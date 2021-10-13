Москва амнистирует Рафшанов и Джамшутов, а русским - шиш

00:22 15.10.2021 Послабления трудовым мигрантам-нарушителям удивили общество



Сергей Аксенов

Материал комментируют:

Алексей Сахнин

Андрей Дмитриев

Антон Цветков

Дмитрий Исповедников



Россия объявила миграционную амнистию для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию России. Об этом сообщило посольство Узбекистана в Москве со ссылкой на руководство МВД РФ.



Ранее об амнистии 300 тысяч граждан Узбекистана и Таджикистана рассказал президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов. По его словам, это стало результатом "долгих переговоров". Миграционная амнистия не распространяется на граждан, депортированных судами.



На просьбу "СП" прокомментировать реализацию амнистии Коженов предложил связаться с ним "через неделю". Вопрос "что должно случиться за эту неделю?" остался без ответа.



По мнению председателя экспертного совета оператора на рынке миграционных услуг ГК "Аксиома" Дмитрия Исповедникова, мигрантов-нарушителей легче контролировать.



- Речь идет о мигрантах, выдворенных из России по решению МВД за незначительные административные правонарушения вроде перехода улицы в неположенном месте. Эти люди уже работали в России и поэтому у них выше уровень интеграции. Если их сейчас будут завозиться в Россию по модели "оргнабора" - на конкретные рабочие места, то возможностей совершать новые правонарушения у них будет меньше. На мигрантов-нарушителей в МВД уже есть досье.



"СП": Оргнабор - это чартерные поезда, которые лоббирует Минстрой?



- Если российский работодатель обращается к этому механизму, то он отвечает за тех людей, которых он ввозит. Он заинтересован, чтобы они работали именно у него. Это отразится и на зарплате, а значит иностранный работник не покинет это рабочее место. На месте выезда будут проводиться проверка квалификации, медосвидетельствование, вакцинация, прием экзаменов и оформление документов. Все это поможет поместить работников в поле жесткого правового контроля.



Такая схема в 2020 году из-за оттока мигрантов с началом пандемии была реализована в Белокаменке Мурманской области рамках проекта судостроения, а также на Амурском НПЗ. Туже ежемесячно завозилось по несколько сотен человек.



Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков удивлен, что решение МВД принято кулуарно.



- В то время как западные страны вводят экономические стимулы для трудовых мигрантов, например, дотации на приезд, на билеты, привлекая добропорядочных работников, Россия зовет тех, кому запретили въезд, потому что у нас некому работать. Конечно, каждому можно дать второй шанс, но это не должно происходить веерным способом, когда зеленый свет включают одновременно для сотен тысяч мигрантов.



"СП": Инициаторы ссылаются на незначительность правонарушений мигрантов…



- Раз объявили административную амнистию иностранцам, то может быть объявить ее для россиян? Иначе, это несправедливо. Но самое важное, что МВД приняло решение о миграционной амнистии не посоветовавшись с обществом. Ведь меры по ограничению въезда были приняты для защиты наших людей, а ведомство это проигнорировало. А сила милиции с советских времен в связи с народом.



И надо корректировать миграционную политику. Они приезжают в Москву, здесь шляются, едут в миграционный центр в Сахарово, где не зная ни русского языка получают разрешение на работу.



Может оформлять патент на работу нужно все-таки на границе? И раз уж мы запускаем в страну нарушителей закона, то пусть они хотя бы отмечаются где-то, как освобожденные условно-досрочно.



Координатор "Левого фронта" Алексей Сахнин уверен, что выгода от труда мигрантов перевешивает для российских властей любые другие соображения.



- Миграционная амнистия предваряет ввоз миллионов гастарбайтеров чартерными поездами. Если в низах общества эта тема может воспринимается в национальных тонах, то в верхах речь идет только о цифрах в уравнениях, описывающих рынок труда. Правительство, чиновники не лгут, когда говорят, что они чистые технократы, выступают здесь как счетная машина и руководствуются исключительно установкой на дешевый труд.



Чиновники часто жалуются, что россияне ленивые и не хотят работать за 30 тысяч рублей. Это правда. Но эти 30 тысяч рублей не оправданы ничем: ни структурой нашей экономики, ни производительностью труда. Это наглое, почти насильственное перераспределение денег в пользу правящего класса. А люди из нищих и перенаселенных стран Центральной Азии готовы работать даже за эти жалкие деньги. И в рамках логики дешевого труда их будут завозить.



"СП": Низкие издержки - прогресс, думают комбинаторы во власти…



- Ничего прогрессивного в этой практике нет. Гастарбайтеров везут на пытку. Они будут работать вне трудового законодательства, социального государства, будут заниматься тупым, рутинным, нетворческим, низкопроизводительным и очень низкоплачиваемым трудом и жить в скотских условиях. Естественно, что среди них риски социальной депривации, криминализации, экстремизма будут выше. Никакого гуманного алиби для этой политики нет.



Дешевый труд тормозит инвестиции в основной капитал, в НИОКР, в механизацию и автоматизацию производств. Это балласт, мешающий стране развиваться. Но наше правительство все равно будет так поступать, несмотря ни на какие аргументы. Потому что бюрократия, которая руководит страной и крупный бизнес, который извлекает из нее прибыль - это одно и то же. Их прямой интерес - выколачивание ренты от эксплуатации национальных богатств здесь и сейчас.



Левые выступают не за бесконечный и бесконтрольный ввоз людей из разных стран, а за инвестиции в рынок труда. Рабочие руки, которых не хватает в России, не должны быть дешевыми. Люди должны жить в нормальных условиях, получать образование, повышение квалификации, иметь жилье, перспективы, в хорошем смысле слова ассимилироваться, чтобы нормально жить в обществе. Но если в них инвестировать, то они теряют ценность с точки зрения логики эксплуатации дешевого труда.



- Если рассматривать историю с миграционной амнистией с политической стороны, то налицо несколько факторов, - говорит координатор незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова Андрей Дмитриев.



Во-первых, из-за отрицательного отношения общества к таким мерам, решение приняли после выборов в Государственную Думу. Демонстративно показав: проголосовали - молодцы, а дальше на мнение граждан плевать. В то время как в ходе предвыборной кампании кандидаты, в том числе от партии власти, много упражнялись в риторике о создании рабочих мест для коренного населения и необходимости разбираться со случаями беспредела "понаехавших". Интересно, вспомнят ли сейчас депутаты об этом? Учитывая ценное указание спикера Вячеслава Володина на открытии Думы о том, что "нельзя, будучи во власти, быть ей же в оппозиции", скорее промолчат в тряпочку.



Во-вторых, у миграционной амнистии есть вполне конкретные влиятельные "двигатели" в правительстве. Это вице-премьер Марат Хуснуллин, а также близкий к нему министр ЖКХ и строительства Ирек Файзуллин, тесно связанные с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Татарстана Русланом Миннихановым. Именно они неустанно пекутся о завозе все большего числа мигрантов в интересах крупного бизнеса. Как видно, это очень влиятельная группа, регулярно добивающаяся своих целей. А чтобы понять, какие суммы вращаются в этой сфере, отметим только, что ведущие строительные магнаты находятся в верхушке списка "Форбс", чьи доходы вполне сопоставимы с главами сырьевых корпораций.



В-третьих, когда нам рассказывают, что подобные меры необходимы для продвижения интересов России в Средней Азии - это ерунда. Скажем, как раз сейчас в Узбекистане проходит массированная поддержанная властями компания по "мягкому" вытеснению русского языка из общественного пространства, с благословения президента Шавката Мирзиеева прославляются лидеры басмачей как "борцы за национальную независимость". Как реагирует на это Кремль? А вот такими подарками. Это давняя стратегия МИДа на постсоветском пространстве - не продвигать интересы России, а дружить любой ценой. Ну соседи такой "дружбой" и пользуются в своих интересах. Источник - СвободнаяПресса

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