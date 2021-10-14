 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ливан оказался на грани гражданской войны, - Г.Петров
00:28 15.10.2021

Стрельба в Бейруте ставит под угрозу планы Вашингтона на Ближнем Востоке
Геннадий Петров
14.10.2021

Не допустить межконфессиональный конфликт призвана ливанская армия: военные патрулируют улицы Бейрута.
В четверг в центре Бейрута был открыт огонь по сторонникам шиитских движений "Хезболла" и "Амаль". Те обвинили в нападении организацию христиан-маронитов "Ливанские силы". "Хезболлу" традиционно считают проиранской организацией, а "Ливанские силы" симпатизируют Израилю. Если события будут развиваться по худшему, силовому сценарию, под ударом окажутся амбициозные планы США по снижению напряженности на Ближнем Востоке.
И без того сложная ситуация в Ливане ухудшилась из-за кровавого инцидента в Бейруте. Снайпер открыл огонь по демонстрации "Хезболлы" и "Амаля". Завязалась перестрелка, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек и несколько десятков получили ранения. Немедленно после этих событий появилось заявление "Хезболлы". В нем ответственность за стрельбу возлагается на "Ливанские силы".

Эта организация появилось после продолжавшейся в течение 15 лет (с 1975 по 1990 год) гражданской войны, которая фактически носила характер межконфессионального противостояния – мусульмане сражались против христиан. "Ливанские силы" объединили сторонников и членов вооруженных группировок христиан-маронитов. Сейчас эта организация – одна из самых активных оппонентов "Хезболлы" в стране.

Стрельба произошла там, где некогда находился самый горячий участок гражданской войны – район площади Тайуни. Это граница христианских и шиитских кварталов Бейрута.

Демонстрация, по которой был открыт огонь, имела четкую цель: выразить несогласие шиитской общины страны с деятельностью судьи Тарека Битара. Он расследует взрыв в порту Бейрута в 2020 году. Тогда, напомним, взлетел на воздух склад нитрата аммония, в результате чего погибли сотни жителей города. "Хезболла" и ее союзник "Амаль" полагают, что Битар под видом расследования занимается целенаправленным преследованием чиновников из числа шиитов. Впрочем, на сегодняшний день судья не достиг особых результатов. Никого из обвиняемых им высокопоставленных государственных деятелей – а среди них бывшие члены правительства и бывший премьер-министр Хасан Диаб, поддерживаемый "Хезболлой", – привлечь к ответственности пока не удалось. Напротив, Кассационный суд Ливана отстранил Битара от ведения дела. Правда, это решение не вступило в силу из-за поданной апелляции. И главное, сам судья не отправлен в отставку. Те, кого он обвинял, обратились с соответствующим иском в Кассационный суд, и вот в четверг иск был отклонен. Именно против этого и выступили шиитские организации.

Демонстрация была устроена по призыву лидера "Хезболлы" шейха Хасана Насраллы. Он требует немедленной отставки Битара, который, кстати, теперь может возобновить расследование и вызвать на допрос бывших министров, если успеет до 19 октября. В этот день свою работу начнет парламент. Большинство тех, кого хочет привлечь к суду Битар, пользуются депутатской неприкосновенностью, которая не действует только на время парламентских каникул.

Власти Ливана предприняли решительные меры. Армии дан приказ стрелять на поражение в тех, кто будет замечен с оружием в районе площади Тайуни. Вместе с тем обострение обстановки в Ливане может сказаться на ситуации вокруг этой страны.

Накануне стрельбы в Бейруте в Вашингтоне прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Израиля Яиром Лапидом и главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном. Они были посвящены годовщине "Авраамовых соглашений" – договоренности о нормализации отношений между еврейским государством и арабскими странами. По итогам этих встреч Блинкен дал понять, что нынешняя администрация Белого дома не будет в своей ближневосточной политике ограничиваться однобокой поддержкой Израиля, как это делала прежняя администрация Дональда Трампа. Госсекретарь объявил о том, что США нацелены на открытие генконсульства в Восточном Иерусалиме. Оно считалось чем-то вроде американского посольства при Палестинской национальной администрации. Генконсульство было закрыто Трампом в марте 2019 года, когда США признали Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, перенеся туда свое посольство.

Если в Ливане начнется серьезное кровопролитие, имеющее межконфессиональный характер, это спутает карты американской дипломатии. Столь серьезный жест, как открытие генконсульства в Восточном Иерусалиме, "арабская улица" не заметит и не оценит.

Источник - ng.ru
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