.В. Густерин: Очаровашка Хедли. Красивая женщина в понимании В.В. Путина
12:29  Санду готовит в Молдавии второй Донбасс: гагаузы митингуют уже неделю, - "МК"

10:44  Зампред РосГосдумы Толстой раскритиковал миграционную амнистию 158 тысячам законо-непослушных узбеков
10:37  Пентагон готовит размещение "контртеррористических сил" на базах в Узбекистане, - Politico
10:35  В Узбекистане стартовало досрочное голосование на выборах президента
10:23  "Я прошу, давайте проведем честные выборы", - кырпрез Жапаров
09:37  Мэрия кыргызского Нооката успешно разворовала городской бюджет. Идут аресты
08:41  The Telegraph: Европа во власти Путина
08:24  SADAT: янычары на службе Эрдогана, - Мэтт Пауэрс
08:21  МВФ навязывает миру разорительную реформу энергетики, - В.Прохватилов
07:45  "Соглашения Авраама" . В чем смысл последних договоренностей Израиля, ОАЭ и Бахрейна, - "Къ"
01:26  Угробит ли "зеленая энергетика" российскую экономику?
01:25  Ще не взмэрзла Украина?
00:18  В новый КырКабмин собрали старых клоунов, - "ВБ"
00:12  Таджикистан готов воевать с талибами* чужой кровью за чужие деньги, - А.Храмчихин
00:02  Китай и Индия готовятся к войне в Гималаях, - В.Скосырев
Среда, 13.10.2021
23:00  Турция хочет покрыть санкционные издержки сотрудничества с Россией, - И.Субботин
18:27  Эр-Рияд и Тегеран заложили бомбу под американские санкции, - И.Субботин
18:24  Тегеран ссорится с Баку и делает ставку на Армению, - Н.Бобкин
15:19  Гендальф Вислобородый... Елбасы возглавит "Совет мудрецов СВМДА"?
15:18  "Моя любимая тюрьма": какой ценой Китай победил коронавирус
15:16  Союз на грани нервного срыва: кто ссорит Россию и Казахстан? - М.Ростовский
15:14  Операция "Нож". В Турции схватили российских шпионов, - Ферхат Унлю
15:03  В Москве "закрыли" еще одного знатного либера - ректора "Шанинки" Зуева
14:33  КазПрез запустил 10-ть нацпроектов - "Улттык рухани жангыру" и пр. хрено-бредь
14:27  В Таджикистане начались "ремонтно-профилактические" перебои с электричеством, - "РО"
14:15  Новая Европа. Муэдзин пригласит немцев на намаз, - С.Гомзикова
14:14  Дешево, но нестабильно: перейдет ли Китай на солнечную энергетику
13:59  Частная школа и коттеджный поселок. Чем владеет семейство Минздрава Кыргызстана
13:57  На Украине началась "газовая паника"
13:21  Крымскую "няшу" прокуроршу Поклонскую отправили послом на Зеленый мыс
13:06  Талибы анонсировали реформу своей ТалибАрмии
12:59  КазВласти довели реку Урал до катастрофы, - депутат Турганов
12:54  Информационно-разведывательная война против Китая, - Владимир Овчинский
12:26  Многоженство, хиджабы, национальные имена: новые тренды ЦАзии, - Алия Хамидуллина
12:14  Умер от КОВИ экс-министр экономики (в 1998-2000 гг.) России А.Шаповальянц
11:46  В Ираке схвачен вице-халиф ДАИШ Сами Джасим
10:24  Рахмон улетел к Макрону. Просить помощь на борьбу с талибами
09:24  "Двадцатка" пообещала Афганистану помощь, но не признание, - Ю.Паниев
09:23  ОДКБ и Россия подтягивают на границу с Афганистаном боевые резервы, - В.Мухин
09:08  Урегулирование Афгана не могут поделить на 20-ть, - С.Строкань
09:06  Президент Киргизии обставляет свой кабинет, - "Къ"
08:59  Почему Эрдоган целует кольцо русского царя, - Омер Ташпинар
08:51  "Энеида" Вергилия и кыргызский эпос "Манас": параллели, аналогии, - Асылбек Эшиев
00:54  О бедном Афгане замолвили слово: чем завершился саммит G20, - Н.Портякова
00:10  Химеры доверия: в чем Сергей Лавров увидел угрозу для Азии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Как звездит кыргызская "золотая молодежь". Репортаж с днюхи племяшки Жапар-президента
13:38 14.10.2021

Ни капли скромности. Как отмечает дни рождения и торжества золотая молодежь

Руслан ХАРИЗОВ

Отмечать дни рождения, свадьбы и другие праздники чиновники и депутаты в Кыргызстане привыкли с размахом. Для этого арендуют огромные рестораны, загородные дома и виллы. Зачастую общественность узнает об этом благодаря кому-нибудь из гостей, не удержавшихся и поделившихся фото с застолья.

Дети политэлиты страны тоже охотно публикуют в социальных сетях видеоролики, фотографии, записывают stories, хвастаясь своими гуляниями.

24.kg вспоминает, как свои дни рождения и другие значимые даты отмечали дети известных политиков и чиновников Кыргызстана.

На минувших выходных 21-летие отметила племянница президента Садыра Жапарова Лазат Нуркожоева. Праздник прошел в отеле Novotel. О торжестве она сообщила на своей странице в Instagram. По некоторым данным, на день рождения пригласили группу Miyagi.

"Вот и мне 21. Самый лучший год, самые лучшие люди, самый лучший..." - написала племянница главы государства.

Она также отметила, что самым ценным подарком для нее стал iPhone 13. Помимо этого, Лазат рассказала, что в прошлом году свое 20-летие отметила на площади Ала-Тоо в период октябрьских событий. В декабре девушка стала победительницей конкурса "Мисс Кыргызстан - 2020".

25 августа депутат Искендер Матраимов выдал замуж свою дочь Нагимай. Свадьба прошла в ресторане "Ала-Тоо". Неделей ранее проводы невесты (кыз узатуу) проходили в том же заведении.



Отмечается, что жениха зовут Дастан. Его отец тоже является депутатом Жогорку Кенеша. Но кто именно, узнать так и не удалось. Молодожены - студенты и учатся в одном из столичных вузов.

Гостям свадебного торжества раздали баночки меда с инициалами молодой пары с пожеланиями, чтобы жизнь их была такой же сладкой, как этот продукт. Оформление зала и праздничные атрибуты исполнили в зелено-белом цвете.

В 2019 году в Сети бурно обсуждали племянницу экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова Назик. Она отпраздновала совершеннолетие в отеле Hyatt Regency Bishkek.

Назик Матраимова - дочь Чынары Матраимовой. Последняя приходится родной сестрой депутату парламента Искендеру Матраимову и Райымбеку Матраимову, известному как Раим-миллион.

Помните передачу уже можно на MTV ? 18 летие дочери раима миллиона. @umut2020kg @Azattyk_Radiosu @AitmatovaShirin pic.twitter.com/QTqaDuxJDO
- Erkinbek (@svobodnyi_13) September 30, 2019

Пользователи соцсетей заявили, что для дня рождения арендовали весь первый этаж Hyatt Regency Bishkek. Однако позже представители отеля отметили, что такие услуги не предоставляются и желающие могут снять лишь отдельные залы.

Среди артистов, которые выступили на дне рождения девушки, были певец Мирбек Атабеков, а также коллектив "ПБЛ-75". Публикации Назик Матраимовой вызвали резонанс, появилось множество негативных комментариев.

Позже Искендер Матраимов прокомментировал ситуацию. "Девочке исполнилось 18 лет. Она всего лишь арендовала зал, отпраздновала свой день рождения, пригласив трех-четырех подружек. Зачем это будоражить? В политике пусть борются с нами. Не надо детей трогать", - сказал он.

Снимать залы в дорогих отелях для празднования дней рождения, видимо, становится немодно. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев пошел дальше - женил своего сына Тамерлана в государственной резиденции "Ала-Арча". Свадьба прошла 16 августа. Избранницей Тамерлана Ташиева стала девушка из Ошской области.

На мероприятие пригласили 100 человек. Среди них была и певица Самара Каримова. Она выступила и поздравила молодоженов. Помимо Каримовой, были приглашены и другие артисты кыргызской эстрады.

У присутствующих на мероприятии отобрали мобильные телефоны и запретили фотографировать. Ведущим свадьбы был Чынгыз Мырзаев.

Однако позже стало известно, что глава ГКНБ не только устраивает праздники в госрезиденции, но и живет там.

Вор в законе Камчыбек Асанбек (Камчи Кольбаев) выдал замуж дочь Эркеайым в марте. Его зятем стал молодой человек по имени Руслан. Ему 25 лет. Как сообщили ранее редакции 24.kg, торжество прошло согласно религиозным традициям. В ресторане "Арзу Гранд" состоялся обряд нике.

Сама свадьба прошла в ресторане "Версаль". Мужчины и женщины, приглашенные на торжественное мероприятие, должны были прийти в разное время - они праздновали раздельно.



Известно, что зять Кольбаева не имеет отношения к ОПГ. На этом мероприятии тоже пел Мирбек Атабеков.

Отметим, у Камчи Кольбаева четверо детей - три дочери и сын. Старшую дочь Саниру он выдал замуж в 2017 году. Эркеайым - вторая дочь кримавторитета.

Пышную свадьбу сына известного бизнесмена из Оша Жалила Атамбаева невозможно было обойти стороной. На мероприятие пригласили около 1 тысячи гостей.

Судя по фотографиям, на торжестве присутствовали действующие депутаты Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов, Аида Касымалиева, Азамат Арапбаев, Искендер Матраимов и другие. На той также пригласили экс-мэра южной столицы Мелиса Мырзакматова и бывшего главу города Таалайбека Сарыбашова. Пришел и экс-глава ГСИН Мелис Турганбаев.

Бизнесмен женил сына 12 декабря 2020 года в одном из ресторанов Оша. В ГКНБ по факту проведения свадьбы началась проверка.

"Несмотря на ограничения по проведению массовых мероприятий и торжеств, бизнесмен Жалил Атамбаев организовал пышную свадьбу с участием около 1 тысячи человек, грубо нарушая требования санитарно-эпидемиологических правил, тем самым вызвав массу недовольства среди общественности. Сын предпринимателя является действующим сотрудником ГКНБ. В отношении него начато служебное расследование", - отмечали в пресс-центре ведомства.

Жалил Атамбаев является влиятельным человеком в южном регионе. В 2019 году Финпол выявил сокрытие налогов аффилированных с ним фирм на 40 миллионов сомов.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634207880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 7 октября 2021 года №670
- Мажилис одобрил новые законопроекты
- Фантазпром
- Депутаты Мажилиса обсудили с представителями Генсекретаря ООН вопросы углубления сотрудничества
- Количество рабочих мест подгоняют под потраченные средства
- Фракция "Ак жол" выступила в поддержку добросовестных ювелирных предприятий и предложила меры по сокращению теневого оборота ювелирных изделий
- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на расширение полномочий Уполномоченного по правам человека
- Кадровые перестановки
- Фракция "Ак жол" выступила против бюрократического давления на ученых
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  