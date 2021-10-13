 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.10.2021
01:36  Узбекистан передумал размещать американские базы. Мирзиеев вертится как уж в тандыре, - "Къ"
01:33  НАТО переходит от гибридной к когнитивной войне, - В.Мухин
01:30  Газовая мышеловка Кремля: Европа попалась!
01:26  Санкции и интеграция: о чем Путин говорил на саммите ЕАЭС
00:32  США на Украине оказались заложниками теории домино, - "СП"
00:31  Россия и Турция возвращаются к языку артиллерийских залпов, - И.Субботин
00:28  Ливан оказался на грани гражданской войны, - Г.Петров

00:26  Сирию ведут к разделу между Россией и Турцией? - М.Магид
00:24  Туркмении хочется невинность соблюсти и капитал приобрести, - И.Джорбенадзе
00:23  Китай обходит США в создании главной технологии будущего
00:22  Москва амнистирует Рафшанов и Джамшутов, а русским - шиш
00:19  Царствуй, лежа на боку!... В России заговорили о реставрации монархии
00:13  Дарига Назарбаева возобновила пиар-поездки по городам и весям Казахстанщины
Четверг, 14.10.2021
19:18  Моня-таки на..л Беню? РосДумДеп Хинштейн настучал на счета РосДумДепа Веллера
19:12  Главы стран ЕАЭС сделали совместное заявление. Климат, однако, беспокоит...
19:04  Зачем Казахстану АЭС? Пиар урана
19:00  Принята Нацпрограмма развития Кыргызстана до 2026 года. Что обещают власти
18:57  Профанация интеграции. Какие документы подписали главы стран ЕАЭС на онлайн-заседании
18:55  В Душанбе судят членов ОПГ, у которой изъято почти полтонны наркотиков
17:55  Президент Киргизии доверил правительство однофамильцу, - В.Панфилова
17:54  В Бейруте вспыхнули уличные бои: в ход пошли гранатометы
17:34  КырВыборы-2021. ЦИК обнародовал предварительный список партий, идущих на выборы
15:54  Задержан директор государство-образующего Кыргызского рынка "Дордой" - Эркин Салымбеков
15:27  В Китае зарождается новый всемирный кризис, - В.Иноземцев
14:44  Робин Худ? Полудурок в Осло расстреливает прохожих из лука
13:41  Новое расследование происхождения коронавируса назвали "последним шансом"
13:38  Как звездит кыргызская "золотая молодежь". Репортаж с днюхи племяшки Жапар-президента
13:35  Япония возрождает армию самураев. Чтобы вернуть Курилы, - "СП"
13:32  П.В. Густерин: Очаровашка Хедли. Красивая женщина в понимании В.В. Путина
12:29  Санду готовит в Молдавии второй Донбасс: гагаузы митингуют уже неделю, - "МК"
10:44  Зампред РосГосдумы Толстой раскритиковал миграционную амнистию 158 тысячам законо-непослушных узбеков
10:37  Пентагон готовит размещение "контртеррористических сил" на базах в Узбекистане, - Politico
10:35  В Узбекистане стартовало досрочное голосование на выборах президента
10:23  "Я прошу, давайте проведем честные выборы", - кырпрез Жапаров
09:37  Мэрия кыргызского Нооката успешно разворовала городской бюджет. Идут аресты
08:41  The Telegraph: Европа во власти Путина
08:24  SADAT: янычары на службе Эрдогана, - Мэтт Пауэрс
08:21  МВФ навязывает миру разорительную реформу энергетики, - В.Прохватилов
07:45  "Соглашения Авраама" . В чем смысл последних договоренностей Израиля, ОАЭ и Бахрейна, - "Къ"
01:26  Угробит ли "зеленая энергетика" российскую экономику?
01:25  Ще не взмэрзла Украина?
00:18  В новый КырКабмин собрали старых клоунов, - "ВБ"
00:12  Таджикистан готов воевать с талибами* чужой кровью за чужие деньги, - А.Храмчихин
00:02  Китай и Индия готовятся к войне в Гималаях, - В.Скосырев
Среда, 13.10.2021
23:00  Турция хочет покрыть санкционные издержки сотрудничества с Россией, - И.Субботин
18:27  Эр-Рияд и Тегеран заложили бомбу под американские санкции, - И.Субботин
18:24  Тегеран ссорится с Баку и делает ставку на Армению, - Н.Бобкин
15:19  Гендальф Вислобородый... Елбасы возглавит "Совет мудрецов СВМДА"?
15:18  "Моя любимая тюрьма": какой ценой Китай победил коронавирус
15:16  Союз на грани нервного срыва: кто ссорит Россию и Казахстан? - М.Ростовский
15:14  Операция "Нож". В Турции схватили российских шпионов, - Ферхат Унлю
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай обходит США в создании главной технологии будущего
00:23 15.10.2021

Китайский подход к искусственному интеллекту существенно отличается от американского

Алексей Анпилогов

Внезапно выяснилось, что Китай вырвался в лидеры разработки одной из ключевых технологий будущего – искусственного интеллекта. По мнению американских специалистов, "все уже кончено", Китай навсегда опередил США. Каким образом и за счет чего это произошло? И каковы позиции России в этой технологической гонке?

Николя Шайан, первый главный специалист Пентагона по программному обеспечению, который ушел в отставку в знак протеста против медленных темпов технологических преобразований в вооруженных силах США, сказал, что неспособность реагировать на происходящее в сфере быстрого развития систем ИИ ставит интересы Соединенных Штатов под прямую угрозу. "Через 15-20 лет у нас (США – прим. ВЗГЛЯД) не будет никаких шансов противостоять Китаю. Сейчас это уже решенный вопрос: на мой взгляд, все уже кончено, – сказал он в интервью изданию Financial Times. – Потребуется ли для этого война или нет – это что-то вроде анекдота".

Его высказывание вполне определенно. С точки зрения специалиста, США уже проиграли Китаю гонку по разработке систем искусственного интеллекта.

Китай и США: два подхода

По словам Шайана, разработка ИИ в США ведется бессистемно, а крупные технологические компании, такие как Google, стараются закрывать свои разработки, крайне неохотно делясь технологиями в сфере ИИ не только с возможными конкурентами, но и даже с американским государством. Кроме того, развитие ИИ в США тормозится в постоянных этических дебатах по поводу самой технологии, в которых лейтмотив "восстания машин" все время переплетается с вопросами "машинной морали" и ее отличия от общепринятой, человеческой.

Напротив, китайские компании обязаны сотрудничать со своим правительством и делают огромные инвестиции в сфере ИИ без оглядки на этические нормы. Кроме того, развитие ИИ в Китае идет по четкому плану, имеющему внятные и выполнимые цели и задачи.

Высказывания Шайана вызвали бурную реакцию в американских СМИ. Он объявил о своей отставке из Пентагона еще в начале сентября, заявив, что военных чиновников неоднократно назначали ответственными за кибернетические инициативы, для реализации которых у них элементарно не хватало опыта. Кроме того, тогда он заявил, что киберзащита США в некоторых государственных ведомствах находится на уровне "детского сада".

Однако столь резкое заявление о стратегическом отставании США от Китая в такой ключевой сфере, как ИИ, прозвучало на столь высоком уровне впервые.

За что сражаются в сфере ИИ

Главным документом, на который опирается Китай в сфере развития ИИ, является принятая в июне 2017 года Госсоветом КНР "Программа развития искусственного интеллекта нового поколения". Этот рамочный документ включает в себя стратегические цели страны в сфере ИИ (по крайней мере – публично декларируемый аспект таковых), сроки их достижения, содержит бюрократические механизмы организации работы и перечисляет источники финансирования.

Из этого документа, который охватывает период до 2025 года, понятно, что главными целями Китая на нынешнем этапе является создание качественного так называемого слабого ИИ. Это чисто китайский подход, предельно утилитарный и приземленный. Китайцам не нужен "машинный разум", превосходящий по интеллекту человеческий, над которым безуспешно пока бьются в США. Китайцы на данном этапе стремятся создать условную "лошадь" или "собаку", которая будет послушной, исполнительной и прогнозируемой в своем поведении, но иметь в своем составе всю мощь информационных технологий.

В "Программе" постулируется, что в КНР основной упор в сфере ИИ будет связан с созданием подключенных к интернету автомобилей, умных роботов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), систем распознавания лиц и голоса, машинного анализа медицинских изображений. Все эти задачи легко возложить на "слабый" ИИ.

Кроме того, в Китае на базе технологий ИИ уже вовсю создается и наполняется новая система для поддержания в стране социально-политической стабильности – пресловутая шкала "системы социального доверия" или "социального кредита". Фактически китайский ИИ тренируют на огромном массиве исходных разрозненных данных, которые постоянно продуцируют простые китайцы. Попутно тем самым закрывается еще одна социальная брешь – низкий уровень организации и горизонтального взаимодействия среди огромного населения большой и неоднородной страны.

Ну и, наконец, в китайской программе есть фундаментальный раздел. В нем постулируется, что КНР необходимо совершить прорыв сразу в нескольких ключевых фундаментальных технологиях – прежде всего в разработке чипов и нейросетей, а также платформ с открытым исходным кодом. Говорится и о том, что процессы развития ИИ не должны идти в отрыве от реальной экономики. Элементы искусственного интеллекта следует повсеместно внедрять в производственные процессы, опять-таки, меняя на "электронных лошадей и собак" тех работников, которые сейчас заняты утомительным, неквалифицированным и малопроизводительным трудом.

Именно об этой опасности "китайского подхода" предупреждает эксперт Пентагона. В то время как США гоняются за "журавлем в небе", вкладывая миллиарды долларов в сомнительные и разрозненные проекты создания "машинного разума", в КНР развитие ИИ идет в рамках четкого и последовательного плана, который учитывает достаточно абстрактное "общее благо", но весьма беспощаден к проблемам отдельного гражданина. Того, кого заменит "электронная лошадь" на производстве, можно понять и пожалеть, равно как и гражданина КНР, упавшего вниз по шкале "социального кредита". Однако в Китае такие жертвы считают уместными и даже в чем-то неизбежными.

Куда идет Россия?

К сожалению, на сегодняшний день Россия отстает в сфере развития ИИ не только от Китая, но и от США. Ряд прорывных российских проектов в сфере ИИ не может сбалансировать общее отставание в этой многогранной и обширной сфере, пронизывающей всю экономическую и социальную жизнь. Причин этому несколько. Это, конечно же, неконкурентная бизнес-среда, общий негативный бизнес-климат в стране, мало приспособленный для решения сегодняшних задач в сфере ИИ, риски российской экономики, находящейся под страновыми санкциями в киберсфере, да и общая размытость государственных приоритетов в сфере ИИ.

Российские проекты в сфере ИИ концентрируются в крайне узком секторе экономики. В России лидером в этой сфере выступает Yandex, по сути взявший на себя функции "русского Google". Кроме того, значительную часть заказов на разработку ИИ формирует государство, хотя и в достаточно бессистемном ключе: каждое из ведомств и каждый из регионов имеет свое видение развития ИИ, причем часто базирующееся на трудносовместимых или просто противоположных подходах. Как следствие, развитие ИИ в России имеет предельно "мозаичный" характер, даже с большим количеством проблем, чем те, которые высветились в недавней дискуссии в США.

В итоге Россия пока что накапливает отставание от лидера, которым все более и более отчетливо становится Китай.

При этом в России пока что нет ни американского, ни китайского подхода к созданию ИИ. Американцы предельно индивидуалистичны и прагматичны, как следствие, их подход к ИИ отягощен и этическими поисками, и желанием создать "персональное зеркало" в виде сильного ИИ. Китайцы же действуют из понятного им "общего блага", просчитывая все в долгосрочной перспективе своей исторической эволюции как главной мировой цивилизации.

Сейчас эта битва двух подходов к созданию ИИ в самом разгаре. В ближайшие годы в ней окончательно определится победитель, который и предложит всему миру свою модель новой цивилизации.

У России сегодня пока еще есть время создать свою уникальную модель создания ИИ, которая бы учитывала сильные стороны как американского, так и китайского подхода. Но такое начинание требует создания общенациональной программы действий, которая уже успешно выполняется в КНР и о создании которой всерьез задумались в США. А вот через пять лет, скорее всего, будет уже слишком поздно – и России с сожалением придется встраиваться в уже победивший общемировой проект создания ИИ, который будет крайне ограниченно учитывать уникальные российские интересы.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634246580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 7 октября 2021 года №670
- Мажилис одобрил новые законопроекты
- Фантазпром
- Депутаты Мажилиса обсудили с представителями Генсекретаря ООН вопросы углубления сотрудничества
- Количество рабочих мест подгоняют под потраченные средства
- Фракция "Ак жол" выступила в поддержку добросовестных ювелирных предприятий и предложила меры по сокращению теневого оборота ювелирных изделий
- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на расширение полномочий Уполномоченного по правам человека
- Кадровые перестановки
- Фракция "Ак жол" выступила против бюрократического давления на ученых
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  