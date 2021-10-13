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|Профанация интеграции. Какие документы подписали главы стран ЕАЭС на онлайн-заседании
18:57 14.10.2021
Сегодня состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств подписали девять документов.
БИШКЕК, 14 окт - Sputnik. По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции одобрены проекты ряда нормативных актов, сообщает администрация президента Кыргызстана.
Лидеры стран ЕАЭС одобрили следующие документы:
поручение в рамках вопроса об экономическом давлении, оказываемом третьими странами на государства ЕАЭС;
заявление об экономическом сотрудничестве стран ЕАЭС в рамках климатической повестки;
решение "О переходе ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС";
решение "О внесении изменений в перечень "чувствительных" товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом ЕЭК";
протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и суда ЕАЭС, являющихся гражданами России;
решение "О результатах осуществления внешнего аудита (контроля) в органах ЕАЭС в 2019 году";
распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета".
решение "О прекращении полномочий члена Коллегии Евразийской экономической комиссии";
решение "О назначении члена Коллегии Евразийской экономической комиссии".