|Как звездит кыргызская "золотая молодежь". Репортаж с днюхи племяшки Жапар-президента
13:38 14.10.2021
Ни капли скромности. Как отмечает дни рождения и торжества золотая молодежь
Руслан ХАРИЗОВ
Отмечать дни рождения, свадьбы и другие праздники чиновники и депутаты в Кыргызстане привыкли с размахом. Для этого арендуют огромные рестораны, загородные дома и виллы. Зачастую общественность узнает об этом благодаря кому-нибудь из гостей, не удержавшихся и поделившихся фото с застолья.
Дети политэлиты страны тоже охотно публикуют в социальных сетях видеоролики, фотографии, записывают stories, хвастаясь своими гуляниями.
24.kg вспоминает, как свои дни рождения и другие значимые даты отмечали дети известных политиков и чиновников Кыргызстана.
На минувших выходных 21-летие отметила племянница президента Садыра Жапарова Лазат Нуркожоева. Праздник прошел в отеле Novotel. О торжестве она сообщила на своей странице в Instagram. По некоторым данным, на день рождения пригласили группу Miyagi.
"Вот и мне 21. Самый лучший год, самые лучшие люди, самый лучший..." - написала племянница главы государства.
Она также отметила, что самым ценным подарком для нее стал iPhone 13. Помимо этого, Лазат рассказала, что в прошлом году свое 20-летие отметила на площади Ала-Тоо в период октябрьских событий. В декабре девушка стала победительницей конкурса "Мисс Кыргызстан - 2020".
25 августа депутат Искендер Матраимов выдал замуж свою дочь Нагимай. Свадьба прошла в ресторане "Ала-Тоо". Неделей ранее проводы невесты (кыз узатуу) проходили в том же заведении.
Отмечается, что жениха зовут Дастан. Его отец тоже является депутатом Жогорку Кенеша. Но кто именно, узнать так и не удалось. Молодожены - студенты и учатся в одном из столичных вузов.
Гостям свадебного торжества раздали баночки меда с инициалами молодой пары с пожеланиями, чтобы жизнь их была такой же сладкой, как этот продукт. Оформление зала и праздничные атрибуты исполнили в зелено-белом цвете.
В 2019 году в Сети бурно обсуждали племянницу экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова Назик. Она отпраздновала совершеннолетие в отеле Hyatt Regency Bishkek.
Назик Матраимова - дочь Чынары Матраимовой. Последняя приходится родной сестрой депутату парламента Искендеру Матраимову и Райымбеку Матраимову, известному как Раим-миллион.
Помните передачу уже можно на MTV ? 18 летие дочери раима миллиона. @umut2020kg @Azattyk_Radiosu @AitmatovaShirin pic.twitter.com/QTqaDuxJDO
- Erkinbek (@svobodnyi_13) September 30, 2019
Пользователи соцсетей заявили, что для дня рождения арендовали весь первый этаж Hyatt Regency Bishkek. Однако позже представители отеля отметили, что такие услуги не предоставляются и желающие могут снять лишь отдельные залы.
Среди артистов, которые выступили на дне рождения девушки, были певец Мирбек Атабеков, а также коллектив "ПБЛ-75". Публикации Назик Матраимовой вызвали резонанс, появилось множество негативных комментариев.
Позже Искендер Матраимов прокомментировал ситуацию. "Девочке исполнилось 18 лет. Она всего лишь арендовала зал, отпраздновала свой день рождения, пригласив трех-четырех подружек. Зачем это будоражить? В политике пусть борются с нами. Не надо детей трогать", - сказал он.
Снимать залы в дорогих отелях для празднования дней рождения, видимо, становится немодно. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев пошел дальше - женил своего сына Тамерлана в государственной резиденции "Ала-Арча". Свадьба прошла 16 августа. Избранницей Тамерлана Ташиева стала девушка из Ошской области.
На мероприятие пригласили 100 человек. Среди них была и певица Самара Каримова. Она выступила и поздравила молодоженов. Помимо Каримовой, были приглашены и другие артисты кыргызской эстрады.
У присутствующих на мероприятии отобрали мобильные телефоны и запретили фотографировать. Ведущим свадьбы был Чынгыз Мырзаев.
Однако позже стало известно, что глава ГКНБ не только устраивает праздники в госрезиденции, но и живет там.
Вор в законе Камчыбек Асанбек (Камчи Кольбаев) выдал замуж дочь Эркеайым в марте. Его зятем стал молодой человек по имени Руслан. Ему 25 лет. Как сообщили ранее редакции 24.kg, торжество прошло согласно религиозным традициям. В ресторане "Арзу Гранд" состоялся обряд нике.
Сама свадьба прошла в ресторане "Версаль". Мужчины и женщины, приглашенные на торжественное мероприятие, должны были прийти в разное время - они праздновали раздельно.
Известно, что зять Кольбаева не имеет отношения к ОПГ. На этом мероприятии тоже пел Мирбек Атабеков.
Отметим, у Камчи Кольбаева четверо детей - три дочери и сын. Старшую дочь Саниру он выдал замуж в 2017 году. Эркеайым - вторая дочь кримавторитета.
Пышную свадьбу сына известного бизнесмена из Оша Жалила Атамбаева невозможно было обойти стороной. На мероприятие пригласили около 1 тысячи гостей.
Судя по фотографиям, на торжестве присутствовали действующие депутаты Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов, Аида Касымалиева, Азамат Арапбаев, Искендер Матраимов и другие. На той также пригласили экс-мэра южной столицы Мелиса Мырзакматова и бывшего главу города Таалайбека Сарыбашова. Пришел и экс-глава ГСИН Мелис Турганбаев.
Бизнесмен женил сына 12 декабря 2020 года в одном из ресторанов Оша. В ГКНБ по факту проведения свадьбы началась проверка.
"Несмотря на ограничения по проведению массовых мероприятий и торжеств, бизнесмен Жалил Атамбаев организовал пышную свадьбу с участием около 1 тысячи человек, грубо нарушая требования санитарно-эпидемиологических правил, тем самым вызвав массу недовольства среди общественности. Сын предпринимателя является действующим сотрудником ГКНБ. В отношении него начато служебное расследование", - отмечали в пресс-центре ведомства.
Жалил Атамбаев является влиятельным человеком в южном регионе. В 2019 году Финпол выявил сокрытие налогов аффилированных с ним фирм на 40 миллионов сомов.