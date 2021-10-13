КырВыборы-2021. ЦИК обнародовал предварительный список партий, идущих на выборы

17:34 14.10.2021

14 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Выборы - 2021

КырВыборы-2021. Предварительный список партий, идущих на выборы



ЦИК представила предварительный список партий, которые могут попасть в избирательный бюллетень.



Перечень политических организаций:



"Бутун Кыргызстан";

"Кучтуу регион";

"Азаттык";

"Ата Журт Кыргызстан";

"Улуттар биримдиги";

"Аруузат - Эл куту";

"Ынтымак";

"Ата Мекен";

"Ишеним";

"Ордо";

Партия зеленых Кыргызстана;

Патриотическая партия единения Кыргызстана;

"Альянс";

"Ыйман нуру";

"Легалайз";

"Жашасын Кыргызстан";

"Улуу-Журт";

Либерально-демократическая партия Кыргызстана "Багыт";

Социально-политическая партия "Надежда народа";

"Мекенчил Эл";

"Ак Асаба";

"Социал-демократы";

Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана.

Уточняется, что весь пакет документов следует предоставить до 18 октября включительно, не позднее 18.00 часов и внести залог в сумме 1 миллион сомов.



Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.