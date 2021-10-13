Принята Нацпрограмма развития Кыргызстана до 2026 года. Что обещают власти

19:00 14.10.2021

Власти определили семь приоритетных направлений развития КР. Администрация президента представила текст программы.



Принята Национальная программа развития Кыргызстана до 2026 года, сообщила пресс-служба главы государства.



Указ подписал президент Садыр Жапаров в связи с принятием новой Конституции и изменением социально-экономической ситуации в стране.



В тексте программы, который опубликован на сайте президента, указаны следующие ориентиры:



обеспечение ежегодного темпа реального экономического роста в среднем на уровне 5 процентов;

достижение ВВП на душу населения не менее 1 500 долларов;

снижение уровня безработицы до уровня 5 процентов;

обеспечение ежегодного притока прямых иностранных инвестиций в объеме не менее 13 процентов к ВВП;

сохранение размера государственного внешнего долга на уровне не более 60 процентов к ВВП;

улучшение показателя страны в рейтинге по индексу человеческого развития на 5 позиций;

улучшение показателя в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности на 10 позиций;

снижение уровня бедности населения до уровня 20 процентов, включая уровень детской бедности - до 25 процентов;

обеспечение не менее 50 процентов выпускников школ, достигших базового уровня функциональной грамотности по результатам Общереспубликанского тестирования;

вхождение КР в топ-60 стран по индексу развития электронного правительства;

сокращение выбросов парниковых газов на 17 процентов;

улучшение показателя в рейтинге по индексу восприятия коррупции на 10 позиций.

Также есть семь приоритетных направлений - антикризисные меры, реформа управления, формирование среды для развития, ключевые отрасли экономики, социальное развитие, внешняя политика и национальная безопасность, и особые приоритеты.



Кабмину поручено разработать и принять план мероприятий по реализации программы, актуализировать инвестиционные проекты, указанные в стратегии развития на 2018–2040 годы.

Парламенту, Верховному суду и другим органам власти рекомендуется согласовать свои стратегические документы (концепции, стратегии, программы) и планы мероприятий с Национальной программой развития до 2026 года.