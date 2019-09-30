Как звездит кыргызская "золотая молодежь". Репортаж с днюхи племяшки Жапар-президента

13:38 14.10.2021

Ни капли скромности. Как отмечает дни рождения и торжества золотая молодежь



Руслан ХАРИЗОВ



Отмечать дни рождения, свадьбы и другие праздники чиновники и депутаты в Кыргызстане привыкли с размахом. Для этого арендуют огромные рестораны, загородные дома и виллы. Зачастую общественность узнает об этом благодаря кому-нибудь из гостей, не удержавшихся и поделившихся фото с застолья.



Дети политэлиты страны тоже охотно публикуют в социальных сетях видеоролики, фотографии, записывают stories, хвастаясь своими гуляниями.



24.kg вспоминает, как свои дни рождения и другие значимые даты отмечали дети известных политиков и чиновников Кыргызстана.



На минувших выходных 21-летие отметила племянница президента Садыра Жапарова Лазат Нуркожоева. Праздник прошел в отеле Novotel. О торжестве она сообщила на своей странице в Instagram. По некоторым данным, на день рождения пригласили группу Miyagi.



"Вот и мне 21. Самый лучший год, самые лучшие люди, самый лучший..." - написала племянница главы государства.



Она также отметила, что самым ценным подарком для нее стал iPhone 13. Помимо этого, Лазат рассказала, что в прошлом году свое 20-летие отметила на площади Ала-Тоо в период октябрьских событий. В декабре девушка стала победительницей конкурса "Мисс Кыргызстан - 2020".



25 августа депутат Искендер Матраимов выдал замуж свою дочь Нагимай. Свадьба прошла в ресторане "Ала-Тоо". Неделей ранее проводы невесты (кыз узатуу) проходили в том же заведении.







Отмечается, что жениха зовут Дастан. Его отец тоже является депутатом Жогорку Кенеша. Но кто именно, узнать так и не удалось. Молодожены - студенты и учатся в одном из столичных вузов.



Гостям свадебного торжества раздали баночки меда с инициалами молодой пары с пожеланиями, чтобы жизнь их была такой же сладкой, как этот продукт. Оформление зала и праздничные атрибуты исполнили в зелено-белом цвете.



В 2019 году в Сети бурно обсуждали племянницу экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова Назик. Она отпраздновала совершеннолетие в отеле Hyatt Regency Bishkek.



Назик Матраимова - дочь Чынары Матраимовой. Последняя приходится родной сестрой депутату парламента Искендеру Матраимову и Райымбеку Матраимову, известному как Раим-миллион.



Помните передачу уже можно на MTV ? 18 летие дочери раима миллиона. @umut2020kg @Azattyk_Radiosu @AitmatovaShirin pic.twitter.com/QTqaDuxJDO

- Erkinbek (@svobodnyi_13) September 30, 2019



Пользователи соцсетей заявили, что для дня рождения арендовали весь первый этаж Hyatt Regency Bishkek. Однако позже представители отеля отметили, что такие услуги не предоставляются и желающие могут снять лишь отдельные залы.



Среди артистов, которые выступили на дне рождения девушки, были певец Мирбек Атабеков, а также коллектив "ПБЛ-75". Публикации Назик Матраимовой вызвали резонанс, появилось множество негативных комментариев.



Позже Искендер Матраимов прокомментировал ситуацию. "Девочке исполнилось 18 лет. Она всего лишь арендовала зал, отпраздновала свой день рождения, пригласив трех-четырех подружек. Зачем это будоражить? В политике пусть борются с нами. Не надо детей трогать", - сказал он.



Снимать залы в дорогих отелях для празднования дней рождения, видимо, становится немодно. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев пошел дальше - женил своего сына Тамерлана в государственной резиденции "Ала-Арча". Свадьба прошла 16 августа. Избранницей Тамерлана Ташиева стала девушка из Ошской области.



На мероприятие пригласили 100 человек. Среди них была и певица Самара Каримова. Она выступила и поздравила молодоженов. Помимо Каримовой, были приглашены и другие артисты кыргызской эстрады.



У присутствующих на мероприятии отобрали мобильные телефоны и запретили фотографировать. Ведущим свадьбы был Чынгыз Мырзаев.



Однако позже стало известно, что глава ГКНБ не только устраивает праздники в госрезиденции, но и живет там.



Вор в законе Камчыбек Асанбек (Камчи Кольбаев) выдал замуж дочь Эркеайым в марте. Его зятем стал молодой человек по имени Руслан. Ему 25 лет. Как сообщили ранее редакции 24.kg, торжество прошло согласно религиозным традициям. В ресторане "Арзу Гранд" состоялся обряд нике.



Сама свадьба прошла в ресторане "Версаль". Мужчины и женщины, приглашенные на торжественное мероприятие, должны были прийти в разное время - они праздновали раздельно.







Известно, что зять Кольбаева не имеет отношения к ОПГ. На этом мероприятии тоже пел Мирбек Атабеков.



Отметим, у Камчи Кольбаева четверо детей - три дочери и сын. Старшую дочь Саниру он выдал замуж в 2017 году. Эркеайым - вторая дочь кримавторитета.



Пышную свадьбу сына известного бизнесмена из Оша Жалила Атамбаева невозможно было обойти стороной. На мероприятие пригласили около 1 тысячи гостей.



Судя по фотографиям, на торжестве присутствовали действующие депутаты Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов, Аида Касымалиева, Азамат Арапбаев, Искендер Матраимов и другие. На той также пригласили экс-мэра южной столицы Мелиса Мырзакматова и бывшего главу города Таалайбека Сарыбашова. Пришел и экс-глава ГСИН Мелис Турганбаев.



Бизнесмен женил сына 12 декабря 2020 года в одном из ресторанов Оша. В ГКНБ по факту проведения свадьбы началась проверка.



"Несмотря на ограничения по проведению массовых мероприятий и торжеств, бизнесмен Жалил Атамбаев организовал пышную свадьбу с участием около 1 тысячи человек, грубо нарушая требования санитарно-эпидемиологических правил, тем самым вызвав массу недовольства среди общественности. Сын предпринимателя является действующим сотрудником ГКНБ. В отношении него начато служебное расследование", - отмечали в пресс-центре ведомства.



Жалил Атамбаев является влиятельным человеком в южном регионе. В 2019 году Финпол выявил сокрытие налогов аффилированных с ним фирм на 40 миллионов сомов.