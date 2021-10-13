В Душанбе судят членов ОПГ, у которой изъято почти полтонны наркотиков

18:55 14.10.2021

Суд города Душанбе приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении членов транснациональной преступной сети, у которой изъято почти полтонны наркотиков.



В группировку входили шесть человек в возрасте от 23 до 57 лет. Возглавлял группировку житель Душанбе Азизулло Абдуллоев, известный как "Азизи хонасоз" ("Азиз-строитель"). Наркоторговцы были задержаны 20 июля, в день религиозного праздника Иди Курбон.



Попытки связаться с адвокатами и родственниками подсудимых не увенчались успехом.



Министерство внутренних дел Таджикистана вечером 13 октября сообщило, что члены транснациональной преступной сети долгое время занимались переброской наркотиков из Афганистана через страны Центральной Азии в Европу. У членов ОПГ изъято свыше 473 кг наркотиков, в том числе 79 кг героина, стоимостью более $6 миллионов.



В телесюжете пресс-центра МВД Таджикистана, который был показан накануне на телеканале "Точикистон", Азизулло Абдуллоев и члены ОПГ давали признательные показания. Как именно были получены показания, неизвестно.



В УМВД по городу Душанбе 14 октября сообщили, что Азизулло Абдуллоев и его подельники (Сиевуш Содиков, Азамат Тулаганов, Сорбон Сабзкадамов, Бурон Саматов ва Мурод Худжаев) обвиняются также в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ст.262 УК Республики Таджикистан). Один из членов группировки – Азамат Тулаганов является гражданином Узбекистана.



В столичной милиции отметили, что двое членов преступной группы, в том числе, Шамсулло Саидшарифов, объявлены в международный розыск.



О членах ОПГ очень мало информации. Известно лишь, что самый молодой из них – 23-летний Сиевуш Содиков является студентом одного из высших учебных заведений Таджикистана, а самый возрастной – 57-летний Бурон Саматов работал учителем в районе Рудаки.



Радио Озоди выяснило, что главарь группировки – 46-летний Азизулло Абдуллоев, известный как "Азизи хонасоз", является главой компании "Бунедкори аср". Компания занимается строительством жилых домов в столице и близлежащих к ней районах. Сотрудники компании "Бунедкори аср" подтвердили, что их руководитель арестован.



Пресс-центр УМВД Таджикистана по городу Душанбе сообщил, что Азизулло Абдуллоев в 2005 году был осужден в России за мошенничество и незаконный оборот наркотиков.



Таджикистан - один из основных пунктов транспортировки афганских наркотиков в Россию и на Запад. Власти Таджикистана последние годы заявляли о сокращении контрабанды "адского зелья" из Афганистана. Однако 14 октября председатель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ в Москве отметил, что за последние несколько месяцев заметно выросла контрабанда наркотиков, оружия, боеприпасов из Афганистана в Таджикистан.