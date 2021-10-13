США на Украине оказались заложниками теории домино, - "СП"

00:32 15.10.2021 США на Украине оказались заложниками теории домино

Нуланд провела разведку боем, но Россия таскать каштаны из огня для США не будет



София Сачивко



Россия и США договорились о продолжении консультации по теме урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи в Москве с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.



По его словам, стороны подтвердили, что урегулирование конфликта возможно только на основе Минских соглашений. США подтвердили, сообщил он, озвученную ранее в Женеве позицию о том, что существенный прогресс в решении этого вопроса вряд ли возможен без согласования особого статуса Донбасса в составе Украины.



"С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций", - заявил Дмитрий Козак.



Его визави также назвала переговоры по Украине продуктивными отвечающими общим интересам, наряду с интересами Украины, Франции и Германии, "в полной реализации Минских соглашений и восстановлении мира, стабильности и украинского суверенитета на Донбассе", - процитировал в Twitter слова Виктории Нуланд пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц.



Обсуждении фактически судьбы Украины без участия самой незалежной, наверное, лишний раз подтверждает отсутствие у нее суверенитета. Однако США сделали все для легитимизации переворота и пока всячески поддерживают украинскую власть, хотя возможно и не так активно, как хотелось бы Киеву.



Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов считает заявления США о приверженности Минским соглашением дипломатической фразой.



- Обычная риторика, которая не является новой, она постоянна для США на протяжении всего существования Минских соглашений. Это уже третья американская администрация - был Барак Обама, потом Дональд Трамп, сейчас Джо Байден. США не подвергали сомнению Минские соглашения, но на самом деле именно США негласно стоят за тем, что Киев саботирует эти соглашения.



Кроме того, буквально сегодня начинается визит военной делегации США на Украину. До этого был целый ряд действий, связанных с военными контрактами. Все это свидетельствует о том, что параллельно с дипломатическим общением по вопросу Украины США продолжают развивать и насыщать военное сотрудничество с этой страной, постепенно превращая ее в важный форпост борьбы против России. Любое военное усиление Украины со стороны США направлено против России, это мы не должны сбрасывать со счетов, это стандартная американская политика.



"СП": - А собственно зачем тогда нужен был этот визит, если американцы укрепляют обороноспособность Украины и не предлагают качественных шагов по разрешению ситуации?



- Его нужно вписать, как мне представляется, в общую трансформацию американской внешней политики. Происходят очень серьезные процессы, связанные с ослаблением США как



сверхдержавы, с одной стороны, и усилением борьбы США за сохранение этой позиции, с другой, что, по всей вероятности, грозит миру эскалацией напряженности.



В этом контексте США уходят из Афганистана и других территорий, что увидим в ближайшее время, с другой стороны, они создают военные союзы, например, AUCUS, направленный, прежде всего, против Китая. Американцы стремятся сконцентрировать ресурсы на наиболее важных для них направлениях и забросить наименее важные. Украина, конечно, наименее важное. Она не имеет для них большой значимости, но это не значит, что они собираются Украину бросать, территория уже захвачена.



На Украине будет поддерживаться проамериканский режим, она будет сохраняться как плацдарм для возможных антироссийских действий и территория, которая может использоваться в разных целях - для провокаций, в том числе военных, информационной войны, дестабилизации ситуации в разных регионах России, то есть поддержания малой гибридной войны против России. По сути, это перегруппировка в США сейчас находится в повестке.



"СП": - Что же Нуланд хотела от России?



- По всей вероятности никаких конкретных предложений, которые устроят Россию она не привезла. Это была такая разведка боем. Думаю, задачи, которые стоят перед американским внешнеполитическим ведомством и которые решает в том числе Нуланд, как человек, отвечающий за российское направление, - вбить клин между Россией и Китаем, это задача максимум. И может быть попытаться в какой-то степени осуществить действия, направленные на минимизацию российского влияния в Восточной Европе.



"СП": - Но ведь в России это, наверняка, понимают.



- Россия настроена на диалог, это США на него не настроены. Мы всегда считает, что диалог должен быть, даже если отношения между странами очень сильно испорчены. В то же время у России есть национальные интересы, которые в настоящий момент, по всей видимости, не предполагают какие-либо договоренности с США, поскольку входят в противоречие с глобалистскими интересами США.



Россия не пойдет на разрыв отношений с Китаем, не собирается таскать для США каштаны в их военных авантюрах, в том числе помогать на Ближнем и Среднем Востоке, прежде всего, в ситуации с Афганистаном. Россия по-прежнему будет защищать своих граждан, соотечественников в Восточной Европе, в частности на Украине.



России нужно вести диалог с США по Украине, потому что Украина не договороспособная страна, она не субъект международных отношений, но сейчас не видно никаких возможных линий, где интересы России и США на Украине могут совпадать. Возможны, какие-то частные договоренности о прекращении огня, обмене военнопленными, гуманитарные миссии, но нет оснований надеяться, что ситуация будет меняться в лучшую сторону.



Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев считает, что США после ухода Афганистана оказались в сложном положении.



- На Америку надвигаются два кризиса, в какой степени они разрешатся сказать сложно, но теория домино, сидящая в американском сознании, начинает срабатывать.



Первая проблема - Тайвань. Возможно, Америка ахнуть не успеет, как Тайвань уплывет. Это очень серьезный международный кризис и поражение внешнеполитическое. Второе - ядерное оружие у Ирана. Если он даже символически заявит, что он член ядерного клуба и как-то это подкрепит, это то же колоссальный удар по внешнеполитическим позициям США. Пока качается эта американская зона влияния важно себя обезопасить.



Американцы сами нагнали ситуацию, когда Китай может что-то сделать в Тайваньком проливе, Иран бомбу сделает, а Россия может под шумок прихватить Мариуполь или что-то еще. В Америке могут считать, что в этой ситуации теория домино пойдет дальше.



Американцы хотели бы конфликт заморозить, с объективной точки зрения. Снять Украину как головную боль, чтобы она не с детонировала в ненужный момент, даже не сама по себе, а по совокупности падающих фишек домину. Американцы не хотят пока педалировать украинский вопрос.



Мы видим, что Киев на протяжении долгого времени готов соскочить с Минских соглашений. Летом уже были заявления о выходе. В этом плане визит Нуланд носил может разведывательный характер, может дипломатически было заявлено, что США приверженцы Минских соглашений.



С другой стороны, России, возможно, воспользовалась ситуацией, расставив приоритеты в российско-американских отношениях: сначала урегулировать дипломатические отношения, а потом все остальные.



"СП": - В какой-степени договороспособна американская администрация?



- Даже если достигнуты какие-то договоренности, это не значит, что Америка сегодня в состоянии их выполнять. Нуланд не обладает теми полномочиями, чтобы, заключив какие-то сделки, она была гарантом их реализации. Там задействованы другие силы. Источник - СвободнаяПресса

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