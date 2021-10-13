Моня-таки на..л Беню? РосДумДеп Хинштейн настучал на счета РосДумДепа Веллера

19:18 14.10.2021

Хинштейн направит запрос о зарубежных счетах депутата Веллера



Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении проверить наличие зарубежных счетов у своего коллеги Алексея Веллера. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Речь идет о банковских счетах в Лихтенштейне.



Парламентарий написал, что будет обращаться в Генпрокуратуру и другие организации с соответствующими запросами. О результатах проверок он пообещал сообщить публично.



"Запросы о возможном наличии у депутата ГД Алексея Веллера банковского счета в Лихтенштейне будут направлены в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг в ближайшее время", - заявил Хинштейн.



Парламентарий напомнил, что российское законодательство запрещает людям, занимающим государственные должности, иметь иностранные активы.



"И неважно: один доллар лежит там или 4,1 млн евро. Есть счет - значит, долой с госслужбы или из депутатов!" - резюмировал депутат.