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|Робин Худ? Полудурок в Осло расстреливает прохожих из лука
14:44 14.10.2021
Норвежские полицейские ищут еще одного человека, вооруженого луком и стрелами
Полиция Осло ведет поиск еще одного человека с луком и стрелами. Об этом говорится в заявлении, распространенном правоохранителями полиции в Twitter.
В тексте отмечено, что поступило сообщение о неизвестном вооруженном мужчине. Информация проверяется. Сейчас полиция находится в районе Хусеби. Правоохранители обыскивают окрестности, а также проверяют местные клубы лучников.
13 октября в Конгсберге, что недалеко от Осло, вооруженный луком и стрелами мужчина начал расстреливать прохожих. Он убил пять человек, еще трое, в том числе полицейский, получили ранения. Стрелка задержали. Преступником оказался 37-летний датчанин, принявший ислам, сообщала газета Aftenposten со ссылкой на заявление полиции и собственные источники.