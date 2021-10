Новое расследование происхождения коронавируса назвали "последним шансом"

13:41 14.10.2021

Всемирная организация здравоохранения представила команду ученых, которая собирается возобновить застопорившееся расследование происхождения COVID-19, при этом один высокопоставленный чиновник сказал, что это может быть последний шанс.



Группе из 26 экспертов ВОЗ будет поручено разработать новую глобальную основу для изучения происхождения новых патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, и в их компетенцию входит вызывающий COVID-19 вирус Sars-CoV-2.



Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сказал, что это может быть "последний шанс понять происхождение этого вируса" в коллегиальной манере.



Как пишет The Guardian, ранее в этом году ВОЗ объявила о создании Научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, SAGO).



Мария Ван Керкхове, технический руководитель ВОЗ по COVID-19, сказала, что новая группа срочно оценит то, что сейчас известно, что остается неизвестным и что нужно быстро сделать. "Я ожидаю, что SAGO порекомендует дальнейшие исследования в Китае и, возможно, в других местах, – сказала она. – Нельзя терять времени с этим".



Ранее в среду посол Китая при ООН в Женеве Чэнь Сюй заявил ассоциации корреспондентов ООН, что работу SAGO нельзя "политизировать". "Если мы собираемся отправлять команды в другие места, я считаю, что это должно быть не в Китай, потому что мы уже дважды принимали международные команды, – сказал дипломат. – Пора отправлять команды в другие места".



В августе Китай отклонил призывы ВОЗ к возобновлению расследования происхождения COVID-19, напоминает The Guardian.



Помимо нынешнего кризиса c пандемией COVID в последние годы появляется впервые или вновь проявляется все больше патогенов высокого риска, включая ближневосточный респираторный синдром (MERS), вирусы птичьего гриппа, Эбола и т.д.



"Появление новых вирусов, способных вызвать эпидемии и пандемии, является естественным явлением, и хотя Sars-CoV-2 последний из таких вирусов, он не будет последним, – заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. – Понимание происхождения новых патогенов имеет важное значение для предотвращения будущих вспышек".



Пандемия ненависти: десяткам ученых угрожали смертью и изнасилованием



26 членов новой команды, выдвинутых ВОЗ, были выбраны из более чем 700 заявок, представляющих целый ряд научных дисциплин. Команде предстоят двухнедельные консультации с общественностью. Среди участников – глава Берлинского института вирусологии Кристиан Дростен, Ян Юнги из Пекинского института геномики; Жан-Клод Манугуэрра из Института Пастера (Франция); Ингер Дэймон из Центров США по контролю и профилактике заболеваний.



Несколько экспертов участвовали в совместной научной миссии ВОЗ и Китая по изучению происхождения COVID-19: Владимир Дедков, Фараг Эльмубашер, Теа Фишер, Марион Купманс, Хунг Нгуен и Джон Ватсон.



Утверждается, что группа должна предоставить ВОЗ независимую оценку всех доступных научных и технических результатов глобальных исследований происхождения COVID-19. Она также должна давать рекомендации агентству здравоохранения ООН по разработке, мониторингу и поддержке следующей серии исследований происхождения вируса. Это может включать "быстрые рекомендации" по оперативным планам ВОЗ по проведению следующей серии исследований происхождения пандемии, а также рекомендации по дополнительным исследованиям.



Как напоминает The Guardian, пандемия коронавируса унесла жизни более 4,85 миллиона человек и нанесла удар по мировой экономике с тех пор, как вирус был впервые обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.



После долгой задержки группа международных экспертов ВОЗ отправилась в Ухань в январе 2021 года, чтобы подготовить отчет по первой фазе, написанный совместно с их китайскими коллегами. В их мартовском отчете не содержится четких выводов, но оцениваются четыре гипотезы. Наиболее вероятной называется версия, что вирус перешел от летучих мышей к человеку через промежуточное животное. По мнению авторов доклада, утечка из вирусологических лабораторий Уханя была "крайне маловероятной". Тем не менее прошлое расследование подверглось критике за отсутствие прозрачности и доступа, а также за то, что теория лабораторных утечек не была проанализирована более глубоко.



Андрей Яшлавский