 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Киргизии доверил правительство однофамильцу, - В.Панфилова
17:55 14.10.2021

Премьер Жапаров уже пообещал населению увеличить налоги
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

13.10.21

Акылбек Жапаров обещает раскрыть все теневые схемы правительственных структур.
В Киргизии в преддверии выборов в парламент сменилось правительство. Новым главой кабинета министров стал Акылбек Жапаров – однофамилец президента Садыра Жапарова. Это тот политик, который предлагал присвоить главе государства пожизненный титул "Спаситель Кыргызстана, хан кыргызского народа, правитель нации". Отвечая на вопросы депутатов 13 октября, он пообещал "обеспечить достойной жизнью население страны" за счет увеличения налогов и сборов. С утверждением его кандидатуры на пост премьера проблем не будет.
"Акылбек Жапаров обещал, что бюджет текущего года завершит в 280 млрд сомов (3,3 млрд долл.), а в следующем году – в 400 млрд сомов (4,7 млрд долл.)", – написал Садыр Жапаров в своем Instagram. Судя по всему, это стало решающим при назначении министра экономики и финансов Акылбека Жапарова на пост главы кабмина. По мнению президента, "теперь в Киргизии начнет работать устойчивое, стабильное правительство". В случае провала нового правительства глава государства "пообещал принять меры", правда, не уточнил какие именно.

Накануне президент Киргизии подписал закон "О кабинете министров", которым существенно расширил свои полномочия, сообщила пресс-служба главы государства. В соответствии с документом у Садыра Жапарова теперь есть право по собственной инициативе увольнять премьер-министра и членов кабинета министров. Ранее он и так расширил свои полномочия, приняв новую Конституцию.

Акылбек Жапаров стал третьим премьер-министром после октябрьского переворота 2020 года. "Экономический, энергетический, социальный кризис, который девятым валом накрыл страну, требует найти виновного, и хотя с прошлого октября вся ответственность лежит на одном человеке, но он нести ее не хочет", – написала в Facebook депутат киргизского парламента Наталья Никитенко.

Новый глава кабинета министров Жапаров обещает "достойную жизнь населению страны". В парламенте он рассказал, как намеревается добиться рекордных показателей. Прежде всего ввести налоговую нагрузку для богатых и раскрыть всю теневую работу таможни. "Считаю, что богатые должны платить больше налогов, но при этом иметь льготы, если создают рабочие места. Во всем мире так. Олигархов не должно быть, но богатых должно быть больше. Мы будем делать упор на четыре основных фактора: доступность капитала, технологий, эффективное использование земельных ресурсов и развитие личностного капитала", – заявил Акылбек Жапаров. Чиновник обещает "золотые горы" и собирается задержаться на этом посту как минимум на четыре года: "В 2022 году бюджет страны должен вырасти до 400 млрд сомов, 2023-м – до 500 млрд, 2024-м – до 600 млрд сомов". По его словам, в следующем году сборы Таможенной службы увеличатся до 100 млрд сомов, а сборы Налоговой службы – на 150 млрд сомов.

В прошлом году после октябрьского переворота новая власть уже обещала подъем экономики и борьбу с коррупцией. Были проведены показательные аресты. В частности, взяли небезызвестного Раима Матраимова – "начальника таможни". Его подозревали в выводе из страны 700 млн долл. В бюджет страны он выплатил около 23 млн долл. и вышел на свободу. Всего, как сказал глава Государственного комитета национальной безопасности Камчибек Ташиев, ведомство собрало с коррупционеров 7,5 млрд сомов (чуть более 88 млн долл.).

Депутаты парламента также рассмотрели предложенную президентом новую структуру и состав правительства. Прежняя "урезанная" структура была признана неэффективной. Напомним, что ряд министерств и ведомств объединили, как, например, Министерство здравоохранения с министерствами соцобеспечения и миграции. Теперь планируется вернуть прежний вариант. Увеличилось количество вице-премьер-министров. Вместо прежних четверых будет восемь. Многие министры сохранили свои посты, хотя к некоторым из них есть вопросы. "Министр здравоохранения, который нас "прославил" на весь мир (лечением народными средствами от коронавируса. – "НГ"); министр сельского хозяйства, который довел отрасль до кризиса; министр внутренних дел, при котором преступность увеличилась в 1,5 раза; министр энергетики, который обманывал нас поставками электроэнергии из Таджикистана, довел страну до плановых отключений", – отметила Наталья Никитенко. Она также обратила внимание на то, что в новом составе правительства осталась одна женщина из прежних трех. При этом президент заявлял о поддержке женщин-лидеров, о необходимости их продвижения. Но на деле все иначе. Кроме этого, нынешний состав кабмина "впервые стал мононациональным".

В Бишкеке поговаривают, что и будущий состав парламента также будет мононациональным, а в его состав войдут очень богатые люди и их представители. 18 октября заканчивается срок подачи документов в ЦИК от самовыдвиженцев. Выборы состоятся 28 ноября. Борьба обещает быть жесткой. На одно место в парламенте претендует 5–8 человек. Происходит перегруппировка политических партий и движений, создаются временные союзы, которые после выборов, как правило, распадаются.

"Учитывая все это, перспективы становятся мрачными… Акылбек Жапаров недавно заявлял, что президент озвучит план выхода из кризиса, но его до сих пор нет. Зато есть очередные прожекты увеличить бюджет на 120 млрд сомов (!). Причем путем увеличения сборов и налогов. Как это сделать в умирающей экономике?" – написала в заключение Наталья Никитенко.

Тем не менее большинство депутатов поддерживают кандидатуру Акылбека Жапарова. Во-первых, парламент полностью подконтролен президенту. Во-вторых, нынешнему созыву осталось работать всего месяц, и осложнять себе жизнь депутаты не будут.

Источник - ng.ru
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