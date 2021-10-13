Главы стран ЕАЭС сделали совместное заявление. Климат, однако, беспокоит...

19:12 14.10.2021

В заявлении говорится, что реагирование на изменение климата вызовет в мировой экономике глубинные процессы, в том числе технологическую трансформацию производства.



БИШКЕК, 14 окт - Sputnik. Высший Евразийский экономический совет принял совместное заявление, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.



В тексте заявления отмечается, что государства ЕАЭС выступают за инклюзивное международное сотрудничество по вопросам борьбы с изменением климата и укрепление внешнеэкономических связей на основе принципов недискриминации, равноправия и уважения суверенитета.



"Считаем, что реагирование на вызовы изменения климата, исходя из долгосрочной глобальной цели достижения баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением во второй половине XXI века, вызовет в мировой экономике глубинные процессы, в том числе всеобъемлющую технологическую трансформацию производства, существенное изменение структуры мировой экономики, в которой будут доминировать производства и технологии с низким уровнем выбросов парниковых газов", - говорится в заявлении.

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Масштабность происходящих изменений требует скоординированных действий государств, нацеленных на создание благоприятных условий для экономического роста, защиту окружающей среды, предотвращение усиления разрыва между развитыми развивающими странами, отметили члены ЕАЭС. Союз подтвердил намерение внести конструктивный вклад в работу предстоящей конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

ЕАЭС призвал завершить формирование правил реализации Парижского соглашения, в том числе в части рыночных механизмов сотрудничества на основе инклюзивности, широкого доступа к создаваемым механизмам, недискриминации и эффективности сокращения выбросов и поглощения парниковых газов.



"Подчеркиваем важность широкого международного обмена и недискриминационного использования технологий, обеспечивающих сокращение выбросов и низкоуглеродное развитие, эффективное и рациональное использование ископаемых источников, атомной энергии и гидрогенерации, низкоуглеродного транспорта, внедрения водородных технологий, возобновляемых источников энергии, энергоэффективных подходов и технологий в промышленности, сельском хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве", - указано в документе.

Также заявлено, что необходимо двигаться в направлении взаимного международного признания механизмов обращения углеродных единиц, образованных в результате реализации климатических проектов, а также систем подтверждения происхождения электрической энергии. Отдельно отмечена необходимость использования потенциала цифровых платформ в реализации климатической повестки.



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"Заявляем о намерении развивать экономическое сотрудничество государств ЕАЭС в рамках климатической повестки, в том числе для достижения целей Парижского соглашения и целей устойчивого развития ООН, включая формирование необходимых подходов и механизмов, исходя из принципов функционирования единого рынка ЕАЭС", - говорится в тексте.

Главы стран-участниц выразили уверенность, что экономическое сотрудничество ЕАЭС в рамках климатической повестки станет важным вкладом в международные усилия по борьбе с изменением климата и обеспечение устойчивого развития.