Робин Худ? Полудурок в Осло расстреливает прохожих из лука

14:44 14.10.2021

Норвежские полицейские ищут еще одного человека, вооруженого луком и стрелами



Полиция Осло ведет поиск еще одного человека с луком и стрелами. Об этом говорится в заявлении, распространенном правоохранителями полиции в Twitter.



В тексте отмечено, что поступило сообщение о неизвестном вооруженном мужчине. Информация проверяется. Сейчас полиция находится в районе Хусеби. Правоохранители обыскивают окрестности, а также проверяют местные клубы лучников.



13 октября в Конгсберге, что недалеко от Осло, вооруженный луком и стрелами мужчина начал расстреливать прохожих. Он убил пять человек, еще трое, в том числе полицейский, получили ранения. Стрелка задержали. Преступником оказался 37-летний датчанин, принявший ислам, сообщала газета Aftenposten со ссылкой на заявление полиции и собственные источники.