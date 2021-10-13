 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дарига Назарбаева возобновила пиар-поездки по городам и весям КазахстанщиныДарига Назарбаева возобновила пиар-поездки по городам и весям Казахстанщины
00:13 15.10.2021

Дарига Назарбаева с рабочей поездкой находится в Костанайской области

Директор Фонда Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетили детский реабилитационный центр "Қамқорлық" и кабинеты поддержки инклюзии, (КПИ) в Рудном, сообщает zakon.kz.

Дарига Назарбаева ознакомилась с деятельностью сотрудников и поговорила с родителями детей, получающих реабилитационные услуги. К слову, в центре работают специалисты (реабилитологи, инструкторы ЛФК, логопеды, дефектологи, эрготерапевты, психологи), прошедшие профессиональную подготовку и обучение. Здесь работа ведется при помощи современного оборудования, закуп которого профинансировал Фонд поддержки социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.

Благодаря этому в центре квалифицированную помощь получают дети (в возрасте от 1 года до 18 лет) с нейро-ортопедическими нарушениями, в том числе с церебральным параличом.

Как отмечает руководитель центра Салима Бикбулатова, с момента открытия центр принял на бесплатную реабилитацию более 340 детей с нейро-ортопедическими заболеваниями. Планируется, что до конца года этот показатель вырастет до 500 детей.

Нас радует, что мы видим позитивные результаты нашей работы. 46 детей после пройденного лечения сделали первые самостоятельные шаги, 40 - произнесли первые слова, - сказала Салима Бикбулатова.

Свои эмоции не скрывают и родители.

Вижу, что в центре работают профессионалы, что здесь созданы отличные условия. Мой одиннадцатилетний сын Шынгыс часто спрашивает меня, сможет ли он держать руль пораженной рукой, водить машину, когда вырастет. Я верю, что это обязательно случится и говорю ему об этом. Помогают нам в этом опытные специалисты реабилитационного центра "Қамқорлық". Благодарю Фонд Нурсултана Назарбаева за открытие такого центра, который помогает сбыться мечтам наших детей, - отметила мама одного из ребенка Айнагуль Муканова.

В рамках рабочей поездки Дарига Назарбаева также посетила кабинет поддержки инклюзии, расположенного в СШ№17". Задача работы кабинета – подготовка ребенка с особыми потребностями к обучению в классе со сверстниками, сопровождение во время учебного процесса. В течение года под сопровождением специалистов КПИ находятся 12 детей.

В целом, до конца 2021 года планируется открытие еще 8 региональных реабилитационных центров и 6 центров раннего вмешательства, которые увеличат охват еще до 8 000 детей в год.

Новый центр, как и кабинеты инклюзии, открыты в рамках реализации инициативы Елбасы "Қамқорлық". Она направлена на развитие инклюзивного общества в Казахстане, оказание помощи детям с особыми потребностями в реабилитации.

Всего на сегодняшний день запущена работа 8 региональных центров, 16 кабинетов поддержки инклюзии. Центры принимают до 5000 детей в год, а в КПИ оказывается помощь 131 ребенку.

Находясь в Костанае, Дарига Назарбаева посетила кабинет Qabilet в региональном научно-практическом центре "Қостанай дарыны", провела встречу с победителями Национальной олимпиады "Мың бала", обладателями бронзовых медалей, наставниками и участниками программы "Медаль Елбасы".

Данные проекты являются частью инициативы "Ел үміті" Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Проект "Служба Qabilet" нацелен на организацию службы сопровождения, поддержки детей и талантливой молодежи. На первом этапе реализации проекта планируется охватить около 50 тысяч школьников. Для этого подготовлены методисты и психологи. Из Костаная обучение прошли 9 специалистов. Диагностика способностей осуществляется на платформе qabilet.elbasyacademy.kz.

В олимпиаде "Мың бала", которая выявляет способных учащихся из сел, от Костанайской области приняли участие 1834 учащихся 5-6 классов. Призовые места заняли 40 детей. В специализированные школы для одаренных детей поступило 9 победителей. В целом, за два года в проекте со всей страны приняли участие 445 тысяч учащихся 5-6 классов школ сельской местности, из них 2000 стали победителями, 638 детей зачислены в специализированные школы для одаренных детей.

В проекте "Медаль Елбасы" за два года приняли участие более 20 тысяч человек по всей стране. Участники проявляют себя по 7 направлениям: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, экспедиции и походы,трудовая практика. 3920 участников награждены бронзовыми, 8 - серебряными медалями. В этом году 605 обладателей медали получили гранты в высшие учебные заведения РК. Более 30% из них - выпускники сельских школ.

За период реализации программы 329 участников по Костанайской области завоевали бронзовые медали. В 2021 году государственные образовательные гранты присуждены 38 медалистам (44% из сельской местности).

Источник - zakon.kz
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