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Россия и Турция возвращаются к языку артиллерийских залпов, - И.Субботин
00:31 15.10.2021

Торг за сирийскую территорию грозит обернуться силовым сценарием
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
14.10.21
Турки намерены самостоятельно оттеснить курдские формирования от своей границы.
Власти России и Турции заметно повысили тон взаимных обвинений по Сирии. После того как руководство республики во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом намекнуло на готовность самостоятельно оттеснить курдские военизированные формирования от своей границы на нужную глубину, российская дипломатия ответила заявлением о том, что официальный Дамаск вправе восстановить свой суверенитет над всей территорией страны, хотя некоторая ее часть по-прежнему контролируется неправительственными силами, подответственными Анкаре. В экспертной среде ожидают от РФ и Турции значительного повышения ставок по Сирии, но пока – на уровне обстрелов.

О том, что сирийское правительство вправе вернуть себе все, что утратило за годы гражданской войны, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. "Мы неизменно выступаем за соблюдение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Сирии, – пояснил он. – Это наша принципиальная позиция, на ней мы основываем все наши контакты, включая Турцию. Сегодня мы говорим о том, что необходимо, чтобы суверенитет Сирии был восстановлен над всей сирийской территорией. Там заканчивается борьба с терроризмом, это, естественно, должно быть продолжено". Что касается любых военных приготовлений Анкары, то, как отметил дипломат, они должны учитывать соблюдение суверенитета.

Этому предшествовали резкие заявления турецкого руководства. Выступая на пресс-конференции в Анкаре, министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу сообщил, что его страна считает Россию и США одинаково ответственными за то, что курдские отряды народной самообороны по-прежнему атакуют позиции турецких военнослужащих.

"И Россия, и США должны были передислоцировать этих террористов на 30 км к югу (от границы. – "НГ"), – пояснил глава дипведомства. – Россия должна была очистить от них города Манбидж и Тель-Рифаат. Россия и США несут ответственность за нападения". Чавушоглу подчеркнул: его страна готова самостоятельно сделать все, чтобы "очистить от террористов" территорию.

Первым на готовность Турции инициировать самостоятельную операцию в Арабской Республике указал сам Эрдоган. "Мы предпримем необходимые шаги в Сирии. Мы решительно настроены устранить там угрозы", – пояснил он 11 октября. Повод дали обстрелы турецких позиций, ответственность за которые была возложена на курдские отряды самообороны. Именно на них долгое время опирались США в борьбе с "Исламским государством" (запрещено в РФ). Комментируя высказывания Эрдогана, глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил: "Мы осуждаем нападения на нашего союзника по НАТО Турцию, осуществляемые через границу". "Мы подчеркиваем важность сохранения линий прекращения огня", – проинформировал дипломат.

Что наиболее удивительно, повышение напряженности вокруг северных районов Сирии происходит считаные недели спустя после переговоров в Сочи между президентом Владимиром Путиным и его турецким коллегой, где конфликт был в повестке дня. "Саммит президентов Турции и России был довольно непродолжительный, тем более с учетом потраченного времени на переводчиков и списка тем, – заявил "НГ" приглашенный исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) и эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Вряд ли там была достигнута договоренность о новом российско-турецком бартере по Сирии". Скорее всего этот вопрос был поднят "по касательной", допускает аналитик.

"Другое дело, что стороны и после шестичасовых переговоров никогда не озвучивали конкретные договоренности, предпочитая оставлять пространство для трактовок своих действий, – обратил внимание собеседник "НГ". – Это – необходимость в сложившихся условиях, когда Москва требует от Анкары выполнения договоренностей, заключенных Путиным и Эрдоганом в марте 2020 года в Кремле и касающихся разблокировки трассы М4 (Алеппо–Латакия) в Идлибе, а Анкара от Москвы – выполнения пунктов Сочинского меморандума от 2019 года, связанных с выводом курдских отрядов самообороны из Манбиджа и Тель-Рифаата". Отсюда, по словам Мардасова, все предположения, где может начаться новая операция и чем она аукнется для других районов.

Но с выводами о ее старте торопиться не стоит, говорит эксперт. "Во-первых, официально в районе Тель-Рифаата турецких военных нет: конечно, там есть оперативные силы оппозиционной Сирийской национальной армии, но большой вопрос, насколько они смогут продвигаться только при поддержке артиллерии, – рассуждает Мардасов. – Во-вторых, попытки обхода армией Асада турецких постов без согласования могут встретить отпор турецких Вооруженных сил, которые в 2020 году преодолели психологический барьер массированных ударов по сирийским войскам". В-третьих, по словам аналитика, Москве крайне сложно выполнить взятые на себя в 2019 году обязательства: ей тяжело что-то предложить курдам при сохранении американского присутствия на востоке Сирии.

В этом контексте наиболее оптимальным сценарием кажется вариант с сохранением существующего сирийского статус-кво. "Однако ставки, конечно, будут подниматься, – выразил уверенность собеседник "НГ". – В этом смысле стороны действительно могут этот статус-кво конвертировать в новый размен территориями, однако, как и прежде, процесс будет прикрыт взаимными обвинениями и т.п. Но пока я бы ставил не на операцию как таковую, а на активизацию артиллерийских ударов как козыря для переговоров". Тем более, как напоминает Мардасов, особую атмосферу создает то, что в скором времени должна состояться очная встреча Эрдогана с президентом США Джозефом Байденом.

Не меньший интерес, впрочем, представляет то, как будут реагировать на турецкие действия на севере Сирии арабские государства. После того как Анкара развернула в 2019 году в сирийских провинциях Хасеке и Ракка военную операцию "Источник мира", попытавшись сформировать 30-километровую зону безопасности вдоль своей границы, вокруг Дамаска сплотились совершенно разные арабские силы. Однако теперь ситуация иная: Турция постепенно двигается к нормализации отношений с теми игроками Ближнего Востока и Северной Африки, с которыми ранее она находилась в конфронтационных отношениях. Анкара, к примеру, открыто говорит о позитивных признаках в развитии контактов с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Однако Мардасов уверен: фактор арабских стран и нормализации контактов в этом контексте носит второстепенный характер. "Речь идет о территориях, которые уже давно фактически не находятся под контролем Демократических сил Сирии (прокурдского альянса, который контролирует северо-восточные районы. – "НГ") и на которых американцы также ничего не решают", – подытожил аналитик, имея в виду те участки территории, которые сейчас интересуют Анкару.

Источник - ng.ru
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