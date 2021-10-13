Зачем Казахстану АЭС? Пиар урана

19:04 14.10.2021

"Казахстану сам Бог велел" – эксперт о планах по строительству



Виктор Толочко



Казахстан мог бы зарабатывать на продаже электроэнергии в другие страны, для этого в республике созданы все предпосылки, считает эксперт



Какие выгоды будет иметь Казахстан в случае запуска атомной электростанции (АЭС) на своей территории, рассказал эксперт по энергетике, главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич.



"Крупнейший в мире производитель урана, не имеющий своей атомной электростанции, это, на мой взгляд, как-то неправильно. Потому что вам-то точно сам Бог велел. Тем более что (…) банк низкообогащенного урана на территории Казахстана есть. То есть все предпосылки имеются", - сказал Марцинкевич в ходе видеомоста Москва - Нур-Султан - Минск - Ереван информационного агентства Sputnik.



Вместе с тем запуск АЭС будет экономически выгоден для Казахстана – республика могла бы продавать свою электроэнергию соседям по региону, например, Узбекистану.



"С учетом того, что они уже перестали экспортировать газ и начали его импортировать… Я думаю, помощь электроэнергией со стороны Казахстана была бы очень кстати", - продолжил эксперт.



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Цены на уран в мире растут

Эксперт также рассказал, что за последнее время значительно выросли мировые цены на уран. Для Казахстана, который является крупнейшим производителем урана, это хорошая новость.



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"Я насчитал (рост цен на уран – Sputnik) 34% за полтора месяца. В основном это связано с тем, что пошли физические закупки урана канадским фондом Sprott Physical Uranium Trust, выкуплено более 10 тыс. тонн, цена с 30 долларов за фунт выросла до 50 долларов, и, по оценкам фондовых аналитиков, цена эта продержится минимум несколько лет", - добавил Марцинкевич.



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По его словам, на рост цен также повлияли европейские страны: они увидели ненадежность солнечных и ветровых электростанций, работа которых зависит от климатических условий.



"Спрос должен повышаться. Из всего, что я прочитал, по оценкам биржевиков, как минимум до 2024 года эта цена должна продержаться. Растут акции горнодобывающих компаний. Так что я тут только рад за Казахстан, что наконец-то… Вы долго ждали. Долго регулировали этот рынок, и тронулось с мертвой точки", - заключил эксперт.