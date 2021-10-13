В Бейруте вспыхнули уличные бои: в ход пошли гранатометы

17:54 14.10.2021

В столице Ливана Бейруте митинг перерос в уличные бои со стрельбой. По последним данным, в ходе вооруженных столкновений шиитских группировок погибло 6 человек и 30 были ранены.



Сегодня в Бейруте была организована акция протеста, на которой требовали отвода судьи по делу о взрыве в порту Бейрута. Однако через несколько часов ситуация обострилась, начали раздаваться выстрелы и хлопки, завязались уличные бои.



"Аль-Джазира" сообщила о гибели 6 человек, в то время как Красный Крест подтвердил информацию о ранение 30 человек и смерти 6 сторонников "Хезболлы".



Бои в столице идут уже несколько часов, СМИ пишут, что в перестрелках были задействованы снайперы и применялись гранатометы.







По информации "Аль-Джазиры", которая ссылается на очевидцев, добровольцы гражданской обороны пытаются эвакуировать семьи, оказавшиеся в ловушке между перекрестным огнем.



Уточняется, что первые автоматные очереди раздались в квартале Тайен, где сейчас соединения армии Ливана прочесывают улицы. Мирных жителей призвали покинуть квартал.



С заявлениями выступили премьер-министр Ливана Наджиб Микати и "Хезболла". Микати призвал к спокойствию и предостерег от попыток втянуть Ливан в насилие.



"Хезболла" обратилась к своим сторонникам с просьбой "не впадать в злобную рознь" и не терять адекватности.



Протесты начались после того, как судья по делу о взрыве 2020 года в порту Бейрута Тарек Битар попытался провести допрос бывших министров Али Хасана Халила, Гази Зейтера, Нухада Махнука, Юсефа Финианоса, а также экс-премьера Хасана Диаба, связанных с "Хезболлой".



Кроме того, судья Битар потребовал вызвать начальника службы безопасности генерал-майора Аббаса Ибрагима и главу госбезопасности генерал-майора Тони Салибу. Однако в МВД и Высшем совете обороны Битару не дали разрешение на допрос этих лиц.



После этого в СМИ появилось заявление главы "Хезболлы" Хасана Насралла, в котором он обвинил судью в "политическом преследовании" чиновников.