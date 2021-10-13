|18:55 В Душанбе судят членов ОПГ, у которой изъято почти полтонны наркотиков
17:55 Президент Киргизии доверил правительство однофамильцу, - В.Панфилова
17:54 В Бейруте вспыхнули уличные бои: в ход пошли гранатометы
17:34 КырВыборы-2021. ЦИК обнародовал предварительный список партий, идущих на выборы
15:54 Задержан директор государство-образующего Кыргызского рынка "Дордой" - Эркин Салымбеков
15:27 В Китае зарождается новый всемирный кризис, - В.Иноземцев
14:44 Робин Худ? Полудурок в Осло расстреливает прохожих из лука
13:41 Новое расследование происхождения коронавируса назвали "последним шансом"
13:38 Как звездит кыргызская "золотая молодежь". Репортаж с днюхи племяшки Жапар-президента
13:35 Япония возрождает армию самураев. Чтобы вернуть Курилы, - "СП"
13:32 П.В. Густерин: Очаровашка Хедли. Красивая женщина в понимании В.В. Путина
12:29 Санду готовит в Молдавии второй Донбасс: гагаузы митингуют уже неделю, - "МК"
10:44 Зампред РосГосдумы Толстой раскритиковал миграционную амнистию 158 тысячам законо-непослушных узбеков
10:37 Пентагон готовит размещение "контртеррористических сил" на базах в Узбекистане, - Politico
10:35 В Узбекистане стартовало досрочное голосование на выборах президента
10:23 "Я прошу, давайте проведем честные выборы", - кырпрез Жапаров
09:37 Мэрия кыргызского Нооката успешно разворовала городской бюджет. Идут аресты
08:41 The Telegraph: Европа во власти Путина
08:24 SADAT: янычары на службе Эрдогана, - Мэтт Пауэрс
08:21 МВФ навязывает миру разорительную реформу энергетики, - В.Прохватилов
07:45 "Соглашения Авраама" . В чем смысл последних договоренностей Израиля, ОАЭ и Бахрейна, - "Къ"
01:26 Угробит ли "зеленая энергетика" российскую экономику?
01:25 Ще не взмэрзла Украина?
00:18 В новый КырКабмин собрали старых клоунов, - "ВБ"
00:12 Таджикистан готов воевать с талибами* чужой кровью за чужие деньги, - А.Храмчихин
00:02 Китай и Индия готовятся к войне в Гималаях, - В.Скосырев
|23:00 Турция хочет покрыть санкционные издержки сотрудничества с Россией, - И.Субботин
18:27 Эр-Рияд и Тегеран заложили бомбу под американские санкции, - И.Субботин
18:24 Тегеран ссорится с Баку и делает ставку на Армению, - Н.Бобкин
15:19 Гендальф Вислобородый... Елбасы возглавит "Совет мудрецов СВМДА"?
15:18 "Моя любимая тюрьма": какой ценой Китай победил коронавирус
15:16 Союз на грани нервного срыва: кто ссорит Россию и Казахстан? - М.Ростовский
15:14 Операция "Нож". В Турции схватили российских шпионов, - Ферхат Унлю
15:03 В Москве "закрыли" еще одного знатного либера - ректора "Шанинки" Зуева
14:33 КазПрез запустил 10-ть нацпроектов - "Улттык рухани жангыру" и пр. хрено-бредь
14:27 В Таджикистане начались "ремонтно-профилактические" перебои с электричеством, - "РО"
14:15 Новая Европа. Муэдзин пригласит немцев на намаз, - С.Гомзикова
14:14 Дешево, но нестабильно: перейдет ли Китай на солнечную энергетику
13:59 Частная школа и коттеджный поселок. Чем владеет семейство Минздрава Кыргызстана
13:57 На Украине началась "газовая паника"
13:21 Крымскую "няшу" прокуроршу Поклонскую отправили послом на Зеленый мыс
13:06 Талибы анонсировали реформу своей ТалибАрмии
12:59 КазВласти довели реку Урал до катастрофы, - депутат Турганов
12:54 Информационно-разведывательная война против Китая, - Владимир Овчинский
12:26 Многоженство, хиджабы, национальные имена: новые тренды ЦАзии, - Алия Хамидуллина
12:14 Умер от КОВИ экс-министр экономики (в 1998-2000 гг.) России А.Шаповальянц
11:46 В Ираке схвачен вице-халиф ДАИШ Сами Джасим
10:24 Рахмон улетел к Макрону. Просить помощь на борьбу с талибами
09:24 "Двадцатка" пообещала Афганистану помощь, но не признание, - Ю.Паниев
09:23 ОДКБ и Россия подтягивают на границу с Афганистаном боевые резервы, - В.Мухин
09:08 Урегулирование Афгана не могут поделить на 20-ть, - С.Строкань
|КырВыборы-2021. ЦИК обнародовал предварительный список партий, идущих на выборы
17:34 14.10.2021
14 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Сюжет: Выборы - 2021
КырВыборы-2021. Предварительный список партий, идущих на выборы
ЦИК представила предварительный список партий, которые могут попасть в избирательный бюллетень.
Перечень политических организаций:
"Бутун Кыргызстан";
"Кучтуу регион";
"Азаттык";
"Ата Журт Кыргызстан";
"Улуттар биримдиги";
"Аруузат - Эл куту";
"Ынтымак";
"Ата Мекен";
"Ишеним";
"Ордо";
Партия зеленых Кыргызстана;
Патриотическая партия единения Кыргызстана;
"Альянс";
"Ыйман нуру";
"Легалайз";
"Жашасын Кыргызстан";
"Улуу-Журт";
Либерально-демократическая партия Кыргызстана "Багыт";
Социально-политическая партия "Надежда народа";
"Мекенчил Эл";
"Ак Асаба";
"Социал-демократы";
Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана.
Уточняется, что весь пакет документов следует предоставить до 18 октября включительно, не позднее 18.00 часов и внести залог в сумме 1 миллион сомов.
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.